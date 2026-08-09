Con carta a De la Espriella, abogada de Epa Colombia asegura tener todo listo para la libertad de la influencer: “Muy pronto en casa”

Declaraciones de Wendy Herrera, abogada de Epa Colombia - crédito Instagram

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El 7 de agosto de 2026, mientras ocurría la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, se conoció que Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, fue trasladada al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como cárcel La Picaleña.

La reubicación de la creadora de contenido, que cumple una condena de 63 meses y 15 días por los destrozos en una estación de TransMilenio durante el paro nacional de 2019, coincidió con una orden del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para el traslado de otros 117 internos de los diferentes centros carcelarios del país.

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Sin embargo, antes de que se diera ese movimiento, la abogada Wendy Herrera, su representante judicial, había notificado que en los próximos días habría novedades sobre un nuevo paso para buscar su libertad.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la jurista explicó que, aunque el proceso ha enfrentado múltiples dificultades, confía en que la influencer pueda recobrar su libertad de manera oportuna.

La defensora anunció que entregará una carta al presidente Abelardo de la Espriella con una solicitud vinculada al caso de Epa Colombia - crédito @wendy_herrera_lawyer/IG

“Muchos me preguntan: ‘¿Qué pasa con la libertad?’ Pronto lo verán en los próximos días. Estoy trabajando. Estamos haciendo las cosas bien, maratónicamente bien, porque no ha sido fácil, es un tema muy complejo que más adelante, cuando ya la libere, les contaré cómo ha pasado y ha transcurrido todo”, indicó Herrera.

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Igualmente, la abogada sostuvo que su clienta está conforme con su labor de defensa y aguarda para reencontrarse con sus familiares y seres queridos. “Ella está muy contenta, muy agradecida. He logrado lo que no se ha podido lograr en mucho tiempo y pronto ustedes verán”, comentó.

Wendy Herrera afirmó en Instagram que trabaja para recobrar la libertad de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia - crédito Captura de Pantalla Instagram

Incluso, Wendy Herrera también expuso una carta que, según ella, le entregará personalmente al presidente Abelardo de la Espriella donde, en sus palabras, la empresaria reconoce sus errores y reafirma su compromiso para trabajar por la construcción del país.

“Esta carta aquí trae una solicitud y además de eso, también quiere seguir construyendo país, oportunidades para muchas mujeres que están en veredas, islas, ciudades, capitales. Vamos a construir país y voy por la libertad tuya, Daneidy”, puntualizó.

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La abogada no precisó cuál es la estrategia jurídica que impulsa ni la fecha en la que presentaría las solicitudes anunciadas, aunque insistió en que habrá novedades “en los próximos días”.

La empresaria habría reconocido su afectación tras haber sido trasladada a la cárcel de Ibagué - crédito Colombia Oscura/X

Epa Colombia lamentó su nuevo traslado

Tras confirmarse el cambio de centro de reclusión, en las redes sociales de Daneidy Barrera Rojas se publicó un video que después fue eliminado.

La grabación, expuesta en su cuenta de Instagram, mostraba a una persona caminando con el siguiente mensaje: “Hoy simplemente ha sido un día difícil, de esos que pesan en el alma y que solo Dios conoce por completo. Él conoce la verdad, los corazones y las verdaderas intenciones. Solo le pido que nos dé fortaleza, que nos proteja y que permita que todo esto termine pronto. Confío en que, al final, la verdad siempre encuentra el camino”.

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Así mismo, se conoció un video difundido por Noticias Caracol donde se evidenció a la empresaria colombiana minutos antes de su traslado a la cárcel de mujeres de Ibagué; allí afirmó sentirse “minimizada, discriminada, humillada y pisoteada” y denunció una “persecución” diaria.

Daneidy Barrera Rojas denunció una persecución diaria en la grabación previa a su salida desde Bogotá - crédito Captura de Video X/Noticias Caracol

En ese filme, la influencer aparece con ropa deportiva y deja constancia de su reclamo mientras se preparaba para salir desde Bogotá hacia el establecimiento penitenciario en el departamento de Tolima. “Dejó esta denuncia de la persecución que me hacen todos los días”, dijo ante la cámara.

Daneidy Barrera Rojas ‘Epa Colombia’ estaba recluida en la Estación de Carabineros de Bogotá. Su permanencia en ese lugar empezó a ser discutida después de que se conocieran reportes sobre supuestos procedimientos estéticos dentro del centro de reclusión.

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La mayor Luz Amparo Pinto Rivera, jefe seccional de Carabineros y Protección Ambiental, dejó constancia de esas alertas en un reporte revelado por la revista Semana. Según el testimonio de una interna citado en ese documento, la creadora de contenido se habría inyectado relleno en glúteos, pómulos, labios y mentón.

Daneidy Barrera Rojas cumple una pena de 63 meses y 15 días por delitos vinculados a los daños en una estación de TransMilenio durante las protestas de 2019 - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube/X

El informe también señaló que, durante una revisión a su celda, fueron hallados frascos de lidocaína al 2%, Pisacaína, ácido hialurónico, Newcaína, almohadillas de alcohol con clorhexidina, cápsulas, gasas, suero fisiológico, lancetas retráctiles, agujas hipodérmicas y jeringas.

A ese episodio se sumó otro hallazgo. Pocos días después de que la empresaria fuera trasladada de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a la Estación de Carabineros, las autoridades encontraron tres celulares y concluyeron que al menos uno de ellos era de ella.

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