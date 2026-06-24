Alejandro Ocampo hizo fuerte advertencia a la Registraduría y denunció presunto fraude electoral: “Sé todo lo que hicieron”

El congresista aseguró que expondrá un presunto caso de fraude electoral y señaló que tiene información del censo electoral guardada en un CD, la cual ya no está publicada en la página de la Registraduría - crédito @alejoocampog/X

El representante a la Cámara y senador electo Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, hizo una advertencia a la Registraduría Nacional del Estado Civil relacionada con el desarrollo de las elecciones presidenciales del 21 de junio y los resultados electorales de esos comicios.

De acuerdo con el congresista, se habría presentado un presunto fraude electoral en la contienda, que puede ser evidenciado si se revisa el censo electoral que en algún momento publicó la Registraduría en su sitio web oficial. Sin embargo, según explicó, esa información ya no aparece publicada.

“Les voy a hablar claro y pongan mucha atención. Señores de la Registraduría, no crean que porque ustedes bajaron el censo electoral de la página de la Registraduría y ya la gente no puede consultar su lugar de votación en la página web, no les voy a denunciar el fraude. Les tengo una mala noticia”, precisó el legislador en un video que compartió en sus redes sociales.

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El representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo aseguró que no guardará silencio sobre el presunto fraude electoral que se habría registrado en las elecciones - crédito Prensa Cámara de Representantes

El representante a la Cámara informó que cuenta con toda la información disponible sobre el censo electoral en Colombia, la cual descargó y guardó en un CD y en una memoria. En consecuencia, aseguró que expondrá el presunto fraude electoral que identificó, basándose en los datos del censo que tiene en su poder.

“Sé todo lo que hicieron. Así que si ustedes bajaron ese censo para evitar que yo los denuncie mañana, se van a quedar mamando, los voy a denunciar”, señaló.

De igual manera, advirtió a los funcionarios de la Registraduría que no se puede alterar el censo electoral, porque cuenta con los datos correspondientes a la primera vuelta de las elecciones presidenciales (31 de mayo) y a la segunda vuelta.

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El congresista Alejandro Ocampo pidió a la Registraduría no cometer "más embarradas" - crédito @Registraduria/X

“No vayan a cometer esa... No vayan a hacer más embarradas. Tengo el censo, voy a hacer la denuncia. No crean que bajando el censo de la página de ustedes nos van a quitar la verdad. Y ustedes, colombianos, atentos a lo que les voy a mostrar mañana”, dijo.

Pacto Histórico denunció irregularidades en el escrutinio de los consulados

Al igual que Ocampo, el Pacto Histórico denunció presuntas irregularidades en el escrutinio que hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE) de los resultados electorales expuestos en el preconteo de los votos. De acuerdo con la colectividad, la autoridad electoral dio por escrutada la votación de los consulados colombianos en el exterior sin esperar la llegada al país del material electoral físico, una decisión que, según el movimiento político, impide confrontar los resultados reportados con los documentos originales.

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Advirtió que, días atrás, había pedido formalmente que los escrutinios de los consulados se hicieran solo después de la llegada del material físico al país. El objetivo de esa solicitud era asegurar la posibilidad de verificación, auditoría y control por parte de las organizaciones políticas, los testigos electorales y las autoridades competentes. Sin embargo, eso no pasó.

El Pacto Histórico denunció irregularidades en el escrutinio de los consulados - crédito @PactoCol/X

A su juicio, el CNE cerró el escrutinio de los consulados sin ofrecer una oportunidad real y efectiva para contrastar los resultados con la documentación original. La consecuencia, según explicó el Pacto Histórico, es que la verificación propia del escrutinio fue reemplazada por una “simple” validación de información ya consolidada.

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La colectividad indicó que estos hechos suponen un riesgo en materia de fraude electoral, debido a que hubo denuncias sobre presuntas anomalías que se presentaron en otros países donde los connacionales ejercieron su derecho al voto.

“Esta situación es gravísima y genera una opacidad irreversible sobre el proceso electoral, en el exterior votaron más de 600 mil ciudadanos, con una gran cantidad de procedimientos y prácticas, que pudieron alterar sustancialmente los resultados. Durante la última semana venimos denunciando graves hechos sucedidos en las elecciones realizadas en el exterior”, detalló.