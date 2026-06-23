Colombia

Cerca de 500 indígenas Misak ingresarán a Bogotá para exigirle al Gobierno nacional el cumplimiento de acuerdos

La Administración distrital siguió desde la madrugada del 23 de junio el avance de 23 chivas y otros automotores de la comunidad, que salieron de Piendamó, Cauca

Guardar
Google icon
Los indígenas Misak buscan que su desplazamiento a la capital logre atención nacional y respuestas a sus demandas en materia de territorio y derechos.
Las autoridades iniciaron el monitoreo desde la madrugada de los vehículos que se dirigen a Bogotá - crédito Secretaría de Gobierno

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, informó que unas 500 personas de la comunidad indígena Misak viajan hacia la capital en aproximadamente 23 vehículos, entre chivas y otros tipos. Según las autoridades, el grupo partió desde Piendamó, en el departamento de Cauca.

El funcionario detalló a través de sus redes sociales a las 9:40 a. m. del martes 23 de junio: “Desde las primeras horas de la madrugada monitoreamos aproximadamente 23 vehículos, entre chivas y otros tipos, que vienen desplazándose desde Piendamó (Cauca) hasta Bogotá. Son unas 500 personas de la comunidad indígena Misak que, según han manifestado, vienen a exigir el cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional”.

PUBLICIDAD

Las autoridades capitalinas iniciaron el monitoreo de la caravana indígena desde la madrugada de este martes. El seguimiento busca anticipar la llegada y coordinar la atención a los manifestantes.

El grupo Misak decidió desplazarse a Bogotá para reclamar el cumplimiento de compromisos asumidos previamente por el Gobierno nacional. Las demandas, según sus voceros, se centran en acuerdos que consideran pendientes.

Quintero señaló que cerca de 500 integrantes de la comunidad indígena Misak prevén arribar a Bogotá - crédito GAquinteroA/X
Quintero señaló que cerca de 500 integrantes de la comunidad indígena Misak prevén arribar a Bogotá - crédito GAquinteroA/X

Quintero explicó que “nuestros gestores están atentos a su entrada y arribo final a Bogotá para gestionar su presencia temporal”. Además, subrayó que equipos institucionales ya se encuentran en “puntos estratégicos de la ciudad” para acompañar el proceso.

El distrito ha dispuesto personal en distintos lugares de Bogotá, con el objetivo de garantizar la seguridad y la coordinación durante la estadía de la comunidad Misak. Las autoridades recalcaron la importancia de mantener canales de diálogo abiertos con los representantes indígenas para evitar incidentes.

PUBLICIDAD

La movilización representa una de las acciones recientes más visibles de la comunidad Misak en defensa de sus derechos y el seguimiento a acuerdos oficiales. Las autoridades reiteraron que observarán el desarrollo de la jornada y mantendrán informada a la ciudadanía sobre cualquier novedad relevante.

Movilización en mayo de 2026

Más de 500 integrantes del pueblo Misak iniciaron su desplazamiento desde el resguardo La María de Piendamó, en el Cauca, hacia Bogotá, movilizándose en once vehículos tipo escalera. Este movimiento, confirmado por el secretario de Gobierno de la ciudad, Gustavo Quintero, generó preocupación en la administración local, que solicitó una reacción coordinada de las autoridades nacionales y distritales.

La posición del resguardo Guambía en Chusacá representa una acción coordinada en el marco de las luchas indígenas por sus derechos - crédito Captura video
La posición del resguardo Guambía en Chusacá representa una acción coordinada en el marco de las luchas indígenas por sus derechos - crédito Captura video

La alcaldía capitalina anunció que equipos de Diálogo, Derechos Humanos y Asuntos Étnicos estarán presentes en la llegada de la comunidad Misak. El objetivo es mediar y garantizar la atención institucional durante su estadía en la ciudad, en medio de una coyuntura que demanda la colaboración de varias entidades.

La movilización indígena responde a la búsqueda de garantías y atención por parte del Gobierno Nacional, según lo manifestaron los propios Misak. El desplazamiento inició la tarde del domingo y fue confirmado públicamente por Quintero: “Desde las 6:00 de la tarde de hoy domingo se inició un desplazamiento hacia Bogotá de 11 buses tipo escalera con aproximadamente 500 indígenas del resguardo La María de Piendamó (Cauca), pertenecientes al pueblo Misak”, escribió el funcionario en redes sociales.

El secretario de Gobierno detalló que los indígenas vienen a reclamar garantías para sus territorios. “Según su propia versión, vienen nuevamente a reclamarle al Gobierno Nacional garantías en sus territorios”, puntualizó Quintero. En sus declaraciones, insistió en la necesidad de que el Ministerio del Interior habilite espacios de diálogo y concertación que permitan atender las exigencias de la comunidad.

Gustavo Quintero pidió coordinación urgente entre el Gobierno, la Policía y entidades distritales para atender la llegada de las comunidades y habilitar espacios de diálogo frente a las garantías que reclaman en sus territorios - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Gustavo Quintero pidió coordinación urgente entre el Gobierno, la Policía y entidades distritales para atender la llegada de las comunidades y habilitar espacios de diálogo frente a las garantías que reclaman en sus territorios - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La llegada de la comunidad Misak a Bogotá se produce en un contexto de movilizaciones sociales en Colombia. Los manifestantes exigen atención a las problemáticas de sus territorios, en especial en materia de derechos y condiciones de vida. La administración distrital activó los protocolos para acompañar y mediar en la estadía de la delegación indígena, solicitando a las autoridades nacionales una respuesta pronta frente a los reclamos.

La Alcaldía advirtió que el arribo de los Misak coincide con una jornada cargada de otras situaciones complejas en la ciudad, lo que obliga a una articulación entre varias entidades públicas. “Las múltiples situaciones de ciudad del día de mañana van a requerir un trabajo coordinado entre Nación, Policía, Ministerio Público y la Alcaldía de Bogotá”, sostuvo Quintero.

Temas Relacionados

Indígenas MisakAlcaldía BogotáAcuerdos GobiernoBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Así reaccionaron los políticos al nuevo informe de la Registraduría sobre el escrutinio electoral: “Petro e Cepeda, malos perdedores toda la vida”

Iván Duque, María Fernanda Cabal y Alejandro Char se pronunciaron en X tras conocerse el nuevo informe del órgano electoral, donde ratificaron que en un 99.997% coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces

Así reaccionaron los políticos al nuevo informe de la Registraduría sobre el escrutinio electoral: “Petro e Cepeda, malos perdedores toda la vida”

Presunta falla en una planta de Ecopetrol provoca un vertimiento que llega a humedales de Barrancabermeja: eso denunció la Alcaldía

La Secretaría de Ambiente pidió investigar presuntos delitos contra los recursos naturales y solicitó a la CAS abrir pliego de cargos, tras señalar hechos reiterados en áreas de especial importancia ecológica

Presunta falla en una planta de Ecopetrol provoca un vertimiento que llega a humedales de Barrancabermeja: eso denunció la Alcaldía

Qué se sabe del crimen de una mujer colombiana en México: autoridades hablan de posibles vínculos a extorsión

La víctima en Cancún fue identificada como Yuli Andrea Morales y dejó a dos hijas

Qué se sabe del crimen de una mujer colombiana en México: autoridades hablan de posibles vínculos a extorsión

Chontico Día resultados de hoy martes 23 de junio, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy martes 23 de junio, esta fue la jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Cómo recogerse el cabello sin gel ni maltratárselo, según el truco de la influenciadora colombiana María Elvira Ramírez

Westcol defendió a Andrea Valdiri tras haber encarado a un internauta que la insultó junto a sus hijas:  “Le faltó meterle una cachetada”

Margarita Rosa de Francisco respondió con contundente mensaje tras la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta electoral: “Celebren”

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Deportes

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Esta sería la probable formación de Colombia ante RD Congo: Néstor Lorenzo alistaría cambios

Las tres figuras de RD Congo a las cuales la selección Colombia debe prestar atención en el Mundial 2026

Este es el plan de James Rodríguez para evitar lesiones en el Mundial 2026: “Trabajamos estrategias específicas”

Carlos Antonio Vélez, previo al partido de Colombia, dijo que “Néstor Lorenzo sigue con sus incongruencias” y que “estamos pegados a individualidades”