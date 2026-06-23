Cerca de 500 indígenas Misak ingresarán a Bogotá para exigirle al Gobierno nacional el cumplimiento de acuerdos

Las autoridades iniciaron el monitoreo desde la madrugada de los vehículos que se dirigen a Bogotá - crédito Secretaría de Gobierno

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, informó que unas 500 personas de la comunidad indígena Misak viajan hacia la capital en aproximadamente 23 vehículos, entre chivas y otros tipos. Según las autoridades, el grupo partió desde Piendamó, en el departamento de Cauca.

El funcionario detalló a través de sus redes sociales a las 9:40 a. m. del martes 23 de junio: “Desde las primeras horas de la madrugada monitoreamos aproximadamente 23 vehículos, entre chivas y otros tipos, que vienen desplazándose desde Piendamó (Cauca) hasta Bogotá. Son unas 500 personas de la comunidad indígena Misak que, según han manifestado, vienen a exigir el cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional”.

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Las autoridades capitalinas iniciaron el monitoreo de la caravana indígena desde la madrugada de este martes. El seguimiento busca anticipar la llegada y coordinar la atención a los manifestantes.

El grupo Misak decidió desplazarse a Bogotá para reclamar el cumplimiento de compromisos asumidos previamente por el Gobierno nacional. Las demandas, según sus voceros, se centran en acuerdos que consideran pendientes.

Quintero señaló que cerca de 500 integrantes de la comunidad indígena Misak prevén arribar a Bogotá - crédito GAquinteroA/X

Quintero explicó que “nuestros gestores están atentos a su entrada y arribo final a Bogotá para gestionar su presencia temporal”. Además, subrayó que equipos institucionales ya se encuentran en “puntos estratégicos de la ciudad” para acompañar el proceso.

El distrito ha dispuesto personal en distintos lugares de Bogotá, con el objetivo de garantizar la seguridad y la coordinación durante la estadía de la comunidad Misak. Las autoridades recalcaron la importancia de mantener canales de diálogo abiertos con los representantes indígenas para evitar incidentes.

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La movilización representa una de las acciones recientes más visibles de la comunidad Misak en defensa de sus derechos y el seguimiento a acuerdos oficiales. Las autoridades reiteraron que observarán el desarrollo de la jornada y mantendrán informada a la ciudadanía sobre cualquier novedad relevante.

Movilización en mayo de 2026

Más de 500 integrantes del pueblo Misak iniciaron su desplazamiento desde el resguardo La María de Piendamó, en el Cauca, hacia Bogotá, movilizándose en once vehículos tipo escalera. Este movimiento, confirmado por el secretario de Gobierno de la ciudad, Gustavo Quintero, generó preocupación en la administración local, que solicitó una reacción coordinada de las autoridades nacionales y distritales.

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La posición del resguardo Guambía en Chusacá representa una acción coordinada en el marco de las luchas indígenas por sus derechos - crédito Captura video

La alcaldía capitalina anunció que equipos de Diálogo, Derechos Humanos y Asuntos Étnicos estarán presentes en la llegada de la comunidad Misak. El objetivo es mediar y garantizar la atención institucional durante su estadía en la ciudad, en medio de una coyuntura que demanda la colaboración de varias entidades.

La movilización indígena responde a la búsqueda de garantías y atención por parte del Gobierno Nacional, según lo manifestaron los propios Misak. El desplazamiento inició la tarde del domingo y fue confirmado públicamente por Quintero: “Desde las 6:00 de la tarde de hoy domingo se inició un desplazamiento hacia Bogotá de 11 buses tipo escalera con aproximadamente 500 indígenas del resguardo La María de Piendamó (Cauca), pertenecientes al pueblo Misak”, escribió el funcionario en redes sociales.

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El secretario de Gobierno detalló que los indígenas vienen a reclamar garantías para sus territorios. “Según su propia versión, vienen nuevamente a reclamarle al Gobierno Nacional garantías en sus territorios”, puntualizó Quintero. En sus declaraciones, insistió en la necesidad de que el Ministerio del Interior habilite espacios de diálogo y concertación que permitan atender las exigencias de la comunidad.

Gustavo Quintero pidió coordinación urgente entre el Gobierno, la Policía y entidades distritales para atender la llegada de las comunidades y habilitar espacios de diálogo frente a las garantías que reclaman en sus territorios - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La llegada de la comunidad Misak a Bogotá se produce en un contexto de movilizaciones sociales en Colombia. Los manifestantes exigen atención a las problemáticas de sus territorios, en especial en materia de derechos y condiciones de vida. La administración distrital activó los protocolos para acompañar y mediar en la estadía de la delegación indígena, solicitando a las autoridades nacionales una respuesta pronta frente a los reclamos.

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La Alcaldía advirtió que el arribo de los Misak coincide con una jornada cargada de otras situaciones complejas en la ciudad, lo que obliga a una articulación entre varias entidades públicas. “Las múltiples situaciones de ciudad del día de mañana van a requerir un trabajo coordinado entre Nación, Policía, Ministerio Público y la Alcaldía de Bogotá”, sostuvo Quintero.