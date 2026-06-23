Colombia

El baile de James, Ospina y Quintero con sus hijas que desató reacciones en los hinchas en pleno Mundial 2026: “Menos mal saben jugar futbol”

A pocas horas del segundo partido de la Tricolor, las estrellas compartieron un video que se volvió tendencia y evidenció la cercanía de los jugadores con sus familias y seguidores

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El “baile de Jamal” unió a las hijas de James, Ospina y Quintero con los futbolistas en un momento familiar que se volvió tendencia durante el Mundial 2026 - crédito @dulce7ospina/ TikTok

En pleno desarrollo del Mundial 2026, la selección Colombia no solo ha captado la atención por su desempeño en la cancha, sino también por la participación de sus figuras en las tendencias digitales que acompañan el torneo.

A pocas horas del segundo partido de la Tricolor, tres referentes del equipo nacional —James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero— protagonizaron un momento viral al sumarse a uno de los desafíos más populares en redes sociales.

El episodio tuvo lugar durante una sesión de entrenamiento, cuando los jugadores, motivados por sus hijas, aceptaron grabar un video para TikTok imitando el famoso “baile de Jamal”, tendencia que se ha expandido rápidamente gracias a las publicaciones del español Lamine Yamal.

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Los futbolistas de la Selección Colombia sorprendieron en redes sociales al participar en un reto de TikTok que generó miles de comentarios y mostró su faceta más familiar durante el Mundial 2026 - crédito @dulce7ospina/ TikTok
Los futbolistas de la Selección Colombia sorprendieron en redes sociales al participar en un reto de TikTok que generó miles de comentarios y mostró su faceta más familiar durante el Mundial 2026 - crédito @dulce7ospina/ TikTok

La coreografía, que se ejecuta al ritmo de una canción brasileña, exige movimientos ágiles y coordinación, lo que generó diversión y comentarios entre los seguidores tanto por el entusiasmo como por el nivel de destreza mostrado por los futbolistas.

En el video, Salomé Rodríguez, Dulce Ospina y María José Quintero acompañan a sus padres en la coreografía, logrando que la publicación se volviera un fenómeno viral. La combinación de la alegría familiar y la espontaneidad de los deportistas generó miles de reacciones, posicionando el contenido entre los más comentados en redes durante la jornada. Muchos usuarios destacaron la buena energía y el sentido del humor de los jugadores, mientras que otros hicieron bromas sobre su coordinación en la pista de baile.

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Entre los comentarios más recurrentes se leyeron frases como: “Quintero está gambeteando, James bailando salsa y Ospina bailando tango”, “Ya vi por qué Quintero juega fútbol”, “James estaba bailando salsa”, “Salo, Dulce y Majo: paso de Jamal Quintero, Ospina y James: ese paso está mal” (Sic). Otros seguidores se identificaron con la falta de coordinación, mientras que algunos sugirieron que el futbolista Richard Ríos debería sumarse al grupo en futuras coreografías, ya que ha demostrado en otras ocasiones su talento para el baile.

Daniela Ospina compartió una foto de su hija Salomé que alentaba a su padre, James Rodríguez, en la final de la Copa América - crédito @daniela_ospina5 / Instagram
Daniela Ospina compartió una foto de su hija Salomé que alentaba a su padre, James Rodríguez, en la final de la Copa América - crédito @daniela_ospina5 / Instagram

En el ambiente mundialista, las redes sociales han contribuido a acercar aún más a los jugadores de la Selección Colombia con sus aficionados. La viralización de videos y retos en plataformas como TikTok ha fortalecido la conexión entre el equipo y la hinchada, generando entusiasmo y renovando el ánimo de cara a los compromisos deportivos, como el esperado duelo ante la República Democrática del Congo.

La expectativa crece mientras los fanáticos se preparan para la segunda presentación de Colombia en el Grupo K del Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega fortalecido tras una victoria contundente por 3-1 frente a Uzbekistán en Ciudad de México, un resultado que lo posiciona como líder parcial de su grupo. El encuentro ante el Congo, programado para el 23 de junio en el estadio de Guadalajara a las 9:00 p. m. (hora de Colombia), promete ser decisivo para asegurar la clasificación a la siguiente fase del torneo.

La motivación de la afición se alimenta por el rendimiento mostrado en el debut y por la cercanía que los jugadores han demostrado fuera del campo, participando activamente en tendencias digitales e interactuando con sus seguidores. Mientras tanto, la República Democrática del Congo, dirigida por Sébastien Desabre, sorprendió en su estreno al empatar 1-1 ante Portugal, mostrando solidez y una propuesta de juego que plantea un desafío para la Tricolor.

Luis Díaz y Yoanne Wissa, el duelo estelar de ataques entre "Cafeteros" y "Leopardos"-crédito -Troy Taomina-Eloisa Sánchez/Imagn Images-REUTERS
El partido entre Colombia y República Democrática del Congo podrá verse en directo a través de Gol Caracol, Fútbol RCN y Dsports-crédito -Troy Taomina-Eloisa Sánchez/Imagn Images-REUTERS

Ambas selecciones llegan al partido con aspiraciones renovadas y una base de seguidores atentos a cada detalle, tanto en la cancha como en los espacios virtuales. La transmisión del encuentro estará disponible en Gol Caracol, Fútbol RCN, Dsports y varias plataformas digitales, asegurando que ningún hincha se pierda el enfrentamiento clave para las aspiraciones cafeteras. La energía en torno a la Selección Colombia, impulsada por la interacción en redes y los buenos resultados, marca el pulso de la previa en la segunda jornada mundialista.

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