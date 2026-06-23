Colombia

Abelardo de la Espriella agradeció a la primera ministra de Italia por sus palabras de apoyo tras su victoria en las presidenciales

El candidato de Defensores de la Patria obtuvo 12,9 millones de votos en los comicios que se celebraron el 21 de junio de 2026

Guardar
Google icon
Giorgia Melonis celebró la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República - crédito Reuters
Giorgia Melonis celebró la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República - crédito Reuters

El 21 de junio de 2026, el abogado Abelardo de la Espriella fue declarado presidente electo de Colombia con base en el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con 12,9 millones de votos frente a cerca de 12,7 millones obtenidos por Iván Cepeda, del Pacto Histórico, cuando iban 99,86% de las mesas informadas.

Su victoria fue celebrada por varios jefes de Estado, entre ellos la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que en sus redes sociales expresó su intención de fortalecer la relación con el país.

Giorgia Meloni - crédito @GiorgiaMeloni/X
Giorgia Meloni - crédito @GiorgiaMeloni/X

“Felicitaciones a Abelardo de la Espriella, recién elegido Presidente de la República de Colombia. Respaldado por su ya profunda relación personal con Italia, estoy listo para colaborar con él y fortalecer aún más nuestras sólidas relaciones bilaterales”, expuso en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

De igual manera, Meloni sostuvo que abogarán por el trabajo en conjunto en diferentes áreas como el crimen organizado, las mafias y la lucha contra las drogas.

“Trabajaremos unidos por el crecimiento económico, la estabilidad y la seguridad internacional, y para reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, como muestra de la cercanía entre nuestras naciones. Le deseo un mandato exitoso, Presidente @ABDELAESPRIELLA. ¡Espero darle la bienvenida a Italia!”.

Abelardo de la Espriella afirmó que trabajará para mantener los lazos diplomáticos con Italia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella afirmó que trabajará para mantener los lazos diplomáticos con Italia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mensaje recibió respuesta del ganador de la segunda vuelta, que afirmó su compromiso en estrechar la relación con el país del cual tiene doble nacionalidad.

PUBLICIDAD

“Gracias, presidenta @GiorgiaMeloni, por sus palabras y por su respaldo. Trabajaremos juntos para fortalecer los históricos lazos entre Colombia e Italia y para enfrentar con determinación el crimen transnacional y el narcotráfico, amenazas que exigen cooperación, firmeza y liderazgo. Firme por la Patria. 🫡(A.D.L.E) 🇨🇴🐅”.

El apoyo de presidentes de otros países a Abelardo de la Espriella

El presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un mensaje de felicitación: “EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA”. En el mismo texto sostuvo: “Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia... La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”.

Por su parte, Daniel Noboa, mandatario de Ecuador, afirmó que “hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad” y felicitó a De la Espriella por la victoria. También dijo que comparten “la convicción” de que la región requiere “seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”.

Abelardo de la Espriella afirmó que es fundamental para su gobierno las relaciones con Ecuador - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella afirmó que es fundamental para su gobierno las relaciones con Ecuador - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En respuesta, el líder del movimiento político Defensores de la Patria sostuvo que tienen entre sus prioridades dejar atrás las tensiones entre ambas naciones y abrir un nuevo capítulo en materia de cooperación internacional.

“Presidente @DanielNoboaOk, gracias por sus palabras. Colombia y Ecuador están llamados a fortalecer nuevamente una hermandad histórica construida sobre la cooperación, el respeto mutuo y la defensa de nuestros pueblos. Firme por la Patria.(A.D.L.E) 🇨🇴🐅”, agradeció De la Espriella.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se sumó a las felicitaciones y lo definió como “presidente electo de Colombia” en un mensaje en X: “Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad”. Firme por la Patria”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que habló con De la Espriella tras el resultado y señaló que “la administración Trump espera trabajar estrechamente con su próxima administración para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos”. El presidente Donald Trump escribió en Truth Social: “Ganó en grande”.

A la par, el jefe de Estado norteamericano reveló detalles inéditos de la llamada que sostuvo con el mandatario electo de Colombia, el abogado Abelardo de la Espriella.

Trump, en su habitual diálogo con los periodistas que cubren la Casa Blanca, relató que habló en las últimas horas con De la Espriella, al que llama “El Tigre”, y sostuvo que el abogado y empresario “dijo cosas realmente buenas sobre mí y el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos”. Con ello, empezó a consolidar la alianza conjunta que se espera desarrollar desde el próximo 7 de agosto de 2026, cuando el gobernante tome juramento de su cargo y llegue a la Casa de Nariño.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaElecciones 2026Giorgia MeloniItaliaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cerca de 500 indígenas Misak ingresarán a Bogotá para exigirle al Gobierno nacional el cumplimiento de acuerdos

La Administración distrital siguió desde la madrugada del 23 de junio el avance de 23 chivas y otros automotores de la comunidad, que salieron de Piendamó, Cauca

Cerca de 500 indígenas Misak ingresarán a Bogotá para exigirle al Gobierno nacional el cumplimiento de acuerdos

El mensaje de Aida Victoria Merlano al nuevo presidente de los colombianos: “No queremos que el país se vaya al carajo”

La barranquillera aseguró que en su cuenta de redes sociales no permitirá que el discurso político se tome el contenido, pues lo único que espera es que al nuevo mandatario colombiano le vaya bien ejecutando sus funciones

El mensaje de Aida Victoria Merlano al nuevo presidente de los colombianos: “No queremos que el país se vaya al carajo”

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

El baile de James, Ospina y Quintero con sus hijas que desató reacciones en los hinchas en pleno Mundial 2026: “Menos mal saben jugar futbol”

A pocas horas del segundo partido de la Tricolor, las estrellas compartieron un video que se volvió tendencia y evidenció la cercanía de los jugadores con sus familias y seguidores

El baile de James, Ospina y Quintero con sus hijas que desató reacciones en los hinchas en pleno Mundial 2026: “Menos mal saben jugar futbol”

Blessd lidera los principales listados en las plataformas de música como Spotify, ocupando la quinta posición con su más reciente trabajo discográfico

El paisa, a pesar de enfrentar un proceso judicial en su contra por unas acusaciones que se remontan a 2022, continúa mostrando una carrera en ascenso en el género urbano nacional e internacional

Blessd lidera los principales listados en las plataformas de música como Spotify, ocupando la quinta posición con su más reciente trabajo discográfico
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Cómo recogerse el cabello sin gel ni maltratárselo, según el truco de la influenciadora colombiana María Elvira Ramírez

Westcol defendió a Andrea Valdiri tras haber encarado a un internauta que la insultó junto a sus hijas:  “Le faltó meterle una cachetada”

Margarita Rosa de Francisco respondió con contundente mensaje tras la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta electoral: “Celebren”

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Deportes

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Esta sería la probable formación de Colombia ante RD Congo: Néstor Lorenzo alistaría cambios

Las tres figuras de RD Congo a las cuales la selección Colombia debe prestar atención en el Mundial 2026

Este es el plan de James Rodríguez para evitar lesiones en el Mundial 2026: “Trabajamos estrategias específicas”

Carlos Antonio Vélez, previo al partido de Colombia, dijo que “Néstor Lorenzo sigue con sus incongruencias” y que “estamos pegados a individualidades”