Abelardo de la Espriella agradeció a la primera ministra de Italia por sus palabras de apoyo tras su victoria en las presidenciales

Giorgia Melonis celebró la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República - crédito Reuters

El 21 de junio de 2026, el abogado Abelardo de la Espriella fue declarado presidente electo de Colombia con base en el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con 12,9 millones de votos frente a cerca de 12,7 millones obtenidos por Iván Cepeda, del Pacto Histórico, cuando iban 99,86% de las mesas informadas.

Su victoria fue celebrada por varios jefes de Estado, entre ellos la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que en sus redes sociales expresó su intención de fortalecer la relación con el país.

Giorgia Meloni - crédito @GiorgiaMeloni/X

“Felicitaciones a Abelardo de la Espriella, recién elegido Presidente de la República de Colombia. Respaldado por su ya profunda relación personal con Italia, estoy listo para colaborar con él y fortalecer aún más nuestras sólidas relaciones bilaterales”, expuso en su cuenta de X.

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De igual manera, Meloni sostuvo que abogarán por el trabajo en conjunto en diferentes áreas como el crimen organizado, las mafias y la lucha contra las drogas.

“Trabajaremos unidos por el crecimiento económico, la estabilidad y la seguridad internacional, y para reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, como muestra de la cercanía entre nuestras naciones. Le deseo un mandato exitoso, Presidente @ABDELAESPRIELLA. ¡Espero darle la bienvenida a Italia!”.

Abelardo de la Espriella afirmó que trabajará para mantener los lazos diplomáticos con Italia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mensaje recibió respuesta del ganador de la segunda vuelta, que afirmó su compromiso en estrechar la relación con el país del cual tiene doble nacionalidad.

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“Gracias, presidenta @GiorgiaMeloni, por sus palabras y por su respaldo. Trabajaremos juntos para fortalecer los históricos lazos entre Colombia e Italia y para enfrentar con determinación el crimen transnacional y el narcotráfico, amenazas que exigen cooperación, firmeza y liderazgo. Firme por la Patria. 🫡(A.D.L.E) 🇨🇴🐅”.

El apoyo de presidentes de otros países a Abelardo de la Espriella

El presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un mensaje de felicitación: “EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA”. En el mismo texto sostuvo: “Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia... La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”.

Por su parte, Daniel Noboa, mandatario de Ecuador, afirmó que “hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad” y felicitó a De la Espriella por la victoria. También dijo que comparten “la convicción” de que la región requiere “seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”.

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Abelardo de la Espriella afirmó que es fundamental para su gobierno las relaciones con Ecuador - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En respuesta, el líder del movimiento político Defensores de la Patria sostuvo que tienen entre sus prioridades dejar atrás las tensiones entre ambas naciones y abrir un nuevo capítulo en materia de cooperación internacional.

“Presidente @DanielNoboaOk, gracias por sus palabras. Colombia y Ecuador están llamados a fortalecer nuevamente una hermandad histórica construida sobre la cooperación, el respeto mutuo y la defensa de nuestros pueblos. Firme por la Patria.(A.D.L.E) 🇨🇴🐅”, agradeció De la Espriella.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se sumó a las felicitaciones y lo definió como “presidente electo de Colombia” en un mensaje en X: “Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad”. Firme por la Patria”.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que habló con De la Espriella tras el resultado y señaló que “la administración Trump espera trabajar estrechamente con su próxima administración para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos”. El presidente Donald Trump escribió en Truth Social: “Ganó en grande”.

A la par, el jefe de Estado norteamericano reveló detalles inéditos de la llamada que sostuvo con el mandatario electo de Colombia, el abogado Abelardo de la Espriella.

Trump, en su habitual diálogo con los periodistas que cubren la Casa Blanca, relató que habló en las últimas horas con De la Espriella, al que llama “El Tigre”, y sostuvo que el abogado y empresario “dijo cosas realmente buenas sobre mí y el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos”. Con ello, empezó a consolidar la alianza conjunta que se espera desarrollar desde el próximo 7 de agosto de 2026, cuando el gobernante tome juramento de su cargo y llegue a la Casa de Nariño.

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