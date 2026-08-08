Estados Unidos anunció la destinación de 1.000 millones de dólares para el Gobierno de De la Espriella: “Un paquete de seguridad”

El Gobierno de Estados Unidos indicó que su respaldo económico para Colombia es "la piedra angular de esta renovada alianza" entre los países - crédito Thomas White/Reuters

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El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, anunció la destinación de 1.000 millones de dólares para Colombia, que ahora cuenta con una nueva administración, encabezada por Abelardo de la Espriella, que se posesionó el 7 de agosto de 2026.

De acuerdo con Noticias Caracol, el anuncio de la destinación de los recursos lo hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos. La decisión deberá ser sometida a discusión y votación en el Congreso norteamericano.

“Como piedra angular de esta renovada alianza, Estados Unidos, en colaboración con el Congreso, tiene previsto anunciar una ayuda de 1.000 millones de dólares como parte de un paquete de seguridad, destinado a apoyar a la administración del presidente De la Espriella en la consecución de nuestros objetivos comunes”, se lee en la comunicación oficial que dio a conocer el Departamento de Estado al informativo citado.

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El Gobierno de Donald Trump busca generar aportes económicos al Gobierno de Abelardo de la Espriella para luchar contra el narcoterrorismo - crédito Luisa González/Reuters

Esas metas que comparten ambos gobiernos son principalmente dos: desmantelar las redes transnacionales de narcoterrorismo y desbloquear las oportunidades económicas, para lo cual se propone llevar a cabo un “diálogo bilateral” para la prosperidad. De esta manera, el Gobierno de Donald Trump espera que se fortalezca la generación y distribución de energía y tener mayores posibilidades de inversión a las que puedan acceder los estadounidenses.

El dinero también servirá para modernizar la infraestructura digital, portuaria y energética de Colombia, promover la cooperación entre ambas naciones en materia de energía nuclear y garantizar que el país logre ser una opción para la asociación en el futuro.

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De igual manera, la destinación de los recursos crontribuirá al fortalecimiento de “las pequeñas y medianas empresas colombianas en agronegocios, fabricación y servicios tecnológicos conectándolas con compradores estadounidenses y vinculándolas a cadenas de suministro alineadas con Estados Unidos”.

El Gobierno de Donald Trump busca generar mayores posibilidades de inversión con la destinación de recursos a Colombia - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

Las emergencias que se pueden presentar en Colombia como consecuencia del fenómeno de El Niño también fueron contempladas por el Gobierno de Donald Trump, que espera poder ayudar en los procesos de recuperación de la población en caso de que se registren sequías o inundaciones.

Además de los 1.000 millones de dólares que Estados Unidos quiere entregarle a Colombia, el nuevo Gobierno cuenta también con una importante contribución del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene reservado un monto de más de 60 millones de dólares para apoyar a la administración de Abelardo de la Espriella.

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“El BID cuenta actualmente con una cartera activa de aproximadamente US$63 millones en recursos de cooperación técnica no reembolsable para Colombia, correspondientes a operaciones ya aprobadas y pendientes de desembolso”, precisó.

Los recursos del BID destinados a Colombia servirán para acelerar la preparación de las reformas y poner en marcha las inversiones - crédito Carlos Jasso/Reuters

Ilan Goldfajn, presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), explicó que el dinero será clave para acelerar la preparación de las reformas que busca implementar Abelardo de la Espriella, así como para mover las inversiones que surjan y para generar mayores oportunidades para la ciudadanía.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, celebró la destinación de los recursos y explicó que, en efecto, servirán para estructurar importantes proyectos que la administración tiene planteados.

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“Estos recursos, que no generan deuda para Colombia, pondrán al servicio del país el conocimiento y la experiencia de los expertos del Banco para acompañar, durante los primeros meses de gobierno, el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, la estructuración de proyectos estratégicos y el fortalecimiento de la capacidad del Estado”, indicó.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo Abondano hizo aclaraciones sobre la destinación de recursos del BID para Colombia - crédito @jrestrp/X

Por otro lado, Colombia también podrá acceder a otra millonaria destinación de recursos por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que entregará 9.000 millones de dólares al país para apostarle a la seguridad energética, a la infraestructura para la productividad, a la prosperidad e inclusión social y a la presencia y fortalecimiento territorial.

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“Este acuerdo con CAF no es un mero compromiso financiero; es una manifestación de confianza en el futuro de Colombia. Este respaldo nos permitirá avanzar en nuestras prioridades de desarrollo”, expresó el presidente Abelardo de la Espriella, citado en un comunicado del banco.