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Karina García hizo la revelación del género de su bebé en una fiesta exclusiva

La creadora de contenido hizo el anuncio en una fiesta exclusiva, transmitida a todos sus seguidores vía streaming

En una fiesta exclusiva, transmitida vía streaming, la creadora de contenido despejó la duda que tenía en vilo a sus seguidores - crédito Karina García/Kick
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Karina García y Kris R dieron a conocer el sexo de su futuro hijo durante una celebración privada a la que asistieron figuras del entretenimiento como La Jesuu, Yaya Muñoz, Valentino Lázaro y Beba de la Cruz.

El evento, al que solo acudieron 100 personas —50 invitadas por Karina y 50 por Kris R— y fue transmitido vía streaming en la plataforma Kick, se desarrolló en un ambiente elegante, con decoración en tonos neutros, arreglos florales blancos y detalles con globos aerostáticos.

Karina García y Kris R anunciaron que esperaban su primer hijo a finales de junio de 2026 - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
Karina García y Kris R anunciaron que esperaban su primer hijo a finales de junio de 2026 - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La pareja, que cuenta con una gran cantidad de seguidores en redes sociales, compartió el momento con amigos cercanos y creadores de contenido, aunque ambos en su momento aseguraron que querían mantener la noticia oculta. Tanto Karina como Kris R afirmaron que no querían hacer de esto un hecho de alto alcance mediático, por temor al llamado “mal de ojo”

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Durante la celebración, Karina García mostró su embarazo junto a Kris R, ambos sonrientes y en compañía de sus invitados.

El anuncio del sexo del bebé, que será un niño, generó entusiasmo entre los asistentes y seguidores, quienes expresaron sus felicitaciones a través de mensajes en redes sociales. La noticia llegó luego de que se desplegara una cuenta regresiva que, al terminar, llevó al acostumbrado humo azul para confirmar el género, acompañado de juegos pirotécnicos y las demostraciones de alegría por parte de los invitados.

La revelación de género del bebé de Karina García vino rodeada de expectativas que hicieron que se sumara hasta Yina Calderón - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
La revelación de género del bebé de Karina García vino rodeada de expectativas que hicieron que se sumara hasta Yina Calderón - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Cabe recordar que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ya es madre de dos hijos: Isabella, fruto de una relación de la cual Karina se ha negado a dar mayores detalles, y Valentino, concebido cuando era pareja de Santiago Mesa Vásquez, conocido artísticamente como Smayv. Los dos estuvieron presentes durante el evento y compartieron su alegría.

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De hecho, Isabella —conocida como Isa Flow en redes sociales—, insinuó en un video que ya sabía el género del bebé de antemano, pero admitió que le resultaba difícil mantener el secreto, y reforzó la expectativa con un video en tono humorístico en el que mostró una carpeta que supuestamente contiene el resultado, sin revelar su contenido.

No pasó mucho tiempo para que la también influenciadora Yina Calderón —que protagonizó conflictos con Karina en el pasado— afirmara que el bebé sería un niño.

Debido a las especulaciones que generó esa declaración, Karina acudió a su cuenta de X para desmentir que la información fuera de conocimiento general. “La única que sabe el sexo de mi bebé es Isa, nadie más, el resto es gente que simplemente está especulando”, escribió.

Karina García compartió la condición de su bebé diagnosticada durante el embarazo

La empresaria y pareja de Kris R explicó que los exámenes médicos han identificado que el bebé tiene un crecimiento superior al habitual, motivo por el que los especialistas evalúan el desarrollo y el posible método de nacimiento - crédito @Marle0510/ X

Semanas atrás, la modelo y creadora de contenido reveló que su tercer hijo presenta macrosomía fetal, una condición en la que el bebé supera los rangos de crecimiento esperados para la etapa de gestación. La creadora de contenido compartió la novedad a través de un video en redes sociales tras una ecografía de rutina.

“Mi bebé no es un bebé normal. Escuchen esto, que es un macrobebé”, afirmó García en la publicación. Según contó, el equipo médico que está supervisando su embarazo confirmó que el tamaño del feto está por encima de los parámetros habituales y anunció un monitoreo cercano en las semanas siguientes.

La influenciadora atribuyó el desarrollo del bebé a la genética de su pareja, el cantante Kris R. “¡Porque el papá es gigante!”, señaló García con humor al mostrar imágenes de la ecografía. La creadora también bromeó con algunos detalles del examen: “Y sí, yo creo que sí es cabezón”.

Según precisó García, la decisión sobre la modalidad del parto —natural o cesárea— se tomará en la semana 36 de gestación, en función del tamaño que alcance el bebé para entonces.

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