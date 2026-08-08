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Estas son las primeras medidas económicas de Abelardo de la Espriella como presidente: busca más recursos

Previo al inicio del nuevo gobierno, el vicepresidente José Manuel Restrepo habló sobre un hueco fiscal de 30 billones de pesos en el presupuesto para 2027

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella asumió como presidente de Colombia y anunció sus primeras medidas - crédito Colprensa
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Abelardo de la Espriella aprovechó su discurso en la ceremonia de posesión, al hablar ante las Fuerzas Militares en el Batallón Pichincha de Cali, para hablar sobre las primeras medidas que tomará como jefe de Estado, con el objetivo de recuperar la situación del país en muchas materias.

Una de ellas tiene que ver con la parte económica, pues mencionó dos temas con los que busca obtener buena parte de los recursos necesarios para avanzar con los proyectos sociales y de seguridad, además de que avanza en el Congreso la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.

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Cabe recordar que el vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió sobre una “tronera fiscal” de 30 billones de pesos de cara a 2027, por lo que es necesario que el primer paso del nuevo Gobierno nacional sea cerrar esa brecha o se verá obligado a recortar planes y programas.

El ajuste económico de Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que, tras su discurso de posesión, firmará decretos para iniciar un ajuste económico, incluido uno “para congelar el gasto público”. Según dijo, la primera prioridad de su gobierno será ordenar las finanzas del Estado antes de impulsar cambios de mayor alcance.

El mandatario prometió mantener los programas sociales para la población vulnerable y sostuvo que la austeridad apuntará al gasto que considera innecesario. “La austeridad no recaerá sobre quienes más necesitan la protección del Estado”, afirmó, y agregó: “Desaparecerán el despilfarro, el abuso y los colados”.

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Abelardo de la Espriella prometió que se congelará el gasto público del Estado bajo su administración - crédito Luisa González/REUTERS
Abelardo de la Espriella prometió que se congelará el gasto público del Estado bajo su administración - crédito Luisa González/REUTERS

De la Espriella planteó que el ajuste fiscal deberá ir acompañado de una estrategia para reactivar el crecimiento y aumentar la producción, las exportaciones y la generación de riqueza. “La disciplina en el gasto es indispensable, pero por sí sola no basta. Necesitamos volver a crecer, producir, exportar y generar riqueza”, dijo.

En un mensaje al sector empresarial, aseguró que su gobierno buscará condiciones para incrementar la inversión nacional y extranjera: “Este gobierno será su aliado. Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable para ustedes, señores empresarios de la patria y del resto del mundo”.

Abelardo de la Espriella hace su primer discurso presidencial desde el Batallón Pichincha - crédito prensa Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella dejó claro que apoyará al sector empresarial con distintas medidas económicas, una de ellas es acabar el impuesto al patrimonio - crédito prensa Abelardo de la Espriella

También anticipó el envío de una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo, combatir la evasión y mejorar el entorno para inversión, producción y empleo. Confirmó que “el impuesto al patrimonio será eliminado”.

El presidente se dirigió además a los trabajadores informales y prometió medidas para facilitar su paso a la formalidad, con mayor acceso al crédito y nuevas oportunidades económicas: “Este gobierno se esforzará para abrirles las puertas de la formalidad, del crédito y de nuevas oportunidades”.

Regreso del fracking a Colombia

Abelardo de la Espriella también anunció que su Gobierno autorizará el fracking para aumentar las reservas de petróleo y gas del país. El mandatario dijo que la medida se implementará bajo criterios técnicos, en un anuncio que generó toda clase de reacciones de distintos sectores.

De la Espriella afirmó desde el Batallón Pichincha de Cali que “vamos a autorizar, cumpliendo los aspectos técnicos, el desarrollo de fracking responsable y sostenible”, una de sus propuestas durante su campaña presidencial.

José Manuel Restrepo afirmó que es viable implementar fracking sostenible - crédito Reuters
El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó que es viable implementar fracking sostenible - crédito Reuters

El fracturamiento hidráulico ha sido motivo de debate ambiental, económico y jurídico en Colombia. Sus defensores aseguran que podría ampliar las reservas de hidrocarburos y aportar a la seguridad energética y a la generación de ingresos, en especial por la situación fiscal del país y la crisis de Ecopetrol.

Los críticos advierten sobre posibles impactos ambientales, con foco en el uso de agua, la contaminación de fuentes hídricas, la actividad sísmica y las sustancias utilizadas durante el proceso, lo que provocó que, durante el Gobierno de Gustavo Petro, se prohibiera su práctica.

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