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Juan Fernando Quintero fue presentado en el Medellín, pero con una petición a los aficionados: “Debemos ser 40.000″

El regreso del volante de 33 años al Poderoso no solo será para mejorar la plantilla del técnico Luis Amaranto Perea, sino para atraer más hinchas al estadio

El volante firmó contrato con el Poderoso después de salir de River Plate y quedar como agente libre, en su cuarta vuelta al fútbol colombiano - crédito DIM

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Independiente Medellín dio un golpe en el mercado de fichajes con el anuncio de la llegada de Juan Fernando Quintero, volante que firmó contrato con el club tras quedar libre de River Plate, ser uno de los más destacados en el Mundial 2026 y tiene el cariño de los aficionados.

De hecho, el Poderoso quiere aprovechar ese amor de los hinchas por “Juanfer”, por eso lanzó una campaña especial para que sus simpatizantes no solo apoyen al mediocampista, sino para darle un empujón al equipo de Luis Amaranto Perea en la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

Cabe recordar que el conjunto antioqueño es líder del Torneo Finalización con nueve puntos en tres compromisos, además de que se verá en octavos de copa frente al Deportivo Pasto, pero fue eliminado de la Copa Sudamericana, en playoffs, a manos de Vasco da Gama.

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“Un estadio lleno cada fin de semana”

De manera sorpresiva, el Poderoso se movió para quedarse con el mediocampista, el cual es uno de los más costosos del fútbol colombiano, pero no deja de ser un hombre que atrae mucho en la Liga BetPlay por su trayectoria y ser declarado hincha del cuadro rojo de Antioquia.

A través de un video, Juan Fernando Quintero mostró su felicidad de volver al Medellín: “Viviendo un sueño, no solo para mí, sino para mi familia y todos mis seres allegados y queridos. Esta es mi familia, es el equipo que amo, así que les deseo lo mejor. Les agradezco en el alma a toda la junta directiva, a todo el club”.

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Juan Fernando Quintero
Esta fue la imagen con la que presentaron a Juan Fernando Quintero en el Independiente Medellín - crédito DIM

“Ahora faltan ustedes para que llenemos este estadio, para que cada que juegue el Medellín sea una fiesta, todos podamos acompañar y vivamos juntos esta linda alegría. Un abrazo y muchas bendiciones”, añadió el volante, con lo que invitó a los hinchas al estadio.

Es por eso que el Medellín abrió una tercera etapa de venta de abonos para la Liga BetPlay 2026-II, en sus compromisos de local y el club dejó claro que “Medellín y JuanFer tienen historia pendiente, por eso, ambos nos esforzamos para volver a estar juntos”.

Juan Fernando Quintero
Estos son los precios de la tercera etapa de abonados en el Medellín para la Liga BetPlay - crédito DIM

“Pero para que la historia llegue a final feliz también te necesitamos a vos. Ya somos 10 mil hinchas abonados, y queremos llegar a 40 mil almas alentando cada fin de semana en el Atanasio”, añadió el club en sus redes sociales y la campaña estará abierta hasta el lunes 10 de agosto.

“Juanfer” tendría acciones del Poderoso

Previo al anuncio de la llegada del jugador al cuadro antioqueño, que se alista para recibir a Millonarios en la cuarta fecha de la Liga BetPlay, se conoció información de cómo se habría llegado a un acuerdo para la firma de contrato, el cual tuvo una condición de mucho peso para la institución.

Juan Fernando Quintero, al parecer, pidió un porcentaje de las acciones del Independiente Medellín, cuya cifra no se sabe, pero el objetivo sería para cubrir el valor de su salario y su traspaso, cuyos detalles aún no se conocen, pero serían de un precio alto para el club.

Juan Fernando Quintero
Juan Fernando Quintero tendría una parte del Medellín para firmar contrato como jugador - crédito @PSierraR/X

Sumado a eso, el periodista Julián Capera mencionó que una parte del dinero por la venta de los abonos para el segundo semestre sería para el jugador, de ahí la campaña y la necesidad de que los aficionados compren los lugares para todos estos compromisos del segundo semestre.

Ahora viene la preparación de Quintero en las prácticas del Medellín y aunque es duda para que debute contra Millonarios en casa, es probable que aparezca el lunes 17 de agosto ante el Internacional de Bogotá, en el estadio Metropolitano de Techo, por la quinta fecha de la Liga BetPlay.

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