Así reaccionaron los políticos a la posesión y discurso de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia

Políticos arremetieron contra Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - @MafeCarrascal/X - @agmethescaf/X

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La llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia desató una oleada de reacciones entre figuras de la izquierda, quienes utilizaron sus redes sociales para expresar su inconformidad tras la ceremonia realizada en Cali este viernes 7 de agosto de 2026.

El traspaso de mando y el discurso del nuevo mandatario se convirtieron en el centro del debate político, con críticas enfocadas en la organización del evento, el simbolismo elegido y los mensajes transmitidos.

El exsenador y expresidente del Senado, Roy Barreras, optó por una declaración concisa y cargada de significado: “Bienvenidos al pasado”.

Con esta frase, Barreras expresó su visión sobre el rumbo que toma la administración de De la Espriella, asociándolo con una etapa superada en la política nacional.

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Roy Barreras cuestionó el rumbo del nuevo gobierno con una frase contundente - crédito @RoyBarreras/X

La representante del Pacto Histórico, Mafe Carrascal, fue más allá en sus señalamientos. Cuestionó la decisión de trasladar la intervención presidencial a un batallón militar y calificó la acción como un gesto de irrespeto hacia el poder legislativo.

“Eso de irse a un batallón a dar su discurso después de que el Congreso solo autorizó sesionar en un teatro privado, es pasarse al legislativo por la faja, es la muestra clara de cómo es y cómo actúa Abelardo, como un dictadorzuelo”, manifestó.

Carrascal también lamentó la actitud pasiva de sus compañeros congresistas, describiéndolos como “pintados en la pared” y consideró que fueron llevados a Cali únicamente como observadores.

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Mafe Carrascal criticó traslado del discurso presidencial a un batallón y llamó a la unidad - crédito @MafeCarrascal/X

En su mensaje, la legisladora apeló a la memoria colectiva: “Hay que sentir el dolor de lo que significa esto para el pueblo, transitarlo. Hay que dejarse llevar por la nostalgia de lo que significó el primer gobierno del pueblo y para el pueblo. Hay que pasar la tusa, porque después de ella hay que pararse, levantar la cabeza con dignidad y con orgullo defender el legado, defender lo conseguido y resistir”.

Finalizó su intervención llamando a la unidad: “Vamos a organizarnos, juntarnos y cuidarnos entre todos y todas. Volveremos, y será hermoso”.

El senador Agmeth Escaf, también del Pacto Histórico, centró su crítica en la falta de respeto a las normas constitucionales.

Escaf denunció que el presidente “hizo lo que se le dio la gana”, además de recurrir a figuras religiosas para distraer a los asistentes antes de trasladarse a una guarnición militar donde pronunció su discurso.

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Agmeth Escaf cuestionó señales de autoritarismo en el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella - crédito @agmethescaf/X

“¿Así es como piensas respetar y defender esta Patria, Abelardo? Primer día y ya das preocupantes señales de autoritarismo”, cuestionó el senador, señalando una tendencia preocupante en la conducta del mandatario.

La senadora del Pacto Histórico y exactriz de cine para adultos Alejandra Omaña, conocida artísticamente como Amaranta Hank, se refirió al contenido y forma del mensaje presidencial, aludiendo a una falta de solemnidad y a la instrumentalización de las fuerzas armadas.

“Tendremos 4 años de malos discursos presidenciales. Lo de llevar la posesión a Cali no fue nada muy interesante. El recinto del Congreso le habría dado una solemnidad y estética que desaprovechó”, afirmó.

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Amaranta Hank criticó la falta de solemnidad y advirtió sobre riesgos fiscales en el discurso de Abelardo de la Espriella - crédito @aleomanao/X

Hank señaló que el discurso estuvo saturado de menciones a Gustavo Petro y consideró que las promesas hechas carecen de sustento. Acerca de las reformas económicas, advirtió: “Con la eliminación del impuesto al patrimonio, los más ricos pagarían menos impuestos, pero esos no son milagros de la Patria, con ese dinero deja de contar el Estado y sin lugar a dudas el más afectado será el pueblo”.

Planteó dudas sobre posibles recortes presupuestales y aumentos tributarios que podrían impactar directamente a los sectores más vulnerables.

Ana Erazo cuestionó los costos logísticos y la entrega de soberanía en la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @AnaErazoR/X

Por su parte, Ana Erazo, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, cuestionó los costos logísticos de la ceremonia. “¿Cuánto nos costó el acto de escapismo y circense de @ABDELAESPRIELLA al salir del Arena USC rumbo al Cantón Pichincha para realizar allí su discurso de posesión?”, preguntó, aludiendo a la duplicidad de escenarios y al gasto público involucrado.

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Erazo también criticó la decisión del presidente de recurrir a la justicia de otros países para abordar casos de corrupción, calificando esa posición como una entrega de soberanía.

Angélica Lozano destacó el compromiso de Abelardo de la Espriella de no impulsar una Constituyente - crédito @AngelicaLozanoC/X

“Ese mensaje dice en realidad que la respuesta frente a la corrupción debe buscarse por fuera de las instituciones colombianas, cuando es precisamente el Estado colombiano el llamado a investigar y sancionar esos hechos”, sostuvo.

Finalmente, la exsenadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, valoró positivamente un anuncio de De la Espriella: “Me gusta esto que dice el nuevo presidente: No habrá intento de constituyente. Que así sea”.