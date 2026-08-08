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Abelardo de la Espriella aseguró que recuperará Ecopetrol: dará luz verde al fracking y a la exploración de hidrocarburos

El presidente de Colombia indicó que no descarta la necesidad de hacer una transición hacia las energías limpias

Ecopetrol reportó pérdida de utilidades durante el Gobierno Petro - crédito Luisa González/Reuters
Ecopetrol reportó pérdida de utilidades durante el Gobierno Petro - crédito Luisa González/Reuters
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Tras tomar posesión como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella dio un discurso en el Cantón Militar Pichincha de Cali, Valle del Cauca, en el que dio a conocer las medidas que tomará para garantizar la soberanía energética del país. En sus declaraciones, aseguró que una de las tareas que tiene planteadas es la recuperación de la principal empresa de petróleo de Colombia: Ecopetrol.

De acuerdo con el nuevo jefe de Estado, durante la administración del ahora expresidente Gustavo Petro, la compañía fue deteriorándose. Eso se evidencia en la precipitosa caída de sus utilidades.

“Ecopetrol, la empresa más importante del país y uno de los mayores patrimonios de la Nación, fue alevosamente depredada durante los cuatro años que hoy concluyen. Sus utilidades pasaron de $32 billones en el año 2022 a $9 billones el año pasado (2025)”, dijo el primer mandatario en su discurso ante la fuerza pública.

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El presidente atribuyó parte de los problemas que enfrenta Ecopetrol a las decisiones que tomó la administración de Petro en materia energética. Pues, el ex jefe de Estado implementó una política de “transición energética” que se centró en el uso de energías limpias, dejando de lado de manera paulatina la exploración y explotación de carbón, gas y petróleo.

Posesión Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella aseguró que es necesario apuntarle a la recuperación de Ecopetrol para reducir los índices de pobreza en el país - crédito Colprensa

De hecho, en su momento, el Gobierno de Petro suspendió la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, pero mantuvo los que ya se habían suscrito.

“Perdió la Nación, pero también perdieron cientos de miles de compatriotas que invirtieron sus ahorros en esa compañía. Recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta de mi Gobierno, queridos compatriotas”, precisó Abelardo de la Espriella.

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En ese sentido, afirmó que hará todo lo contrario de lo que hizo el exmandatario Gustavo Petro en sus cuatro años de mandato: impulsará una política “firme” de exploración y producción de hidrocarburos. De igual manera, informó que se autorizará, “bajo los más altos estándares técnicos y ambientales”, el desarrollo de un fracking “responsable y sostenible”. Se trata de una forma de perforación del suelo que se utiliza para la extracción de hidrocarburos, la cual ha sido ampliamente cuestionada debido al impacto ambiental que tiene.

De acuerdo con WWF Colombia, además de que implica un gasto intensivo del recurso hídrico, el fracking puede derivar en la contaminación de acuíferos subterráneos, a través de los cuales se garantiza el abastecimiento de agua potable para la población.

De la Espriella indicó que el deterioro de Ecopetrol afectó las inversiones de muchas personas - crédito Luisa González/Reuters
De la Espriella indicó que el deterioro de Ecopetrol afectó las inversiones de muchas personas - crédito Luisa González/Reuters

“El fracking requiere grandes volúmenes de agua que varían de acuerdo con las características de la formación geológica en la que se realiza el fracturamiento y de las longitudes de los pozos. Sin embargo, en un único pozo se pueden consumir entre 9.000 y 29.000 m3 de agua, es decir, entre 2,4 y 7,7 piscinas olímpicas (...). Por otro lado, se teme que los fluidos inyectados y contaminados con otros elementos adquiridos durante la fracturación se filtren en la roca y contaminen acuíferos subterráneos que abastecen de agua potable”, precisó la organización ambiental en un artículo especializado.

Pese a las advertencias que han surgido sobre las consecuencias negativas del fracking y del uso de hidrocarburos, el presidente de Colombia aseguró que las medidas que adoptará servirán para continuar disminuyendo los índices de pobreza en el país.

No obstante, aclaró que no descarta la necesidad de transitar hacia las energías limpias, aunque indicó que ese cambio debe efectuarse “desde la fortaleza”, garantizando primero la autosuficiencia y dejando de lado cualquier posibilidad de dependencia.

Hay quienes se oponen al fracking por las afectaciones ambientales que genera Luisa González/Reuters
Hay quienes se oponen al fracking por las afectaciones ambientales que genera Luisa González/Reuters

“Gracias a esta decisión podremos garantizar nuestra seguridad energética y evitaremos que continúe el empobrecimiento sistemático de nuestro país. Creo en la transición energética. Estoy convencido de que debemos avanzar hacia fuentes de energía cada vez más limpias, eficientes y diversificadas”, dijo.

Añadió: “Recuperaremos la solidez de Ecopetrol, ampliaremos nuestras reservas estratégicas y aseguraremos el abastecimiento de petróleo y gas, atrayendo nuevamente la inversión a ese importante sector de la economía colombiana”.

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