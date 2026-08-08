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Casa Morat llega a Bogotá: así será la experiencia inmersiva antes de sus conciertos en el Movistar Arena

La propuesta ofrece recorridos por el universo creativo del grupo, una sesión de realidad virtual y una plataforma para artistas emergentes, con encuentro incluido con los integrantes de la agrupación

Morat llevará por primera vez su música al reconocido festival de Coachella, cerrando así su 'Asuntos Pendientes Tour' - crédito Amanda Imm
Morat llevará Casa Morat al público antes de sus seis fechas en el Movistar Arena de Bogotá - crédito Amanda Imm
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Morat afronta un 2026 de intensa actividad, luego de la publicación el año anterior de su LP Ya Es Mañana. Los bogotanos dieron así inicio al Asuntos Pendientes Tour, que los llevó por Hispanoamérica una vez más. Para cerrar dicha fase tomaron la determinación de hacerlo a lo grande, brindando dos fechas en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley en abril pasado.

Esto a su vez marcó el inicio del Ya Es Mañana Tour, con un espectáculo orientado especialmente a las arenas, con el fin de brindar una experiencia más cercana a su fanaticada sin tener que pensar en el montaje más complejo para un estadio.

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En la antesala a sus seis fechas en el Movistar Arena, la agrupación bogotana decidió llevar el espectáculo más allá del escenario con Casa Morat.

- crédito cortesía Breakfast Live
La propuesta de Casa Morat incluye una entrada general y la Galería Inesperada 2.0, una experiencia con realidad virtual de 30 minutos - crédito cortesía Breakfast Live

Este espacio, ubicado en la carrera 10A #70-24, le permitirá a los asistentes y fans de la agrupación disfrutar de salas temáticas, recorridos y experiencias sensoriales inspiradas en la trayectoria del grupo, con cupos limitados y turnos por reserva previa.

La propuesta incluye dos modalidades de acceso. La entrada a Casa Morat —que lleva por el universo creativo de la banda, sus recuerdos y las historias que la agrupación ha compartido con sus seguidores— tiene un valor de $60.000 más servicio para el público general.

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- crédito cortesía Breakfast Live
Casa Morat, ubicada en la carrera 10A #70-24, ofrece salas temáticas, recorridos y experiencias sensoriales con reserva previa - crédito cortesía Breakfast Live

Quienes quieran una experiencia más exclusiva e inmersiva pueden optar por la Galería Inesperada 2.0, una sesión multisensorial de 30 minutos que involucra el uso de tecnología de realidad virtual. Esta experiencia tiene un costo de $70.000 más servicio, con cupos aún más reducidos.

Esta experiencia brinda algunos beneficios especiales para quienes ya adquirieron su entrada para ver a Morat en alguna de las fechas programadas. Por ejemplo, quienes cuenten con tiquetes de Platea, Suite o Box pagan únicamente $4.800 por concepto de cargo por servicio, mientras que los asistentes con boletas de Segundo o Tercer Piso abonan $48.000. La visita completa dura aproximadamente una hora y 15 minutos.

Morat sorprendió en Coachella al invitar a Paulina Rubio para interpretar en vivo 'Mi Nuevo Vicio', su exitoso sencillo de 2015 - crédito cortesía Morat
Casa Morat abrió una convocatoria para músicos, cantantes e instrumentistas mayores de 18 años - crédito cortesía Morat

El recorrido contará con la participación de una serie de marcas patrocinadoras, cada una con actividades propias dentro del espacio.

Además de la experiencia para fanáticos, Casa Morat abrió una convocatoria para músicos, cantantes e instrumentistas mayores de 18 años que quieran mostrar su propuesta artística. La iniciativa tiene como objetivo principal dar visibilidad y acompañamiento profesional a nuevos talentos de la música colombiana.

Los interesados deben grabar un video en el que exhiban sus habilidades, y completar el formulario que se publicará en la cuenta de Instagram de la marca Jack Daniel’s Colombia. Un comité seleccionará a los participantes que se presentarán en vivo durante la programación del espacio.

El artista ganador recibirá la producción profesional de una canción a cargo de Nicolás González, productor con créditos junto a Morat, Andrés Cepeda, MYA, Susana Cala, Aitana, Álvaro de Luna, Axel y KURT. El premio también incluye un encuentro individual con los integrantes de la banda y entradas para la última fecha de la residencia, el 23 de agosto.

La inscripción a Casa Morat se realiza a través de TuBoleta, donde el usuario elige fecha y horario, completa el registro y recibe un código de acceso. Al llegar, debe presentar ese código junto con su documento de identidad y, si aplica, la boleta del concierto con la que realizó la inscripción.

Las tres primeras fechas del tour en Bogotá —14, 15 y 16 de agosto— ya registran boletería agotada, mientras que las presentaciones de la semana siguiente —21, 22 y 23 de agosto— aún tienen disponibilidad en los canales oficiales de venta.

Tras la residencia en la capital colombiana, la gira continúa con seis fechas en Santiago de Chile, seis en Buenos Aires y una extensa agenda en España y México.

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