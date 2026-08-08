Abatieron en combate al presunto cabecilla financiero de la Segunda Marquetalia en Caquetá

Eider Quitora Olarte, alias Alexis Perdomo, murió en un combate con el Gaula Militar en la vereda La Esperanza, en Belén de los Andaquíes, Caquetá - crédito suministrado a Infobae Colombia

Guardar

Eider Quitora Olarte, conocido bajo los alias de Alexis Perdomo, Johan González y El Tigre, fue abatido en un combate con el Gaula Militar en la vereda La Esperanza, jurisdicción de Belén de los Andaquíes (Caquetá), el 6 de agosto.

Las autoridades lo señalaban como el cabecilla financiero de la estructura Teófilo Forero Castro de la Segunda Marquetalia, responsable de coordinar el cobro de extorsiones en municipios de Caquetá y Huila.

El operativo se inició en la tarde de ese día, cuando unidades del Gaula Militar con apoyo de componentes de inteligencia e investigación entraron en combate con integrantes de esa organización en la vereda La Esperanza.

PUBLICIDAD

El coronel Stick Amaral Reyes Monsalve informó que alias Alexis Perdomo estaba identificado como el cabecilla financiero de la estructura Teófilo Forero Castro de la Segunda Marquetalia - crédito Infobae Colombia

“Tropas de nuestro Gaula Militar Caquetá, adscrito a la Brigada 12 del Ejército Nacional, en un trabajo conjunto con el Gaula de la Policía Nacional e Inteligencia Militar dominante, logran la neutralización de alias Alexis Perdomo, un cabecilla de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, un sujeto que lleva un recorrido superior a diez años en esta estructura, siendo el coordinador de finanzas, extorsiones y demás”, reportó el coronel Styck Amaral Reyes, comandante del Gaula Militar, en declaraciones para Caracol Radio.

El resultado fue la muerte de Quitora, quien tenía expedida una orden de captura por parte del Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia, a solicitud de la Fiscalía Especializada 231, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, extorsión agravada, terrorismo y porte ilegal de armas.

PUBLICIDAD

Su trayectoria dentro de la organización armada, según registros de inteligencia militar difundidos por El Tiempo, arrancó alrededor de 2020, cuando apareció como integrante de una red de apoyo a estructuras residuales de la antigua columna móvil Teófilo Forero Castro, de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (Farc), y como guerrillero raso de la comisión Sonia la Pilosa en la región del Pato, al norte de San Vicente del Caguán.

En el operativo se incautaron armas, varios teléfonos celulares, talonarios y panfletos atribuidos a la Teófilo Forero, que habrían sido utilizados para los cobros extorsivos - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

Entre 2021 y 2022 ascendió a comandante de escuadra en esa misma comisión, y para 2023 habría asumido funciones como reemplazante de guerrillero, periodo en el que participó en enfrentamientos entre la Teófilo Forero y la estructura Jorge Suárez Briceño, dos facciones disidentes con disputas activas en esa zona del país.

PUBLICIDAD

El giro que lo llevó a encargarse de las finanzas del grupo armado ilegal se produjo a partir de 2024, cuando su actividad se concentró en el norte de Belén de los Andaquíes y en San José del Fragua. Ese año figuraba como reemplazante de guerrillero de la comisión Fernando Díaz; en 2025 pasó a ser cabecilla de finanzas de esa comisión, y para 2026 las autoridades lo ubicaban como responsable del aparato financiero de toda la estructura Teófilo Forero.

El operativo del Gaula Militar contó con apoyo de inteligencia e investigación y se desarrolló el 6 de agosto en Caquetá - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

Su rol comprendía el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos en municipios de Caquetá —Belén de los Andaquíes y San José del Fragua— y de Huila —Acevedo, Suaza y Palestina—. Las autoridades calculaban que llevaba alrededor de siete años dentro de la organización.

PUBLICIDAD

En el lugar del combate, las tropas recuperaron a una menor de edad identificada preliminarmente como compañera sentimental del señalado cabecilla, y hallaron a tres civiles que, según el reporte militar, se encontraban en el momento del operativo pagando una extorsión.

Entre el material incautado figuran un fusil AK-47, una pistola calibre nueve milímetros, munición, varios teléfonos celulares, talonarios y panfletos atribuidos a la columna Teófilo Forero, que habrían sido utilizados para los cobros extorsivos.

Ese material, junto con los celulares y documentos recuperados, quedó a disposición de las autoridades judiciales para establecer los contactos, las rutas financieras y el alcance de la red de extorsión que operaba en el corredor entre Caquetá y Huila. Para el Ejército, la operación afecta de forma directa el componente financiero de la estructura en esa zona, dado que alias Alexis Perdomo habría tenido conocimiento de los enlaces, las rutas de recaudo y la red de personas involucradas en esa actividad.

PUBLICIDAD