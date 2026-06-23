Colombia

Cayó supuesta trabajadora doméstica que habría hurtado más de $1.600 millones en casas de Medellín

En el momento de su captura, la mujer tenía en su poder 3.000 dólares, $12 millones y tres celulares

Guardar
Google icon
La mujer ubicó familias de altos ingresos de Medellín para hurtar joyas y bienes - crédito Colprensa y Alcaldía de Medellín
La mujer ubicó familias de altos ingresos de Medellín para hurtar joyas y bienes - crédito Colprensa y Alcaldía de Medellín

Una ama de llaves fue enviada a la cárcel en Medellín, tras ser señalada e investigada por cometer cuatro hurtos en viviendas del barrio El Poblado, en la capital antioqueña, con los que se habría apropiado de un monto superior a 1.600 millones de pesos.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de la Nación, la procesada, identificada como Lenis María Julio Julio, de 57 años, habría ejecutado los robos entre el 11 de marzo de 2024 y el 24 de febrero de 2025, al parecer, en cuatro viviendas diferentes.

La investigación, liderada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín, determinó que la mujer presuntamente utilizó documentos falsos para conseguir empleo en hogares de altos ingresos. Una vez contratada y tras ganarse la confianza de sus empleadores, aprovechaba su ausencia para sustraer objetos de valor, joyas y dinero en efectivo.

PUBLICIDAD

La captura de Julio Julio se realizó el 19 de junio de 2026 en un inmueble del municipio de San Onofre, Sucre, por parte de servidores de la Policía Nacional.

La asistente del hogar habría hurtado una cifra superior a los 1-600 millones de pesos - crédito Fiscalía y Policía Nacional
La asistente del hogar habría hurtado una cifra superior a los 1-600 millones de pesos - crédito Fiscalía y Policía Nacional

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron 3.000 dólares norteamericanos, 12.502.000 pesos en efectivo y tres teléfonos celulares.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a la detenida el delito de hurto calificado y agravado, en concurso homogéneo y sucesivo; pese a esto, la trabajadora doméstica no aceptó los cargos.

Los elementos materiales probatorios presentados permitieron que un juez de control de garantías dictara medida de aseguramiento inmediato en centro carcelario en su contra.

Qué hacer si sospecha de hurto por parte de trabajadores domésticos

Ante la sospecha de robo por parte de un trabajador doméstico, expertos en gestión laboral recomiendan a los empleadores cumplir rigurosamente con el debido proceso y documentar todas las evidencias antes de tomar decisiones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un artículo de la plataforma Symplifica, que se especializa en asesorías de contratación y administración de personal doméstico, existen varios pasos clave para manejar estos casos en el hogar y evitar complicaciones legales.

Un smartphone oscuro sobre un trípode negro, conectado con un cable blanco, muestra una sala de estar iluminada en su pantalla, con el fondo borroso.
Las cámaras de seguridad en casa son importantes para monitorear situaciones adversas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El primer paso sugerido es reunir todas las pruebas posibles, desde registros de horarios y reportes de incidentes, hasta cualquier elemento físico que respalde la sospecha. Este tipo de registros, en caso de un proceso judicial, permitirá mantener un registro detallado para garantizar claridad y precisión durante la investigación.

A continuación, se recomienda dialogar con la asistente del hogar de manera privada y respetuosa, con el fin de exponer las inquietudes y permitir que la trabajadora presente su versión de los hechos. Esta fase resulta fundamental para cumplir con el debido proceso y puede evitar situaciones injustas o decisiones precipitadas.

Si la conversación inicial no resuelve la sospecha, los asesores de la plataforma recomendaron avanzar con una investigación interna, que puede incluir entrevistas a otros empleados si los hay, revisión de grabaciones de seguridad y análisis del entorno laboral.

Imagen de una empleada de hogar. (Ricardo Rubio / Europa Press)
Las trabajadoras del hogar tienen responsabilidades contractuales como el cuidado de las pertenencias de la familia que las contrató - crédito Ricardo Rubio / Europa Press

Si la denuncia escala, se debe realizar un proceso formal de descargos, notificando a la empleada sobre las acusaciones y otorgándole tiempo suficiente para defenderse. El empleador debe presentar todas las pruebas de manera objetiva y cumplir con los plazos establecidos por la legislación laboral.

Las decisiones deben basarse en los artículos 63 y 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece las justas causas de despido en caso de terminación unilateral. Algunas de las razones allí citadas que pueden involucrar conductas delictivas incluyen: “Todo vicio habitual del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento”.

Pero para evitar situaciones bochornosas, los asesores recomiendan a las familias implementar medidas preventivas de seguridad en el hogar, como sistemas de alarma y cámaras de vigilancia, para proteger tanto a la familia como a las empleadas.

Temas Relacionados

Lenis María Julio JulioEmpleada domésticaHurto agravadoDólaresColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Madre de Natalia Villalba contó cómo vivía su hija antes del hallazgo de su cuerpo en una maleta: “Me decía que tenía una empresa”

Los detalles entregados por la madre de la víctima se sumaron a las verificaciones de las autoridades que intentan determinar los movimientos del estadounidense y el británico que estuvieron con ella

Madre de Natalia Villalba contó cómo vivía su hija antes del hallazgo de su cuerpo en una maleta: “Me decía que tenía una empresa”

Abelardo de la Espriella encontrará “estabilidad” en las reservas de petróleo y gas de Colombia: Gobierno Petro reveló nuevas cifras

Un informe del Ministerio de Minas y la ANH apunta a una sólida base energética gracias a la reposición de hidrocarburos y a los hallazgos en el Caribe, mientras el país proyecta ingresos fiscales clave para los próximos años

Abelardo de la Espriella encontrará “estabilidad” en las reservas de petróleo y gas de Colombia: Gobierno Petro reveló nuevas cifras

Hijo de Snoop Dogg causó sensación en redes sociales usando la camiseta de la Selección Colombia

El video, publicado en la cuenta de Cordell Broadus, hijo del célebre rapero, formó parte de una publicación alusiva al Día del Padre

Hijo de Snoop Dogg causó sensación en redes sociales usando la camiseta de la Selección Colombia

Desde El Salvador, Abelardo de la Espriella recibió apoyo tras ganar las elecciones presidenciales: “Deseamos éxitos”

El Gobierno de Nayib Bukele felicitó al presidente electo de Colombia y expresó su disposición a fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, en un mensaje que fue recíproco por parte del ‘Tigre’

Desde El Salvador, Abelardo de la Espriella recibió apoyo tras ganar las elecciones presidenciales: “Deseamos éxitos”

Colombia vs. RD Congo EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Luis Díaz enloqueció a los hinchas del Junior por gesto que hizo en pleno banderazo previo del partido entre Colombia y RD Congo

Luis Díaz enloqueció a los hinchas del Junior por gesto que hizo en pleno banderazo previo del partido entre Colombia y RD Congo

Alejandra Buitrago reveló por qué dejó la televisión y si fue despedida: también confesó qué pasó con J Balvin y su separación

Hijo de Alejandro Estrada podría estar en la próxima temporada de ‘La casa de los famosos’: esto reveló el actor

Piter Albeiro reaccionó a tendencia en redes sociales sobre Abelardo de la Espriella, presidente electo: “Hay gente buscando candidato para el 2030″

Juliana Calderón despierta el misterio sobre el padre de su bebé tras una reciente publicación: esto se sabe

Deportes

Colombia vs. RD Congo EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K

Colombia vs. RD Congo EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K

En video: las promesas de los hinchas de la Selección Colombia si vence a RD Congo, desde beber cerveza hasta volver al gimnasio

Colombia vs. RD Congo: hora y dónde ver a la Tricolor en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026

Jorge Luis Pinto analizó cómo debe jugar la Selección Colombia ante República Democrática del Congo: “Que no se compliquen”

Roberto Martínez se refirió a Cristiano Ronaldo y su récord en la Copa del Mundo: “Lleva lo simple a la excelencia”