Colombia

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia: así conquistó al país el abogado que en menos de un año pasó de líder de oposición a jefe de Estado

Con una sólida estrategia que hizo de los símbolos patrios el eje de su campaña, asociándolos a promesas de “mano dura” contra el crimen y recuperación del orden, el fundador de Defensores de la Patria logró imponerse en las urnas y llegar a la Casa de Nariño

Guardar
Google icon
Su llegada a la Presidencia marca el cierre de una campaña de alta visibilidad mediática, en la que logró posicionarse como figura política sin trayectoria previa en cargos de elección popular - crédito Charlie Cordero/REUTERS
Su llegada a la Presidencia marca el cierre de una campaña de alta visibilidad mediática, en la que logró posicionarse como figura política sin trayectoria previa en cargos de elección popular - crédito Charlie Cordero/REUTERS

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, tras imponerse en la segunda vuelta electoral frente al candidato del oficialismo, Iván Cepeda. La decisión se conoció luego del escrutinio en el que la mayoría de votantes respaldó su aspiración a la Casa de Nariño.

De la Espriella triunfó con 12.842.300 votos, lo que representa un 49,71%, según el 98,91% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PUBLICIDAD

En la primera vuelta presidencial, el entonces candidato había liderado la contienda con 10.361.499 sufragios, que representaron el 43,74% de los votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 votos, correspondientes al 40,90% del total registrado.

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia culmina una campaña que en menos de un año transformó a uno de los abogados más mediáticos del país en una de las principales figuras de la política nacional. Sin haber ocupado cargos de elección popular ni desempeñado funciones en el Gobierno, construyó una candidatura basada en su condición de empresario, litigante y figura de opinión en redes sociales, desde donde consolidó una comunidad de seguidores antes de anunciar oficialmente sus aspiraciones presidenciales en julio de 2025.

PUBLICIDAD

Durante la campaña, el entonces candidato recorrió distintas regiones del país con una estrategia centrada en mensajes sobre seguridad, autoridad, lucha contra la corrupción y recuperación económica. En plazas públicas, auditorios y encuentros ciudadanos apeló de manera constante a símbolos nacionales como la bandera de Colombia, la camiseta amarilla de la selección nacional y referencias a la defensa de la patria, elementos que se convirtieron en parte visible de su identidad política y de la narrativa impulsada por su movimiento Defensores de la Patria.

Una campaña construida alrededor de símbolos y mensajes de identidad nacional

La campaña se caracterizó por un discurso centrado en la seguridad, el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción, con fuerte presencia de símbolos patrios en sus actos públicos - crédito Cesar Quiroz/RUTERS
La campaña se caracterizó por un discurso centrado en la seguridad, el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción, con fuerte presencia de símbolos patrios en sus actos públicos - crédito Cesar Quiroz/RUTERS

A lo largo de los meses de campaña, De la Espriella promovió consignas relacionadas con el orden institucional, la protección de los ciudadanos y la defensa de los valores tradicionales. Sus intervenciones públicas estuvieron acompañadas frecuentemente por banderas colombianas y expresiones dirigidas a reforzar un sentimiento de unidad nacional. Su apodo de El Tigre y el reconocido lema de su campaña Firmes por la patria, utilizados por simpatizantes, terminaron convirtiéndose en los elementos más destacados de su imagen política.

La estrategia también estuvo enfocada en mantener una presencia constante en redes sociales. Antes incluso de formalizar su candidatura, el abogado había desarrollado una amplia actividad digital mediante videos, transmisiones y publicaciones que le permitieron posicionarse en debates públicos. Esa presencia facilitó que su mensaje llegara a sectores de la población que posteriormente se incorporaron a su proyecto político, especialmente ciudadanos inconformes con el rumbo del país y con los partidos tradicionales.

El candidato se presentó como un “outsider”, un empresario independiente y una alternativa distinta a las estructuras políticas tradicionales, una narrativa que mantuvo durante toda la campaña. Aunque recibió respaldos de dirigentes políticos y sectores de diferentes corrientes ideológicas en la recta final de la contienda, continuó insistiendo en que su proyecto representaba una opción de cambio frente a las élites que históricamente habían gobernado el país, lo que terminó acercandolo a la mayoría del electorado.

El recorrido por las regiones y la bandera de la seguridad

La seguridad fue el eje central de su propuesta programática, con énfasis en el fortalecimiento de las fuerzas armadas y el combate a estructuras criminales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
La seguridad fue el eje central de su propuesta programática, con énfasis en el fortalecimiento de las fuerzas armadas y el combate a estructuras criminales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Uno de los ejes centrales de su campaña fue la seguridad. De la Espriella planteó propuestas dirigidas a enfrentar el narcotráfico, las organizaciones armadas ilegales y la criminalidad urbana. Sus discursos incluyeron referencias permanentes a la necesidad de fortalecer la capacidad operativa del Estado, aumentar la presión contra las estructuras criminales y modificar algunas políticas implementadas durante el gobierno anterior.

En sus recorridos por departamentos del Caribe, el centro del país, los Llanos Orientales, el Eje Cafetero, Antioquia y varias ciudades principales, el candidato concentró buena parte de sus intervenciones en asuntos relacionados con el orden público. La campaña también estuvo marcada por un amplio esquema de seguridad debido a las amenazas denunciadas por su equipo y por hechos de violencia registrados durante la contienda elecotral.

La seguridad terminó consolidándose como la principal bandera de su candidatura y en uno de los mensajes con mayor capacidad de movilización electoral. Sus propuestas incluyeron el fortalecimiento de las fuerzas armadas, “mano dura” contra el narcotráfico y acciones contra grupos armados ilegales. Ese enfoque encontró eco entre sectores de la ciudadanía preocupados por el deterioro de las condiciones de seguridad en distintas regiones del país.

Su estrategia electoral combinó presencia territorial en distintas regiones del país con una intensa actividad en redes sociales, donde consolidó una amplia base de seguidores - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Su estrategia electoral combinó presencia territorial en distintas regiones del país con una intensa actividad en redes sociales, donde consolidó una amplia base de seguidores - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Del mundo empresarial y jurídico a la Casa de Nariño

Abelardo de la Espriella desarrolló una trayectoria empresarial antes de convertirse en una de las figuras más conocidas del ejercicio jurídico en Colombia. Construyó una carrera como abogado litigante participando en procesos de alta visibilidad pública y representando tanto a figuras políticas como a empresarios, comunidades afectadas por conflictos ambientales y víctimas en distintos procesos judiciales.

Su nombre adquirió notoriedad nacional por su participación en casos de amplia repercusión mediática, una exposición que posteriormente aprovechó para fortalecer su presencia como líder de opinión. Paralelamente consolidó actividades empresariales en sectores relacionados con bienes raíces, comercio, ganadería, alimentos, bebidas y servicios jurídicos. Según explicó durante la campaña, parte de los recursos para financiar su aspiración presidencial provinieron de sus actividades empresariales y de créditos personales.

La fórmula vicepresidencial encabezada por José Manuel Restrepo aportó experiencia en asuntos económicos y de administración pública a la campaña. En los meses previos a la segunda vuelta, la candidatura también recibió el respaldo de dirigentes políticos, movimientos regionales y sectores que coincidieron con su propuesta de gobierno. Con esos apoyos, De la Espriella logró ampliar su base electoral hasta alcanzar la Presidencia de la República.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPresidente de ColombiaSegunda vuelta presidencial Colombia 2026Elecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella aventaja a Iván Cepeda por más de 300.000 votos

Un total de 41.421.973 colombianos estaban habilitados para votar en el país y en el exterior. Más de 800.000 jurados atendieron las votaciones

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella aventaja a Iván Cepeda por más de 300.000 votos

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Iván Cepeda va ganando en el Atlántico

En la capital del departamento, el aspirante del Pacto Histórico mantiene la punta, tal como en la primera vuelta, sobre Abelardo de la Espriella

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Iván Cepeda va ganando en el Atlántico

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella se consolida en Antioquia

El candidato del movimiento Defensores por la Patria se está quedando, por ahora, con el departamento de la misma forma como ocurrió en la primera vuelta

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella se consolida en Antioquia

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Bogotá se mantiene con Iván Cepeda en la punta

El candidato del Pacto Histórico le lleva una leve ventaja sobre Abelardo de la Espriella, durante el preconteo de los votos de la segunda vuelta

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Bogotá se mantiene con Iván Cepeda en la punta

Elecciones 2026: Así se hace el preconteo, actividad de la Registraduría que Gustavo Petro puso en duda en la segunda vuelta

Un equipo de más de 40.000 personas transmite y recepciona la información en tiempo real, según reportó la entidad que lidera Hernán Penagos

Elecciones 2026: Así se hace el preconteo, actividad de la Registraduría que Gustavo Petro puso en duda en la segunda vuelta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Luisa Fernanda W se pronunció sobre las elecciones en Colombia: “No le digo a nadie por quién votar”

Jhonny Rivera rechazó la polarización y decidió no revelar su voto: “No se desgasten”

Sofía y Antonella Petro compararon a Iván Cepeda con Chepe Fortuna y a Abelardo de la Espriella con Aníbal Conrado

Antonella Petro sorprendió al asegurar que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro: “Mis hermanos me van a odiar”

Deportes

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes