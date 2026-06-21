Colombia

Sinuano Día resultados de hoy domingo 21 de junio: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana dio a conocer la combinación ganadora del primer sorteo del día

Guardar
Google icon
Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de una de las principales loterías colombianas que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Este chance difundió los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este domingo, 21 de junio de 2026.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 21 de junio de 2026.

Números ganadores: 3878.

Quinta: 3.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones cada día: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

PUBLICIDAD

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

PUBLICIDAD

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella aventaja a Iván Cepeda por más de 300.000 votos

Un total de 41.421.973 colombianos estaban habilitados para votar en el país y en el exterior. Más de 800.000 jurados atendieron las votaciones

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella aventaja a Iván Cepeda por más de 300.000 votos

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Iván Cepeda va ganando en el Atlántico

En la capital del departamento, el aspirante del Pacto Histórico mantiene la punta, tal como en la primera vuelta, sobre Abelardo de la Espriella

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Iván Cepeda va ganando en el Atlántico

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella se consolida en Antioquia

El candidato del movimiento Defensores por la Patria se está quedando, por ahora, con el departamento de la misma forma como ocurrió en la primera vuelta

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella se consolida en Antioquia

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Bogotá se mantiene con Iván Cepeda en la punta

El candidato del Pacto Histórico le lleva una leve ventaja sobre Abelardo de la Espriella, durante el preconteo de los votos de la segunda vuelta

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Bogotá se mantiene con Iván Cepeda en la punta

Elecciones 2026: Así se hace el preconteo, actividad de la Registraduría que Gustavo Petro puso en duda en la segunda vuelta

Un equipo de más de 40.000 personas transmite y recepciona la información en tiempo real, según reportó la entidad que lidera Hernán Penagos

Elecciones 2026: Así se hace el preconteo, actividad de la Registraduría que Gustavo Petro puso en duda en la segunda vuelta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Luisa Fernanda W se pronunció sobre las elecciones en Colombia: “No le digo a nadie por quién votar”

Jhonny Rivera rechazó la polarización y decidió no revelar su voto: “No se desgasten”

Sofía y Antonella Petro compararon a Iván Cepeda con Chepe Fortuna y a Abelardo de la Espriella con Aníbal Conrado

Antonella Petro sorprendió al asegurar que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro: “Mis hermanos me van a odiar”

Deportes

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes