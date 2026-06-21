Así votaron los colombianos en el exterior: Abelardo de la Espriella superó a Iván Cepeda en Estados Unidos, Canadá y Venezuela

El 21 de junio de 2026, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, del movimiento Defensores de la Patria, resultaron elegidos presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026 - 2030, luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se impusieron a la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué, del Pacto Histórico.
Según el boletín 15 de de la Registraduría Nacional del Estado Civil (99,24%), los resultados reflejaron una alta participación de los ciudadanos colombianos en el exterior y una marcada preferencia por la dupla vencedora en numerosos países de América y Europa.
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El movimiento político Defensores de la Patria, encabezado por de la Espriella y Restrepo, obtuvo un respaldo amplio en plazas clave. En Estados Unidos, con un total de 846 mesas informadas y 194.001 votos emitidos, la fórmula ganadora recibió 158.842 votos, lo que representa 81,94 % de los sufragios registrados en ese país. En Canadá, donde la participación alcanzó 41.585 votantes, la alianza obtuvo 61,76 % de los votos.
Resultados similares se observaron en países como:
- Venezuela: 79,58%.
- México: 68,82 %.
- Costa Rica: 79,01%.
Por su parte, la fórmula de Iván Cepeda Castro y Aida Marina Quilcué, representantes del Movimiento Político Pacto Histórico, mantuvo el liderazgo en varias regiones de Europa y Oceanía. En Alemania, la totalidad de las 54 mesas informadas reflejó un apoyo de 65,03% para esta coalición. En Francia, el 61,99% de los votos favoreció a la fórmula de Cepeda y Quilcué, mientras que en Australia el porcentaje ascendió a 56,14% con 11.552 sufragios sobre un total de 20.602.
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El proceso electoral en el extranjero registró niveles variables de participación:
- España: con 696 mesas y 134.638 votantes, el Pacto Histórico recibió 49,84% de los votos.
- Argentina: la tendencia se mantuvo con 53,07% para la fórmula de Cepeda
- Chile: el resultado fue favorable para Defensores de la Patria con 51,40% de los votos.
La competencia electoral mostró diferencias significativas según la región.
- Curazao y Emiratos Árabes Unidos: De la Espriella y Restrepo lograron más del 68% de los sufragios.
- Dinamarca, Austria y Suecia: la opción de Cepeda y Quilcué superó el 60%.
- Brasil: el Pacto Histórico obtuvo el 53,70% de los votos, mientras que en Panamá la candidatura de Defensores de la Patria alcanzó 76,70%.
De acuerdo con los datos difundidos por la Registraduría Nacional, el flujo de votantes colombianos en el exterior se mantuvo alto en países con comunidades numerosas, como Estados Unidos, España y Canadá.
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- Italia: con 8.709 votos procesados, el Pacto Histórico alcanzó 50,73%
- Suiza: la diferencia fue menor, con un 49,30% para la fórmula de Cepeda.
En países de Asia y Medio Oriente, la distancia entre ambas fórmulas también se reflejó en los resultados.
- China: Defensores de la Patria obtuvo 55,47%.
- India: el Pacto Histórico logró 43,75 %.
- Emiratos Árabes Unidos: la fórmula vencedora sumó 75,75% de los sufragios
- Israel: el porcentaje llegó a 87,01%.
El reporte oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que en la mayoría de los países donde hubo votación, la totalidad o la gran mayoría de las mesas fueron informadas, lo que garantizó así la transparencia y la cobertura completa del proceso electoral.
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En algunos países con menor presencia de votantes colombianos, como Azerbaiyán o Ghana, la participación superó el 50% y el Pacto Histórico mantuvo el liderazgo, aunque con márgenes menos amplios. Por el contrario, en naciones como Guatemala y Nicaragua, el apoyo a Defensores de la Patria superó el 80% de los votos emitidos.
El balance final, según la información proporcionada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, confirmó la victoria de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, tras una contienda reñida y una amplia movilización de los colombianos en el exterior.
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