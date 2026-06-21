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Así votaron los colombianos en el exterior: Abelardo de la Espriella superó a Iván Cepeda en Estados Unidos, Canadá y Venezuela

Los datos evidenciaron una activa concurrencia de votantes colombianos fuera del país, así como una ventaja significativa para la fórmula ganadora en distintos países de América y Europa

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Jurados de votación realizan el conteo de votos en Bogotá (Colombia). EFE/ Natalia Pedraza
Jurados de votación realizan el conteo de votos en Bogotá (Colombia). EFE/ Natalia Pedraza

El 21 de junio de 2026, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, del movimiento Defensores de la Patria, resultaron elegidos presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026 - 2030, luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se impusieron a la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué, del Pacto Histórico.

Según el boletín 15 de de la Registraduría Nacional del Estado Civil (99,24%), los resultados reflejaron una alta participación de los ciudadanos colombianos en el exterior y una marcada preferencia por la dupla vencedora en numerosos países de América y Europa.

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El movimiento político Defensores de la Patria, encabezado por de la Espriella y Restrepo, obtuvo un respaldo amplio en plazas clave. En Estados Unidos, con un total de 846 mesas informadas y 194.001 votos emitidos, la fórmula ganadora recibió 158.842 votos, lo que representa 81,94 % de los sufragios registrados en ese país. En Canadá, donde la participación alcanzó 41.585 votantes, la alianza obtuvo 61,76 % de los votos.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo sumaron 158.842 votos en Estados Unidos - crédito Infobae Colombia
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo sumaron 158.842 votos en Estados Unidos - crédito Infobae Colombia

Resultados similares se observaron en países como:

  • Venezuela: 79,58%. 
  • México: 68,82 %.
  • Costa Rica: 79,01%.

Por su parte, la fórmula de Iván Cepeda Castro y Aida Marina Quilcué, representantes del Movimiento Político Pacto Histórico, mantuvo el liderazgo en varias regiones de Europa y Oceanía. En Alemania, la totalidad de las 54 mesas informadas reflejó un apoyo de 65,03% para esta coalición. En Francia, el 61,99% de los votos favoreció a la fórmula de Cepeda y Quilcué, mientras que en Australia el porcentaje ascendió a 56,14% con 11.552 sufragios sobre un total de 20.602.

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El proceso electoral en el extranjero registró niveles variables de participación:

  • España: con 696 mesas y 134.638 votantes, el Pacto Histórico recibió 49,84% de los votos.
  • Argentina: la tendencia se mantuvo con 53,07% para la fórmula de Cepeda
  • Chile: el resultado fue favorable para Defensores de la Patria con 51,40% de los votos.

La competencia electoral mostró diferencias significativas según la región.

  • Curazao y Emiratos Árabes Unidos: De la Espriella y Restrepo lograron más del 68% de los sufragios.
  • Dinamarca, Austria y Suecia: la opción de Cepeda y Quilcué superó el 60%.
  • Brasil: el Pacto Histórico obtuvo el 53,70% de los votos, mientras que en Panamá la candidatura de Defensores de la Patria alcanzó 76,70%.
Defensores de la Patria, movimiento de Abelardo de la Espriella, triunfó en países como Estados Unidos, Canadá y China - crédito Registraduría
Defensores de la Patria, movimiento de Abelardo de la Espriella, triunfó en países como Estados Unidos, Canadá y China - crédito Registraduría

De acuerdo con los datos difundidos por la Registraduría Nacional, el flujo de votantes colombianos en el exterior se mantuvo alto en países con comunidades numerosas, como Estados Unidos, España y Canadá.

  • Italia: con 8.709 votos procesados, el Pacto Histórico alcanzó 50,73%
  • Suiza: la diferencia fue menor, con un 49,30% para la fórmula de Cepeda.

En países de Asia y Medio Oriente, la distancia entre ambas fórmulas también se reflejó en los resultados.

  • China: Defensores de la Patria obtuvo 55,47%.
  • India: el Pacto Histórico logró 43,75 %.
  • Emiratos Árabes Unidos: la fórmula vencedora sumó 75,75% de los sufragios
  • Israel: el porcentaje llegó a 87,01%.
Abelardo de la Esrpriella sumó más de 360.000 votos en el exterior - crédito Registraduría
Abelardo de la Esrpriella sumó más de 360.000 votos en el exterior - crédito Registraduría

El reporte oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que en la mayoría de los países donde hubo votación, la totalidad o la gran mayoría de las mesas fueron informadas, lo que garantizó así la transparencia y la cobertura completa del proceso electoral.

En algunos países con menor presencia de votantes colombianos, como Azerbaiyán o Ghana, la participación superó el 50% y el Pacto Histórico mantuvo el liderazgo, aunque con márgenes menos amplios. Por el contrario, en naciones como Guatemala y Nicaragua, el apoyo a Defensores de la Patria superó el 80% de los votos emitidos.

El balance final, según la información proporcionada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, confirmó la victoria de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, tras una contienda reñida y una amplia movilización de los colombianos en el exterior.

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