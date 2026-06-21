Pedro Arnulfo Sánchez llamó a combatir la desinformación durante la jornada electoral: “La verdad debe prevalecer”

El ministro de Defensa pidió verificar la información y llamó a denunciar cualquier intento de manipulación informativa durante el proceso electoral - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Una serie de comentarios en la red social X ha desatado controversia después de que Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa, explicara el proceso de validación de resultados en la reciente jornada electoral.

Las reacciones surgieron tras una publicación de una usuaria conocida en X como Doña Pily, quien cuestionó la postura del funcionario, generando debate sobre la legitimidad y transparencia del proceso realizado este domingo 21 de junio de 2026.

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La cuenta de Doña Pily compartió un mensaje dirigido a Sánchez, en el que, según ella, el ministro expresó dudas sobre la aceptación de los resultados oficiales por parte del gobierno.

“¿Este impresentable de @PedroSanchezCol está diciendo que no van a aceptar los resultados?”, publicó. El texto incluyó preguntas sobre la autonomía del viceministro y sugirió que respondía a intereses externos: “¿Quién le mandó a decir esta barbaridad? ¿El patrón? ¿Lo echan si no le sirve de caja de resonancia al demente de la casa de Nariño? Usted es un pelele irresponsable”.

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Usuaria en X lanzó pullas contra el ministro Pedro Arnulfo Sánchez- crédito @dona_pily2/X

La publicación obtuvo amplia difusión y generó reacciones de diversas figuras políticas y de usuarios. Ante el revuelo, Pedro Arnulfo Sánchez reiteró en medios oficiales que “la jornada electoral no termina a las cuatro de la tarde”. Subrayó que el cierre legal del proceso ocurre únicamente cuando se confirman los resultados en el escrutinio, no en el preconteo inicial.

“Lo que tendremos al final del día es un preconteo, es un informe preliminar de lo que hubo, pero el informe final y legal es el escrutinio”, aclaró el ministro.

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El funcionario insistió en la importancia de no difundir información falsa o fuera de contexto, pues “en esta jornada electoral, la verdad debe prevalecer sobre la desinformación”. Añadió que existen actores interesados en sembrar dudas entre la ciudadanía, por lo que recomendó verificar la procedencia de los datos antes de compartirlos.

Sánchez enfatizó: “Ayúdenos a combatir la desinformación. Verifique la información antes de compartirla y denuncie cualquier caso de desinformación o delito informático a través de la Línea 157”.

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Pedro Arnulfo Sánchez insistió en la legalidad del escrutinio ante cuestionamientos en redes - crédito @dona_pily2/X

Gobierno destacó el papel de la Fuerza Pública en víspera de las elecciones presidenciales

La jornada electoral en Colombia trajo consigo mensajes de apoyo y reconocimiento para quienes integran la Fuerza Pública. “Dios protege a nuestra amada Colombia junto a nuestros héroes y heroínas que visten uniforme”, señaló un alto funcionario, resaltando el papel fundamental de los militares y policías en el resguardo de la nación.

Desde las más altas instancias del gobierno, se expresa gratitud hacia todos los miembros de las fuerzas armadas y policiales, encabezados por la Cúpula Militar y Policial.

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“Mi gratitud y reconocimiento a todos nuestros militares y policías, en cabeza de nuestra Cúpula Militar y Policial, por su liderazgo, valentía, empeño y compromiso ejemplar y permanente para proteger a nuestra amada patria”, afirmó el vocero. Las palabras remiten a la confianza que gran parte de la ciudadanía deposita en estas instituciones, en especial en contextos de alta tensión.

En el mensaje, el ministro subrayó la importancia de la jornada del domingo 21 de junio de 2026. “Tendremos una oportunidad histórica de ratificar que la Fuerza Pública es uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia”, expresó el funcionario.

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Autoridades reconocieron liderazgo y compromiso de militares y policías ante jornada electoral - crédito @PedroSanchezCol/X

La labor de los comandantes militares y de policía se describe como esencial para prevenir y neutralizar cualquier intento de constreñimiento, corrupción al sufragante o afectación a la libertad del voto.

El papel de los líderes de la Fuerza Pública recibe especial mención. “El mapa de unas elecciones libres, transparentes y seguras reflejará, en buena medida, la gestión operacional, el compromiso y el liderazgo de cada comandante”, destacó Sánchez.

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Ante eventuales disturbios, la instrucción es clara: la prevención debe primar y las intervenciones deben ajustarse estrictamente a la Constitución y la ley. El funcionario enfatizó la necesidad de actuar con absoluta imparcialidad y mantener “cero tolerancia frente a cualquier participación de miembros de la Fuerza Pública en controversias políticas. Hagamos lo mejor que sabemos hacer: servir con honor”.