Abelardo de la Espriella dio sus primeras palabras como presidente de Colombia: “Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden”

El presidente Abelardo de la Espriella se comprometió a combatir a la criminalidad - crédito Luisa González/Reuters

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En el Cantón Militar Pichincha de Cali, Valle del Cauca, el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio su primer discurso como jefe de Estado, tras haberse posesionado en el cargo en la Universidad Santiago de Cali (USC).

En sus declaraciones, De la Espriella indicó que su llegada al poder tiene un objetivo: cerrar un “largo capítulo de resignación nacional” y llevar a cabo una importante transformación en el país. En ese sentido, aseguró que gobernará para todos los ciudadanos.

“Envío un mensaje firme al pueblo colombiano. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad. Seré el presidente de todos los colombianos, de quienes me honraron con su voto y de quienes, en ejercicio de su libertad, depositaron su confianza en otras opciones políticas”, dijo.

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Asimismo, afirmó que tiene convicciones claras y un programa de gobierno sólido, a través del cual demostrará a quienes no lo apoyaron en las urnas que su propuesta sí está enfocada en garantizar el bien común y el progreso.

“En el Gobierno que hoy comienza no hay espacio para la intransigencia. Todo lo contrario, llego con el ánimo de convocar a todos mis compatriotas”, señaló.

Abelardo de la Espriella aseguró que será el presidente de todos colombianos - crédito prensa Abelardo de la Espriella

De igual manera, defendió su elección como presidente de la República de Colombia, ante las dudas que se han sembrado sobre la transparencia de los comicios del 21 de junio de 2026 (segunda vuelta presidencial), que apuntan a un supuesto fraude electoral. El exmandatario Gustavo Petro e integrantes del Pacto Histórico han advertido sobre presuntas irregularidades identificadas en los comicios.

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Según De la Espriella, los resultados electorales representan un ejercicio democrático que debe respetarse. “Poner en duda su legitimidad es desconocer la voluntad soberana del pueblo colombiano. Le digo a toda la ciudadanía: en el Gobierno de El Tigre se harán respetar todas las reglas de la democracia”, precisó.

De la Espriella también reconoció el trabajo del vicepresidente José Manuel Restrepo, que lideró el proceso de empalme, en la identificación de focos de corrupción en el Estado. “Ha sido un compañero excepcional”, señaló.

De la mano con el vicepresidente, el nuevo mandatario aseguró que le apuntará a una “regeneración del país”. Eso incluye una transformación en términos económicos, que esté guiada a la generación de confianza y de empleos dignos.

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Violencia y acciones de seguridad: lucha contra las organizaciones criminales

Abelardo de la Espriella hizo un reconocimiento a Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025 - crédito Prensa Senado

Posteriormente, se refirió a la violencia que persiste en Colombia y recordó el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, ocurrido el 7 de junio de 2025. En su declaración, hizo un señalamiento a la administración del expresidente Gustavo Petro.

“Rindo un sentido homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, asesinado por los interlocutores del régimen que gracias a Dios hoy termina”, dijo.

Contrario a la crítica que hizo al Gobierno Petro por la manera como enfrentó a los grupos criminales, resaltó el trabajo que hizo en la materia el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. Aseguró que su administración demostró que es posible reducir la violencia y la criminalidad si hay un verdadero respaldo a la fuerza pública y si no se hacen “concesiones al crimen”.

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Entonces, se comprometió a enfrentar al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales que están afectando la tranquilidad de los colombianos. En consecuencia, impartió su primera orden como jefe supremo de las Fuerzas Militares: combatir a las organizaciones criminales.

El presidente dio la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

“Ha llegado la hora de la recuperación total de la seguridad y de la libertad. Le imparto desde aquí a las Fuerzas Militares y de Policía la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales. Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública”, precisó.

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Informó, además, que en las próximas horas, su administración expedirá un listado de grupos narcoterroristas para que la fuerza pública cuente con herramientas para enfrentarlos. Aclaró que “la opción del diálogo está completamente agotada” e indicó que en su Gobierno se construirán megacárceles para privar de la libertad a los criminales.

Asimismo, indicó que su Gobierno también le apuntará a desmantelar el tráfico de estupefacientes utilizando estrategias como la erradicación de hoja de coca por medio de la fumigación con herbicidas que, según indicó, no hacen daño a la salud humana ni al medio ambiente. Aseguró que, de esta manera, se dará paso a una agricultura digna.

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La división de poderes en Colombia

El presidente aseguró que respetará la división de poderes - crédito Luisa González/Reuters

Por otro lado, De la Espriella aseguró que respetará la división de poderes y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo que, según precisó, será transparente y no permitirá que se lleven a cabo negociaciones ocultas. Aseguró que la población tendrá conocimiento de sus iniciativas y que el Congreso, integrado por partidos de gobierno, independientes y de oposición, tendrá plenas garantías para legislar.

Asimismo, indicó que respetará la independencia de los jueces. “Mi Gobierno no va a interferir. No va a atacar o a desafiar a los jueces”, aclaró.

De igual manera, informó que durante su administración no impulsará ninguna constituyente con el fin de prolongar el ejercicio del poder o alterar las reglas o rehacer las instituciones. “Gobernaré durante los cuatro años que ordena la Constitución”, aseguró.

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Lucha contra la corrupción

En su discurso, el presidente se refirió a los escándalos de corrupción que se presentaron en el Gobierno del exmandatario Gustavo Petro. Aseguró que hubo un “manejo inaceptable de los recursos públicos” y hubo varias anomalías en la contratación pública.

El presidente aseguró que no permitirá hechos de corrupción en su Gobierno - crédito Luisa González/Reuters

En ese sentido, indicó que en su Gobierno no habrá cabida para irregularidades en la administración del dinero. “La lucha contra la corrupción no será una declaración de buenas intenciones, será un método permanente de gobierno”, dijo. Por eso, dio a conocer que ordenará la implementación de herramientas modernas para detectar y perseguir el uso indebido de los recursos.

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“No voy a tolerar ningún escándalo de corrupción, por pequeño que sea”, aseveró. Además, informó que pondrá en conocimiento de las autoridades todos los datos que ponen en evidencia hechos de corrupción que se presentaron en la administración de Gustavo Petro.

Adicionalmente, afirmó que las mujeres tendrán un papel crucial en su Gobierno.

La economía de Colombia: una reforma de carácter tributario

Sobre la situación económica que enfrenta el país, el nuevo presidente explicó que ninguna Nación puede prosperar si se gasta sin control, algo que, a su juicio, se evidenció en la administración del exmandatario Gustavo Petro, lo que terminó por debilitar las finanzas nacionales.

El presidente anunció que eliminará el impuesto al patrimonio - Midjourney/VisualesIA

En consecuencia, anunció que en las próximas horas firmará un decreto de congelamiento del gasto público. Sin embargo, aclaró que su política de austeridad no afectará a las personas que más necesitan la protección del Estado colombiano. “Los programas dirigidos a la población más vulnerable serán preservados”, indicó.

Y, con el fin de mejorar la situación económica y fiscal de Colombia, aseguró que es necesario apuntarle a la producción, a la exportación y a la generación de riqueza. Por eso, envió un mensaje a los empresarios: dijo que su Gobierno será un aliado.

“Mi Gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo (...). El impuesto al patrimonio será eliminado”, informó.

Además, aclaró que respetará la independencia del Banco de la República y aseguró que buscará la manera de que Colombia recupere su prestigio ante la comunidad internacional. A esto se suma su objetivo de recuperar a Ecopetrol y anunció que autorizará el desarrollo del fracking “responsable” y una política de exploración y producción de hidrocarburos.

La protección de las mujeres, los niños y los pobres

El presidente aseguró que los que atenten contra mujeres y niños merecen la cadena perpetua - crédito Camila Díaz/Colprensa

Por otro lado, el presidente De la Espriella indicó que su Gobierno no tolerará ninguna forma de violencia que se ejerza sobre las mujeres y los niños, niñas y adolescentes en Colombia. “Aquel que atenta contra una mujer o un niño merece ser castigado con cadena perpetua”, aseveró.

Adicionalmente, afirmó que las personas en condición de discapacidad, los adultos mayores, los cuidadores y quienes viven en condiciones de vulnerabilidad no serán invisibles en su administración. Por eso, insistió en que su Gobierno concentrará sus esfuerzos para que todos ellos puedan tener acceso a empleo, salud, educación y vivienda.

“Mi mayor fuente de angustia, lo confieso, son los pobres y por ellos me la voy a jugar, por ellos me voy a hacer moler”, aseveró.