El Consejo Gremial le propuso a Abelardo de la Espriella 9 puntos prioritarios para su Gobierno: “Un país con desafíos”

Abelardo de la Espriella recibió la agenda de prioridades del Consejo Gremial para su Gobierno - crédito Colprensa

Guardar

Muchos sectores en el país quieren aprovechar el cambio de Gobierno en Colombia para entablar conversaciones y acuerdos con la administración de Abelardo de la Espriella, que le ha abierto la puerta a los grupos empresariales y gremios para el nuevo camino del país.

Uno de ellos es el Consejo Gremial, el cual presentó la agenda de temas que consideran prioritarios para el presidente, luego de que tuvieran una serie de conversaciones con el gabinete ministerial y demás miembros, así como mostrarse en condiciones de acompañar al mandatario.

Sumado a eso, la Anato también dio a conocer su plan para los primeros 100 días del Gobierno nacional, con el objetivo de apoyar los proyectos e iniciativas del turismo que, según cifras de la anterior administración de Gustavo Petro, superó los 24 millones de visitantes en los últimos cuatro años.

PUBLICIDAD

Agenda del sector privado 2026-2030

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, habló en su cuenta de X sobre su acompañamiento al presidente De la Espriella en su ceremonia de posesión y afirmó que “hemos sostenido reuniones con los ministros de las diferentes carteras. Desde el sector empresarial entendemos que todos debemos aportar para reconstruir el país”

“Reciben un país con grandes desafíos: deterioro de la seguridad, debilitamiento de las finanzas públicas, caída de la inversión, rezagos en infraestructura, alta informalidad, pérdida de competitividad y crecientes riesgos para la seguridad minero-energética”, añadió.

El Consejo Gremial dijo presente en la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @NGutierrezJ/X

La presidenta del Consejo Gremial habló acerca de la “Agenda del Sector Privado 2026-2030, una propuesta técnica construida por los principales sectores productivos del país para aportar soluciones y trabajar conjuntamente por Colombia”.

PUBLICIDAD

Las nueve prioridades que el gremio propuso a Abelardo de la Espriella son “recuperar la seguridad, fortalecer las instituciones, impulsar el crecimiento económico y la competitividad, recuperar la sostenibilidad fiscal y la competitividad tributaria, acelerar la infraestructura y la logística, garantizar la seguridad minero-energética que necesita Colombia para crecer”.

El Consejo Gremial presentó sus nueve puntos para el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @NGutierrezJ/X

“Además, propone brindar mayor seguridad jurídica en el ordenamiento territorial, acelerar la innovación y la transformación digital, y promover un mercado laboral más dinámico y formal”, añadió la presidenta, además de que “esta Agenda pone al servicio del país el conocimiento y la experiencia del sector productivo. Estamos convencidos de que, trabajando de manera articulada entre el Gobierno y el sector privado, Colombia puede recuperar la confianza, atraer inversión, generar empleo y construir un futuro con más oportunidades para todos”.

PUBLICIDAD

La Anato también puso su agenda

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo envió un comunicado en el que mencionó los tres puntos más importantes para el sector en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, con el que espera “trabajar de manera articulada para fortalecer la competitividad del turismo y consolidarlo como uno de los principales motores del desarrollo económico y social del país”.

Paula Cortés, presidenta de la Anato, también le presentó la agenda del gremio al Gobierno nacional - crédito Anato

Paula Cortés, presidenta de la Anato, afirmó que “el turismo tiene la capacidad de generar desarrollo, empleo y oportunidades. Por eso, desde ANATO queremos poner nuestra experiencia al servicio del nuevo Gobierno para construir una agenda de trabajo conjunta durante los primeros 100 días, que permita avanzar en temas prioritarios como la seguridad; infraestructura y conectividad, la informalidad, dando continuidad al fortalecimiento del Registro Nacional de turismo (RNT); y, revisando medidas para las Agencias Receptivas DMC, que están enfrentando los efectos de la volatilidad de la Tasa Representativa del Mercado (TRM)”.

PUBLICIDAD

Estos son los puntos:

Fortalecer la seguridad turística como base de la competitividad. Implementar una política integral que refuerce la Policía de Turismo para posicionar al país como un destino seguro y de calidad.

Combatir la informalidad y fortalecer la competitividad del sector. Reforzar el control sobre el Registro Nacional de Turismo (RNT) y reactivar las brigadas de acompañamiento junto con la Superintendencia y las autoridades territoriales, para garantizar una competencia equitativa y proteger a los prestadores formales.

Mejorar la Infraestructura y conectividad para el desarrollo turístico. Integrar el territorio, garantizando acceso aéreo, terrestre y digital, mejorando la conectividad y la infraestructura.

Impulsar el turismo interno para dinamizar las economías regionales. Promover destinos emergentes y de paz, actualizar los atractivos naturales y culturales, y generar oportunidades para los cooperadores y las comunidades locales.