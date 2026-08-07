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Sergio Fajardo advirtió sobre el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella: “Una persona que no ha tenido experiencia en lo público”

El excandidato presidencial expresó sus preocupaciones por la llegada del nuevo jefe de Estado, advirtiendo sobre los riesgos de una “batalla cultural” en Colombia

Sergio Fajardo pide rigor ante el despliegue simbólico de De la Espriella en Colombia - crédito @sergio_fajardo/X

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El comienzo de la administración de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia este 7 de agosto de 2026, ha generado un amplias opiniones de diferentes políticos, entre ellos, Sergio Fajardo, excandidato presidencial.

A través de un video difundido en la red social X, Fajardo manifestó serias reservas frente al nuevo gobierno, aunque subrayó su respeto por el proceso democrático que llevó a De la Espriella al poder.

En su mensaje, Fajardo aclaró: “Nunca quisiera que Abelardo de la Espriella fuera presidente de Colombia”, aunque reconoció el deber de aceptar el resultado electoral como demócrata.

Según relató, la campaña de De la Espriella se caracterizó por un fuerte componente simbólico y una imagen cuidadosamente construida en redes sociales, aspectos que, a su juicio, “siempre critiqué en el contexto de la campaña política”.

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Sergio Fajardo advirtió sobre el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella y alertó por la polarización - crédito @sergio_fajardo/X
Sergio Fajardo advirtió sobre el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella y alertó por la polarización - crédito @sergio_fajardo/X

Fajardo citó una declaración de un asesor principal del nuevo mandatario, recogida por Noticiero Caracol: “Las campañas no se ganan con la razón, las campañas no se ganan con las propuestas. Para ganar elecciones unipersonales se tiene que mover emoción, sentimientos. No estás pensando en un plan de gobierno ni en las vetustas propuestas de las que hablamos”.

Esta estrategia, basada en la movilización de emociones, generó interrogantes sobre la transición de los símbolos de campaña a la gestión efectiva desde el Ejecutivo.

El excandidato subrayó la relevancia de observar cómo el nuevo presidente trasladará su discurso simbólico a acciones concretas de gobierno. “La forma como se llega al poder determina la forma como se gobierna”, enfatizó Fajardo.

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Entre los símbolos recurrentes, mencionó la insistencia en situarse fuera de Bogotá, lo que interpretó como un mensaje contra el centralismo y una señal de que “no es Bogotá el centro político del país la que va a gobernar, sino un señor de las regiones”.

A juicio de Fajardo, el desafío central para el gobierno será pasar de ese despliegue simbólico a la implementación de políticas tangibles. “En los territorios es importante que el Gobierno Nacional llegue a sus territorios, que se trabaje con alcaldes y con gobernadores. Pero trabajar significa el rigor, entender las necesidades, los contextos, y ahí está lo más difícil de lo que es gobernar”, subrayó el exgobernador de Antioquia.

Sergio Fajardo criticó la estrategia simbólica con la que Abelardo de la Espriella llegó al poder - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa
Sergio Fajardo criticó la estrategia simbólica con la que Abelardo de la Espriella llegó al poder - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa

Para Fajardo, existe una diferencia fundamental entre la retórica de campaña y la gestión gubernamental: “En la campaña se hace poesía, se presentan cosas bonitas, sueños, etcétera, pero después se gobierna en prosa”.

El inicio del mandato de Abelardo de la Espriella también ha despertado dudas por la ausencia de experiencia previa en el sector público del nuevo presidente.

En palabras de Sergio Fajardo, “una persona que no ha tenido ninguna experiencia en lo público. ¿Cómo va a gobernar? Ese es el gran reto que nosotros tenemos hoy”. Aunque reconoció que el equipo de gobierno incluye perfiles técnicos y profesionales de trayectoria, advirtió que la eficacia de la administración dependerá de la capacidad de coordinar esa diversidad bajo la visión del presidente.

Durante la campaña, se destacó la figura del vicepresidente José Manuel Restrepo como representante de la técnica y el rigor, mientras que De la Espriella era percibido como el “espectáculo”.

Fajardo planteó el interrogante sobre cómo se combinarán esos elementos en el ejercicio del poder: “Está por verse cómo se va a combinar la técnica, el rigor, la seriedad, el espectáculo, los símbolos. No hemos visto eso en Colombia hasta el día de hoy”.

Sergio Fajardo habló sobre el nuevo presidente de Colombia Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa
Sergio Fajardo habló sobre el nuevo presidente de Colombia Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Otra comparación relevante introducida por Fajardo fue el caso de la vicepresidencia de Francia Márquez bajo el gobierno de Gustavo Petro, señalando que la relación entre ambos terminó de manera conflictiva. “Gran interrogante. ¿Va a pasar lo mismo con José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella? Ya veremos”, expresó el excandidato.

Fajardo también se refirió a la “batalla cultural” anunciada desde el nuevo gobierno como uno de los ejes de su gestión. “Desde el comienzo se está definiendo que vamos para un enfrentamiento. Yo creo que lo peor que le puede pasar a Colombia hoy es una batalla cultural”, advirtió.

La polarización política, según Fajardo, representa uno de los mayores riesgos para el país. “En medio del populismo y la polarización siempre se necesita enemigos actuando todos los días a todas las horas para trasladar el gobierno a la confrontación”, alertó.

Por último, señaló que el expresidente Gustavo Petro ya ha anunciado su intención de participar activamente en este escenario de confrontación, lo que podría derivar en una dinámica de antagonismo entre De la Espriella y Petro, algo que, en sus palabras, “es lo peor que le puede pasar a Colombia”.

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