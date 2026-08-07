Tras salir de la Presidencia, Gustavo Petro cuestionó a la Universidad Santiago de Cali por entrega de doctorado a Javier  Milei: “Doctorado al fascismo”

Durante la cumbre en Chile, Gustavo Petro arremetió contra el Foro Económico Mundial, cuestionando su legitimidad tras dar protagonismo a Javier Milei - crédito Presidencia - Bloomberg

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Gustavo Petro, expresidente de Colombia, expresó su descontento frente al título de doctorado honoris causa en Administración otorgado al presidente de Argentina, Javier Milei, por parte de la Universidad Santiago de Cali (USC).

En su cuenta de X, el exmandatario colombiano cuestionó a la institución universitaria al darle dicho reconocimiento académico, al considerar que se le estaría brindando este galardón a una persona que, en su visión, sería un aliado del genocidio.

“Con todo respeto con la universidad de Cali, no se puede dar títulos de doctorado a cómplices de genocidas”, escribió Petro en sus redes sociales, en referencia a la postura del mandatario argentino en la guerra de Oriente Medio.

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Gustavo Petro criticó ceremonia para Javier Milei - crédito @petrogustavo/X

Posteriormente, replicó un video en donde la ciudadanía argentina realiza movilizaciones en contra de algunas políticas emitidas por el jefe de Estado sudamericano.

Para Petro, la USC cometió un error al brindarle el título académico. “La Universidad Santiago de Cali le dio un doctorado a quien toda esta gente ve como ignorante fascista”, expresó.

Gustavo Petro replicó las manifestaciones ciudadanas de Argentina contra Javier Milei - crédito @petrogustavo/X

Por último, el expresidente Gustavo Petro citó: “¡Que muera la inteligencia! Gritaron en Salamanca en medio de un millón de muertos en España. Doctorado al fascismo”.

La frase que recopiló el exmandatario fue mencionada por José Millán-Astray, reconocido general afín al dictador español Francisco Franco, en medio de un enfrentamiento el escritor y rector Miguel de Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca en octubre de 1936.

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Por el momento, el presidente argentino Javier Milei no ha respondido a los cuestionamientos de Gustavo Petro.

Javier Milei recibe el doctorado honoris causa en la Universidad Santiago de Cali - crédito X/Javier Negre

Así fue el reconocimiento a Javier Milei

El reconocimiento fue entregado en la mañana del viernes 7 de agosto de 2026 en la sede de la Cámara de Comercio de Cali, como antesala de su participación en la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

La Universidad Santiago de Cali sostuvo que es la primera vez que concede ese doctorado a un presidente en ejercicio.

El rector de la institución de educación superior, Carlos Andrés Pérez, explicó que la decisión se sustentó en las políticas de administración y economía impulsadas por Milei durante su periodo.

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“Este reconocimiento es símbolo de rigor y fortaleza destinado a quienes han dedicado su vida a transformar desde el conocimiento y, aquí en especial, desde la esfera cultural y pública (...) Para esta ocasión especial, la Universidad Santiago de Cali desea exaltar el compromiso y la dedicación del señor presidente de la República Argentina, el doctor Javier Gerardo Milei”, indicó.

Discurso de Javier Milei tras recibir el doctorado honoris causa en la Universidad Santiago de Cali - crédito Captura de Video Universidad Santiago de Cali USC

Posteriormente, Javier Milei agradeció a la institución y vinculó el momento político colombiano con un cambio regional. “Vientos de la historia están soplando en la dirección de la libertad por primera vez en muchos años. Pocos meses hemos visto el mismo fenómeno en Chile, Perú y ahora estamos aquí, donde el presidente Abelardo también lo logró. Hoy es el deber de todos nosotros izar las velas y navegar para traer prosperidad a nuestros pueblos. ¡Viva la libertad, carajo!”, dijo el presidente argentino.

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La presencia del jefe de Estado argentino en Cali hizo parte de su agenda previa a la investidura de Abelardo de la Espriella. Horas antes de la toma de juramento y de la posesión presidencial, ambos mandatarios sostuvieron un encuentro en el que se abrazaron y celebraron la llegada del abogado colombiano a la Presidencia.

En videos difundidos en redes sociales, los dos dirigentes repitieron una de las consignas asociadas a Milei. “Viva la libertad carajo. Vamos Tigre, Vamos Tigre”, expresaron, antes de que De la Espriella presentara al mandatario argentino a su esposa y primera dama Ana Lucía Pineda.

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El video muestra al presidente Javier Milei y a Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, previo a la posesión presidencial en Cali - crédito X

En ese mismo saludo, el presidente colombiano recibió a la delegación argentina, encabezada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y por el canciller Pablo Quirno.

El mandatario argentino había llegado a la capital colombiana en la noche del 6 de agosto bajo un robusto esquema de la Policía Nacional de Colombia

Este primer encuentro formal entre De la Espriella y Milei representó un paso inicial en la agenda entre ambos gobiernos, después de que el presidente argentino expresara de manera pública su respaldo al triunfo electoral del abogado y empresario colombiano.