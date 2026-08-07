En imágenes| Así fue la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia

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El viernes 7 de junio de 2026 quedó registrado como el inicio del mandato presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia.

La ceremonia oficial se realizó en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y marcó el comienzo de un periodo institucional que se extenderá hasta 2030.

El acto fue encabezado por el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien tomó juramento a De la Espriella y le impuso la banda presidencial ante la presencia de más de mil invitados, entre los que se encontraban autoridades nacionales y extranjeras.

El presidente del Congreso expresó la magnitud del reto que asume el nuevo mandatario. “No basta con prometer un mejor país, tenemos que construirlo”, declaró Henríquez, poniendo énfasis en la necesidad de pasar de las palabras a los hechos.

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Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay que muestra a su mandatario, Santiago Peña (i), junto al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una reunión bilateral este viernes, en Cali (Colombia) - crédito Presidencia de Paragua/EFE

El funcionario añadió que la ciudadanía exige respuestas concretas: “Los ciudadanos no preguntan quién ganó las elecciones, sino algo mucho más sencillo: ¿cuándo veremos soluciones efectivas a los inmensos problemas que nos agobian?”.

Durante su discurso, también insistió en la importancia de la confianza y la responsabilidad pública. “No basta con representar a los ciudadanos, tenemos que responderles. No basta con ocupar un cargo, hay que merecer la confianza que el cargo representa”, manifestó.

El protocolo incluyó la imposición de la banda presidencial por parte del presidente del Congreso, acción que formalizó el traspaso de poderes. La jornada estuvo marcada por mensajes que apelaron a la unidad nacional y a la necesidad de afrontar los desafíos con soluciones reales.

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El discurso de Henríquez reflejó este tono, al subrayar la obligación de los dirigentes de “merecer la confianza” de la sociedad y de responder a las expectativas ciudadanas.

Abelardo de la Espriella llegó al recinto universitario acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

En la entrada, los esperaban periodistas y simpatizantes, a quienes el presidente electo dirigió un mensaje optimista.“Hoy es un gran día para la democracia, Colombia se salvó y vamos a construir entre todos la ‘Patria Milagro’”, afirmó antes de acceder al auditorio.

Fotografía cedida este 7 de agosto por la Presidencia de Chile en la que se captó al mandatario José Antonio Kast (i), al saludar al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una reunión bilateral, en Cali (Colombia) - crédito Presidencia de Chile/EFE

La cita reunió a figuras destacadas de la política colombiana y de la región, así como a representantes de organizaciones internacionales.

El ambiente en la Arena USC estuvo marcado por detalles simbólicos y una cuidada ambientación. Grandes pantallas recibieron a los asistentes con la frase “Bienvenidos a la Patria Milagro”, en referencia a la consigna del nuevo gobierno.

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El escenario se adornó con arreglos florales, y el acto protocolario incluyó la interpretación del himno nacional por la cantante Maía, acompañada por un piano, lo que otorgó solemnidad al momento.

Entre los asistentes a la investidura destacaron los expresidentes colombianos César Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022). Las ausencias de Ernesto Samper (1994-1998) y del Nobel de Paz Juan Manuel Santos (2010-2018), quienes no fueron invitados, marcaron un contraste respecto a otras ceremonias de transmisión de mando.

La cantante Maía (c) interpreta el himno de Colombia durante la ceremonia de investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, este viernes en Cali (Colombia) - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La ceremonia también contó con la presencia de figuras internacionales, como el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast; Honduras, Nasry Asfura; así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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La asunción de Abelardo de la Espriella ocurre en un contexto de alta expectativa por parte de distintos sectores sociales y políticos de izquierda quienes han cuestionado la legitimidad de las elecciones presidenciales del 21 de junio ,donde Abelardo de la Espriella se consagró como nuevo presidente de Colombia, dejando en segundo lugar al candidato del Pacto Histórico y ahora senador de la oposición Iván Cepeda.

El nuevo presidente Abelardo de la Espriella llega al poder tras una campaña que prometió transformaciones y estabilidad, y enfrenta exigencias inmediatas por parte de la opinión pública para que su administración ofrezca resultados tangibles en temas como seguridad, economía, educación y lucha contra la corrupción.

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