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Efraín Cepeda arremetió contra Iván Cepeda tras desconocer mandato de Abelardo de la Espriella: “Más guerrillero que Petro”

El presidente del Partido Conservador cuestionó la postura adoptada por el líder del Pacto Histórico y la designación de un gabinete de oposición en contraposición a De la Espriella

El dirigente conservador cuestionó al líder progresista por su desconocimiento al mandato de De la Espriella - crédito Colprensa/EFE
El dirigente conservador cuestionó al líder progresista por su desconocimiento al mandato de De la Espriella - crédito Colprensa/EFE
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Horas antes de la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda lideró las movilizaciones sociales convocadas para manifestar su desacuerdo con la llegada del abogado colombiano a la Casa de Nariño.

Durante su discurso en Barranquilla, el excandidato presidencial y ahora líder de la oposición colombiana reiteró su compromiso de declararse en desobediencia civil, al describirla como una reacción democrática frente a lo que considera una grave amenaza contra la democracia.

No obstante, su postura ha generado diferentes reacciones en la clase política colombiana. Uno de ellos fue Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, quien emitió fuertes declaraciones contra el senador progresista.

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El senador Efraín Cepeda acusó a Iván Cepeda de ser guerrillero - crédito Colprensa
El senador Efraín Cepeda acusó a Iván Cepeda de ser guerrillero - crédito Colprensa

El exsenador, en declaraciones a la prensa nacional, recalcó algunas de las preocupaciones que enfrentará en el país, a raíz de lo que, según él, dejó el Gobierno de Gustavo Petro.

Entre sus críticas se encuentra la política de “paz total”, señalándola como un engaño para proteger a grupos armados.

El tema de la seguridad no es menor. La paz total fue el embeleco para proteger a los grupos armados y que votaran por Iván Cepeda”, indicó el dirigente conservador a los medios de comunicación.

Incluso, Efraín Cepeda hizo un duro comentario hacia el dirigente del Pacto Histórico: “(Iván Cepeda) es más guerrillero que Gustavo Petro. Y votaron por él, pero no les alcanzó. La voluntad del pueblo colombiano es más grande”, indicó.

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El senador Efraín Cepeda ofreció un balance de los que fue la legislatura de Colombia en el periodo 2024-2025 - crédito @EfrainCepeda/X
Efraín Cepeda criticó gabinete de oposición - crédito @EfrainCepeda/X

A su vez, Efraín Cepeda también cuestionó algunas de las políticas mencionadas por Iván Cepeda en su discurso en Barranquilla. “Y decía ahora que acabar con la extorsión es la mejor reforma tributaria, porque hoy están azotados los comercios, la industria, los vendedores informales y los tenderos, por ejemplo”, mencionó.

Por último, se refirió al anuncio de un gabinete de oposición en contraposición al designado por De la Espriella. “Si a Abelardo de la Espriella es presidente o no es presidente, entonces él dice que no lo reconoce como presidente; pero a renglón seguido dice que crea un gabinete de oposición al presidente de la República. Por favor, esa falta de congruencia, una vergüenza”, manifestó.

Discurso de Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda anunció desde Barranquilla una oposición pacífica y de alcance nacional frente a la posesión de Abelardo de la Espriella, al que presentó como una amenaza para la democracia y la soberanía nacional, y vinculó esa estrategia con un objetivo de mediano plazo: fortalecerse en el poder local para volver a disputar la Presidencia en 2027.

En el centro de su mensaje apareció la hoja de ruta electoral de su sector. Cepeda dijo que se preparan “desde ya para ganar el poder local en 2027” y se definió como parte de “un gobierno en construcción” que, según afirmó, buscará regresar “en pocos años” para retomar el camino de las transformaciones sociales.

El senador del Pacto Histórico dijo que su sector busca ganar el poder local en 2027 para volver a disputar la Presidencia - crédito REUTERS/Charlie Cordero
El senador del Pacto Histórico dijo que su sector busca ganar el poder local en 2027 para volver a disputar la Presidencia - crédito REUTERS/Charlie Cordero

El senador del Pacto Histórico sostuvo que la respuesta de su sector se activará ante el primer acto que, a su juicio, vulnere la vida y los derechos. “Primer acto que nosotros veamos que viola la vida y los derechos de la gente, vamos a responder pacífica y enérgicamente en todo el país”, afirmó.

Esa advertencia quedó enlazada con una acusación más amplia contra el nuevo gobierno. Cepeda aseguró que, aunque De la Espriella prometería respeto por la Constitución y las libertades, en realidad traería “escondido” un modelo de estados de excepción y una doctrina de “persecución, represión y terror” contra la población, la oposición política y los liderazgos sociales.

El pasaje más duro de la intervención fue su rechazo a lo que describió como un riesgo extremo para el país. “No permitiremos un nuevo genocidio en Colombia”, dijo, y más adelante añadió que su sector no cederá “ante un nuevo terrorismo de Estado”.

Cepeda presentó ese diagnóstico como la base de una oposición que definió en términos políticos y éticos. Dijo que están “preparados para hacer una oposición formidable, responsable, honesta, pacífica, pero resuelta”, con el propósito de defender las conquistas sociales alcanzadas en los años recientes.

El senador acusó al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella de ocultar un modelo de estados de excepción, persecución y represión - crédito REUTERS/Charlie Cordero
El senador acusó al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella de ocultar un modelo de estados de excepción, persecución y represión - crédito REUTERS/Charlie Cordero

La respuesta que propuso incluye la desobediencia civil pacífica. El senador afirmó que esa expresión ya comenzó a verse en concentraciones realizadas en Barranquilla, Cali y Bogotá, y la describió como una reacción democrática frente a lo que considera una grave amenaza contra la democracia.

“La desobediencia civil pacífica, que hoy comienza a expresarse con las concentraciones de Barranquilla, Cali y Bogotá, constituye una respuesta democrática frente a lo que consideramos una grave amenaza contra la democracia”, sostuvo.

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