Quién es Jairo Corzo, el secretario que aparece en la investigación de la Corte contra Gloria Arizabaleta

El secretario de la Comisión de Investigación y Acusaciones fue mencionado en el auto de la Corte por su participación en algunos encuentros analizados dentro del expediente. - crédito Jairo Fabian Corzo Ordoñez/LinkedIn

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El nombre de Jairo Corzo, secretario de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, quedó mencionado en el auto mediante el cual la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la exrepresentante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones dentro del órgano encargado de investigar al presidente de la República.

Según reveló El Tiempo, el funcionario aparece de manera reiterada en la providencia judicial debido a que, de acuerdo con el material recopilado por la Corte, habría servido de enlace para concretar el primer encuentro entre la entonces congresista y el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, además de haber asistido a una de las reuniones que hoy hacen parte del análisis del alto tribunal.

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No obstante, el auto no vincula a Corzo como investigado ni le atribuye responsabilidad penal. Su nombre figura dentro de la reconstrucción de los hechos que realiza la Corte para establecer si Arizabaleta incurrió en conductas irregulares relacionadas con los procesos que adelantaba la Comisión de Investigación y Acusaciones.

¿Por qué aparece Jairo Corzo en el expediente de la Corte?

De acuerdo con la información publicada por el medio mencionado, uno de los elementos que analiza la Sala de Instrucción corresponde al testimonio de Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro.

En la entrevista concedida a ese diario, Carranza aseguró que el primer contacto con Gloria Arizabaleta fue coordinado por Jairo Corzo, quien se desempeña como secretario de la Comisión.

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“La primera vez que me reuní con ella yo acababa de recibir los procesos del presidente. No recuerdo haber tenido antes alguna actuación con ella. Me invitó a través del secretario de la Comisión, Jairo Corzo, y terminamos en un restaurante, donde me planteó que yo debía ser un vehículo para comunicar al Gobierno con la Comisión. Ahí le dije que esa no era mi función, que no era algo que yo debía hacer ni algo para lo que me prestara”, dijo Carranza a El Tiempo.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por el magistrado instructor Misael Rodríguez, los encuentros analizados por la Corte habrían ocurrido entre octubre de 2025 y junio de 2026, antes de que Arizabaleta ordenara la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política, decisión que posteriormente motivó una suspensión provisional por parte de la Procuraduría y que ahora hace parte del contexto de la investigación penal.

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Gloria Arizabaleta es investigada por la Corte Suprema por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. - crédito Instagram

Los registros de ingreso mencionados por la Corte

De acuerdo con el medio, el expediente incluye registros de ingreso al condominio donde residía Gloria Arizabaleta, correspondientes al 27 de enero de 2026.

Esos documentos indican que Jairo Corzo ingresó primero al lugar para asistir a un desayuno y, cerca de una hora después, lo hizo el abogado Alejandro Carranza.

La publicación señala que Corzo reconoció ante la Corte haber asistido a esa reunión, aunque manifestó que desconocía el contenido de la conversación sostenida entre Arizabaleta y Carranza.

Estos elementos hacen parte del conjunto probatorio que analiza la Sala de Instrucción dentro del proceso contra la excongresista.

Qué concluye, por ahora, la Corte Suprema

En el auto citado, la Corte sostiene que existen indicios de que Gloria Arizabaleta habría utilizado su investidura para intentar acercarse al Gobierno nacional a través del abogado del presidente.

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Según el expediente, la entonces representante le habría solicitado a Carranza servir como un “vehículo” para establecer un canal de comunicación con el Ejecutivo y realizar gestiones relacionadas con los procesos que cursaban en la Comisión de Investigación y Acusaciones.

Asimismo, el documento judicial señala que presuntamente le entregó un borrador de una decisión interlocutoria que preparaba el equipo investigador dentro de uno de esos expedientes y que, posteriormente, le manifestó que el Gobierno debía “buscar los votos” y “negociar” una eventual decisión de la Comisión.

En ese contexto, Jairo Corzo aparece mencionado por su participación en algunos de los encuentros reconstruidos por la Corte, pero la providencia no le atribuye conductas delictivas ni lo incorpora como sujeto procesal dentro de la investigación.

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Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra Gloria Arizabaleta y reconstruye los hechos que dieron origen al proceso. - crédito Visuales IA

No es la primera vez que el nombre de Corzo genera atención pública

Como recordó el diario, no es la primera ocasión en la que Jairo Corzo aparece en medio de cuestionamientos públicos.

El medio señaló que, durante los últimos años, diversos medios de comunicación han publicado investigaciones periodísticas en las que se afirmaba que el secretario habría ejercido influencia en la asignación de investigadores dentro de la Comisión de Investigación y Acusaciones en expedientes de alto impacto relacionados con el presidente Gustavo Petro.

Según esas publicaciones, algunos procesos terminaron siendo asignados a congresistas cercanos o aliados políticos del entonces mandatario. Sin embargo, esos antecedentes corresponden a investigaciones periodísticas y no forman parte de la decisión mediante la cual la Corte abrió el proceso contra Gloria Arizabaleta.

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Jairo Corzo es abogado y secretario de la Comisión de Investigación y Acusaciones, con trayectoria en la Rama Judicial y distintas entidades públicas. - crédito Cámara de Representantes

Quién es Jairo Corzo

De acuerdo con la información recopilada, Jairo Corzo es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia y cuenta con especializaciones en Derecho Disciplinario y en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, ambas de la Universidad del Rosario.

Antes de asumir la Secretaría de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, desempeñó diferentes cargos en entidades públicas.

Su trayectoria incluye pasos por la Fiscalía General de la Nación, además de haberse desempeñado como asesor externo del Consejo Nacional Electoral entre 2006 y 2011, jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, gerente de las secretarías de Gobierno y de Minas y Energía de ese departamento, registrador municipal, auxiliar judicial y oficial mayor de la Corte Suprema de Justicia entre 2016 y 2018.

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