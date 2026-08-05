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Venezuela avanza en la reparación de más de 3.900 viviendas dañadas en La Guaira por los terremotos

El gobernador local señaló que, en paralelo a la reconstrucción, la administración regional asiste a casi 12.000 familias en 28 campamentos transitorios habilitados para los miles de damnificados que dejaron los sismos

Un edificio afectado por los terremotos del 24 junio en Venezuela (EFE/ Miguel Gutiérrez)
Un edificio afectado por los terremotos del 24 junio en Venezuela (EFE/ Miguel Gutiérrez)
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Venezuela avanza en la reparación de casi 4.000 viviendas en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio. El gobernador regional, Alejandro Terán, señaló que se están “rehabilitando 3.938 viviendas en todo el estado que han sido calificadas, dentro de las inspecciones de habitabilidad, con el color amarillo (daños leves)”.

En ese sentido, el mandatario, en diálogo con al canal estatal Venezolana de Televisión, remarcó que dichas viviendas “no sufrieron daños estructurales, sino daños en la mampostería”. El gobernador señaló que la administración regional asiste “a más de 12.000 familias” en 28 campamentos transitorios habilitados para los miles de damnificados que dejaron los sismos.

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Tras los terremotos, el Gobierno chavista, liderado por le presidenta encargada Delcy Rodríguez implementó un sistema de marcaje por colores para las edificaciones: verde para viviendas seguras, amarillo para alerta y revisión, y rojo para zonas de alto riesgo y prohibidas.

De acuerdo con datos presentados el lunes por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, al menos 43.679 viviendas fueron evaluadas tras los terremotos. Del total de 41.624 viviendas afectadas, 25.325 fueron clasificadas como habitables (verde), 9.866 tienen restricciones (amarillo) y 6.433 se consideran en alto riesgo (rojo).

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

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Unas personas transportan un cadáver rescatado de un edificio que se derrumbó a causa de los terremotos en La Guaira, Venezuela, el jueves 30 de julio de 2026 (Foto AP/Ariana Cubillos)
Unas personas transportan un cadáver rescatado de un edificio que se derrumbó a causa de los terremotos en La Guaira, Venezuela, el jueves 30 de julio de 2026 (Foto AP/Ariana Cubillos)

Terán también informó que hay al menos 1.579 personas continúan desaparecidas:De la información que nos suministran directamente los familiares, nos da que hay 1.579 personas desaparecidas”. El gobernador explicó que parte de las personas reportadas como fallecidas podrían figurar en el listado de desaparecidos, ya que “aún no han sido certificados por nuestros organismos forenses del Senamecf (Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses) para poder legalmente darle el estatus de fallecido”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió la semana pasada a una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para abordar, entre otros temas, el uso de reservas internacionales en el plan de recuperación y reconstrucción. Según el equipo de prensa de Rodríguez, las conversaciones incluyeron “el intercambio de opiniones sobre las perspectivas macroeconómicas, las prioridades de política económica”, la asistencia técnica para fortalecer capacidades institucionales y “el uso de reservas internacionales para el financiamiento” del plan Venezuela Renace.

Rodríguez anunció el 17 de julio el acceso a USD 346 millones del FMI, fondos que prometió destinar a la reconstrucción. Se trata de activos del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, disponibles de inmediato para atender necesidades humanitarias urgentes vinculadas al desastre, según explicó el propio Fondo.

Escombros de edificios destruidos por los terremotos del 24 junio, en Caraballeda (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)
Escombros de edificios destruidos por los terremotos del 24 junio, en Caraballeda (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

En la reunión participaron el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, el jefe de misión en Venezuela, Álvaro Piris, y funcionarios venezolanos como los vicepresidentes de Economía y de Gobierno Digital, Calixto Ortega y Anabel Pereira, y el presidente del Banco Central, Luis Pérez. La prensa oficial venezolana destacó que este encuentro da “continuidad al diálogo constructivo establecido en los últimos meses”.

Está previsto que la delegación del FMI se reúna con otras altas autoridades del equipo económico y diversas instituciones públicas, en un contexto que “refleja la progresiva normalización de la relación entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional y forma parte de un proceso más amplio de vinculación con la comunidad financiera internacional”, según la nota de Prensa Presidencial.

El FMI y Venezuela reanudaron sus relaciones en abril, tras una suspensión que se mantenía desde 2019. Desde entonces, los contactos fueron regulares y orientados a completar los procedimientos técnicos para que el país pueda, en el futuro, volver a acceder a instrumentos financieros del organismo internacional.

(Con información de EFE)

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