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Alerta en Antioquia: 35 estaciones de Policía están en riesgo por ataques con drones

La Policía activó medidas de prevención ante posibles ataques con drones cargados con explosivos en Norte, Nordeste y Bajo Cauca.

Ataque con dron - crédito Colprensa
Ataque con dron - crédito Colprensa
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El uso de drones cargados con explosivos por parte de grupos armados encendió una nueva alerta de seguridad en Antioquia. La Policía confirmó que cerca de 35 estaciones y subestaciones del departamento tienen algún nivel de prevención ante posibles ataques con estos dispositivos.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la advertencia surgió a partir de información de inteligencia sobre el riesgo que enfrentan unidades policiales en varias subregiones. La preocupación no solo alcanza a la Fuerza Pública, sino también a la población civil que vive cerca de instalaciones oficiales o en zonas donde se han reportado confrontaciones entre estructuras ilegales.

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El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, señaló que la amenaza estaría relacionada con grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de alias Calarcá y la guerrilla del ELN. Estas estructuras han usado drones como parte de sus acciones armadas en zonas rurales y de difícil control territorial.

Los avistamientos no se limitan a Segovia, donde recientemente se produjo un ataque contra una mina. Según las autoridades, también se han reportado casos en Ituango, Cáceres, Tarazá y Caucasia, municipios ubicados en corredores donde persisten disputas por economías ilegales y control territorial.

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Dones

Policía activa medidas de prevención

El comandante de la Policía en Antioquia explicó que ya hay unidades en prevención ante eventuales ataques. “Hay ya cerca de 35 unidades en el departamento que tienen esa prevención con algunas contramedidas para tratar de repeler en parte lo que puede ser un eventual ataque o información de ataque con estos elementos”, afirmó Muñoz.

La alerta se concentra especialmente en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, donde las autoridades mantienen seguimiento permanente por la presencia de grupos armados. En estas zonas, los ataques con drones se han convertido en una preocupación creciente por su capacidad de generar temor y afectar instalaciones de seguridad, viviendas o infraestructura.

Uno de los principales problemas señalados por la Policía es la falta de equipos tecnológicos suficientes para responder a esta amenaza. Aunque existen sistemas antidrones, estos estarían principalmente bajo control del Ejército Nacional y no se encuentran desplegados en todas las subregiones.

Muñoz explicó que esos dispositivos se ubican de manera estratégica y se activan según la información que reciban las brigadas militares. “Lo tiene Ejército Nacional. Tampoco los tiene desplegados, pues, por todas las subregiones. Hay unos dispositivos que están estratégicamente ubicados”, señaló.

El oficial agregó que, cuando se recibe información sobre un posible riesgo, las unidades correspondientes acuden a verificar o atender la situación. Esta coordinación entre Policía y Ejército será clave para anticipar amenazas y proteger estaciones ubicadas en municipios con mayor presión armada.

Antioquia refuerza seguridad antes del 7 de agosto

La alerta se produce a pocos días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para este 7 de agosto. Las autoridades departamentales mantienen medidas especiales para prevenir alteraciones del orden público durante esa jornada.

La Fiscalía imputará a los capturados delitos de terrorismo, armas y explosivos, mientras el Cauca mantiene la alerta por los recientes ataques con drones contra la fuerza pública - crédito Ejército Nacional
Ataque con drones - crédito Ejército Nacional

En Antioquia sigue vigente una recompensa de hasta $50 millones por información que permita anticipar o evitar cualquier hecho que afecte la seguridad. El objetivo es fortalecer la capacidad de reacción frente a posibles amenazas en municipios donde hay presencia de estructuras ilegales.

La preocupación por drones cargados con explosivos también se cruza con otros hechos recientes en el departamento. En el norte de Antioquia, las autoridades han incautado material explosivo y han advertido sobre posibles acciones contra infraestructura estratégica, incluida Hidroituango.

Para la Fuerza Pública, el reto será mantener presencia en los territorios sin exponer a la población civil. La amenaza no se reduce a las estaciones de Policía, pues cualquier ataque en zonas pobladas puede generar riesgos para comunidades cercanas, comerciantes, funcionarios y transeúntes.

Por ahora, las autoridades aseguran que ya coordinan acciones para contrarrestar estas amenazas y reforzar los puntos más vulnerables. La vigilancia se mantendrá especialmente en Norte, Nordeste y Bajo Cauca, donde la combinación de grupos armados, economías ilícitas y uso de drones mantiene encendidas las alarmas de seguridad.

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