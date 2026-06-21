Colombia

Estos son los memes que dejó la segunda vuelta presidencial en Colombia

Tras el preconteo que ha confirmado a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente, las redes sociales se llenaron de humor

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crédito @katscarey / X

El nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 es Abelardo de la Espriella, que según el preconteo, obtuvo el respaldo mayoritario en la segunda vuelta presidencial celebrada este domingo 21 de junio.

De la Espriella, abogado y empresario, se impuso con 12.766.679 votos, cifra equivalente al 49,77% del total, según el 98,22% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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La competencia en esta segunda vuelta fue reñida. Iván Cepeda, candidato del oficialismo, logró 12.464.042 sufragios, lo que representa el 48,59% de la votación. La diferencia entre ambos aspirantes fue de 302.637 votos, equivalente al 1,18% de los electores que acudieron a las urnas en esta definición presidencial.

Muchas personas compararon los resultados con Perú - crédito @tebanesbello / X
Muchas personas compararon los resultados con Perú - crédito @tebanesbello / X

La elección de De la Espriella marca una nueva etapa en la política colombiana. Su campaña, que se posicionó en menos de un año, se distinguió por propuestas centradas en la seguridad, la defensa de la autoridad y la crítica al proyecto político del presidente saliente, Gustavo Petro. El movimiento Defensores de la Patria, creado por el propio De la Espriella, se consolidó en este ciclo electoral como la principal referencia de la derecha.

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La victoria de De la Espriella también significó la derrota de la fórmula liderada por Cepeda y Aida Quilcué, quienes representaban la continuidad del actual gobierno. Ambos candidatos habían alcanzado la segunda vuelta tras destacarse en la primera ronda electoral, donde De la Espriella ya se había impuesto con 10.361.499 votos (43,74%), frente a los 9.688.361 votos (40,90%) de Cepeda.

Así transcurrió la jornada electoral

Algunos están esperando el escrutinio para declarar presidente - crédito @katscarey / X
Algunos están esperando el escrutinio para declarar presidente - crédito @katscarey / X

La participación ciudadana fue un elemento central de la jornada. Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar dentro del país y en el extranjero. Los puestos de votación abrieron sus puertas a las 8:00 de la mañana y se mantuvieron operativos hasta las 4:00 de la tarde.

En el caso de los colombianos residentes fuera del territorio nacional, el proceso comenzó el pasado 15 de junio en los consulados y embajadas habilitados, permitiendo que la diáspora también se expresara en las urnas. La logística electoral contempló más de 120.000 mesas instaladas a lo largo y ancho del país.

Muchos ya asumieron los resultados del pre-conteo mediante memes - crédito @huevoporsopa / X
Muchos ya asumieron los resultados del pre-conteo mediante memes - crédito @huevoporsopa / X

Una vez cerradas las urnas, el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, entregó un parte de tranquilidad y subrayó la normalidad con la que se desarrolló el proceso. El funcionario destacó el comportamiento cívico de los votantes y expresó el orgullo institucional por la respuesta de la ciudadanía en todas las regiones.

Este 21 de junio, la ciudad de Barranquilla activó 249 puestos de votación, convocando a miles de ciudadanos a ejercer su derecho al voto de manera ordenada. La capital del Atlántico fue uno de los puntos neurálgicos en la movilización electoral.

Resultados en regiones clave y reacciones

La región de Antioquia vivió una jornada definitiva, con un censo electoral que superó los 5,4 millones de personas llamadas a votar. La alta participación en este departamento refleja la relevancia de Antioquia en el mapa político nacional.

La mayoría de colombianos recurrieron al humor de la telenovela icónica Betty la Fea - crédito @emoxpacto / X
La mayoría de colombianos recurrieron al humor de la telenovela icónica Betty la Fea - crédito @emoxpacto / X

El escrutinio avanzó rápidamente y, con el boletín número 13, la ventaja de De la Espriella ya era clara. El margen, aunque ajustado, resultó suficiente para definir la victoria frente a su principal contendiente.

Las reacciones no se hicieron esperar. Diversos sectores de la sociedad expresaron su alegría o decepción a través de las redes sociales, con memes y mensajes que capturaron el clima de la jornada. Muchos recurrieron a imágenes icónicas como Betty la Fea, los Simpson, Toy Story entre otros iconos de la cultura pop.

Ante este clima, muchos ciudadanos y políticos se mantienen a la espera del escrutinio definitivo impulsado por el presidente Gustavo Petro que ha expresado en redes sociales que aún no reconoce un ganador y va a esperar a la siguiente instancia.

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