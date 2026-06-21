El electo vicepresidente celebró el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella: “¡Lo lograste, Tigre!"

José Manuel Restrepo fue uno de los primeros del equipo de Abelardo de la Espriella en pronunciarse tras el resultado electoral - crédito @delaespriella_style/Instagram

Tras una de las jornadas electorales más reñidas del siglo en Colombia, el exministro José Manuel Restrepo celebró la consolidación de los resultados que dan como ganador de la Presidencia de la República a su compañero de fórmula, el abogado Abelardo de la Espriella.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el ahora vicepresidente electo envió un mensaje de victoria al país pocos minutos después de conocerse los boletines definitivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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El pronunciamiento del colíder del movimiento Defensores de la Patria se dio en un ambiente de alta expectativa, luego de que el preconteo oficial de los votos confirmara una tendencia irreversible a favor de la centroderecha.

“¡Lo lograste, Tigre @ABDELAESPRIELLA! Colombia eligió presidente y se llama Abelardo De La Espriella. Aquí comienza la Patria Milagro (sic)”, expresó Restrepo en su red social, calificando con el lema de campaña lo que será la nueva administración del poder ejecutivo.

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José Manuel Restrepo destacó el respaldo ciudadano recibido por la fórmula presidencial - crédito @jrestrp/X

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