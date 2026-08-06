“No me retracto de nada”: una de las denunciantes de Jorge Alfredo Vargas se pronunció y advirtió estar siendo revictimizada

Jorge Alfredo Vargas es invesitgado por acoso sexual. Cuatro mujeres aseguraron haber sido sus víctimas - crédito @jorgeavargas67/Instagram

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La investigación de carácter penal que se adelanta contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas por el delito de acoso sexual tuvo un giro inesperado, debido a la decisión que tomaron tres de las cuatro denunciantes de no ser vinculadas como víctimas en el proceso.

En un comunicado, las mujeres explicaron por qué tomaron esa determinación. “No se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar”, precisaron.

Posteriormente, una de las denunciantes se pronunció a través de una comunicación de la organización El Veinte, que ejerce su representación. En el documento, insistió en que Jorge Alfredo Vargas, presuntamente, la acosó cuando trabajaba en Caracol Televisión y que, por ende, decidió denunciar los hechos ante la oficina dispuesta para ello en el canal.

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Su caso llegó a manos de la Fiscalía General de la Nación luego de que el Ministerio del Trabajo hiciera una inspección en el canal y solicitara los documentos en los que reposaban las denuncias. Aclaró entonces que en ningún momento presentó una denuncia penal en contra del presentador, así como tampoco lo hicieron otras de las víctimas.

Así las cosas, según explicó, fue convocada a la audiencia de imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas sin su consentimiento. Solicitó que su nombre fuera anonimizado, pero la jueza no lo aceptó y, ante la negativa de su abogada Ana Bejarano Ricaurte de revelar su nombre, la togada le solicitó que se retirara de la actuación.

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“La administración de justicia nos revictimiza, pero eso no quiere decir que no quiero que se haga justicia. Mi negación a que se revele mi nombre es una medida para protegerme de las consecuencias de ser revictimizada, como ya está ocurriendo, en el debate público”, precisó.

Añadió: “No me retracto de nada de lo que acusé ante el canal y lo ratificaré ante la justicia de ser necesario, como es mi deber legal”.

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