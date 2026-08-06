Colombia
Agregar Infobae enGoogle

“No me retracto de nada”: una de las denunciantes de Jorge Alfredo Vargas se pronunció y advirtió estar siendo revictimizada

La mujer insistió en que fue acosada sexualmente por el periodista cuando trabajaba en Caracol Televisión. Aseguró que jamás lo denunció ante la Fiscalía

Caracol Televisión anunció la terminación del contrato de Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de acoso sexual - crédito @jorgeavargas67/Instagram
Jorge Alfredo Vargas es invesitgado por acoso sexual. Cuatro mujeres aseguraron haber sido sus víctimas - crédito @jorgeavargas67/Instagram
Guardar

La investigación de carácter penal que se adelanta contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas por el delito de acoso sexual tuvo un giro inesperado, debido a la decisión que tomaron tres de las cuatro denunciantes de no ser vinculadas como víctimas en el proceso.

En un comunicado, las mujeres explicaron por qué tomaron esa determinación. “No se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar”, precisaron.

Posteriormente, una de las denunciantes se pronunció a través de una comunicación de la organización El Veinte, que ejerce su representación. En el documento, insistió en que Jorge Alfredo Vargas, presuntamente, la acosó cuando trabajaba en Caracol Televisión y que, por ende, decidió denunciar los hechos ante la oficina dispuesta para ello en el canal.

PUBLICIDAD

Su caso llegó a manos de la Fiscalía General de la Nación luego de que el Ministerio del Trabajo hiciera una inspección en el canal y solicitara los documentos en los que reposaban las denuncias. Aclaró entonces que en ningún momento presentó una denuncia penal en contra del presentador, así como tampoco lo hicieron otras de las víctimas.

Así las cosas, según explicó, fue convocada a la audiencia de imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas sin su consentimiento. Solicitó que su nombre fuera anonimizado, pero la jueza no lo aceptó y, ante la negativa de su abogada Ana Bejarano Ricaurte de revelar su nombre, la togada le solicitó que se retirara de la actuación.

PUBLICIDAD

“La administración de justicia nos revictimiza, pero eso no quiere decir que no quiero que se haga justicia. Mi negación a que se revele mi nombre es una medida para protegerme de las consecuencias de ser revictimizada, como ya está ocurriendo, en el debate público”, precisó.

Añadió: “No me retracto de nada de lo que acusé ante el canal y lo ratificaré ante la justicia de ser necesario, como es mi deber legal”.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Jorge Alfredo VargasAcoso sexualVíctimas de acoso sexualFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marino Hinestroza pasó de ser jugador de selección Colombia a quedar en el olvido en Brasil: Vasco da Gama lo ‘borró’

El extremo sigue sin convencer en el fútbol de Brasil y su arranque en el segundo semestre agravó la situación, porque no es tenido en cuenta para ninguna competencia

Marino Hinestroza pasó de ser jugador de selección Colombia a quedar en el olvido en Brasil: Vasco da Gama lo ‘borró’

El abogado de Angie Rodríguez afirmó que hay elementos que apuntarían a un intento de envenenamiento: “Habría sido objeto del suministro de sustancias”

El jurista Wilson Ruiz Orejuela confirmó que una médica de la Fiscalía recomendó la realización de una prueba toxicológica a la exdirectora del Dapre en el gobierno de Gustavo Petro

El abogado de Angie Rodríguez afirmó que hay elementos que apuntarían a un intento de envenenamiento: “Habría sido objeto del suministro de sustancias”

Once Caldas vs. América EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto en directo online del partido en el estadio Palogrande

El partido se jugará desde las 8:30 p. m. y podría definir el nuevo líder de la Liga BetPlay jugadas tres jornadas del campeonato en el segundo semestre del año

Once Caldas vs. América EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto en directo online del partido en el estadio Palogrande

Pescado con ‘sorpresa’ ilegal: hallan casi 600 kilos de cocaína en camión que iba hacia Bogotá

El cargamento fue detectado durante un operativo de control en una carretera del Huila, donde las autoridades capturaron al conductor y dejaron el caso en manos de la Fiscalía para identificar a los responsables del envío

Pescado con ‘sorpresa’ ilegal: hallan casi 600 kilos de cocaína en camión que iba hacia Bogotá

El 47 % de las empresas en Colombia aún tiene dificultades para demostrar el valor de la IA: AWS

Pese a la percepción general de que la IA genera valor, gran parte de las organizaciones se enfrenta a dificultades para medir el retorno de sus inversiones

El 47 % de las empresas en Colombia aún tiene dificultades para demostrar el valor de la IA: AWS
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

José Ordóñez recordó al fallecido Alfonso Lizarazo: “No sabía que yo sería un dolor de cabeza”

José Ordóñez recordó al fallecido Alfonso Lizarazo: “No sabía que yo sería un dolor de cabeza”

Reykon abrió un segundo show en el Movistar Arena de Bogotá: fecha y precios de boletería

‘Paula Pera y El Fin de los Tiempos’ revela los secretos del concierto ‘Noquieroquemequieras’: “A veces soy tan práctica que sale la canción y ya no me gusta”

Juan Daniel Sepúlveda, el ex de Andrea Valdiri, reveló si devolverá la camioneta que le regaló la bailarina antes de su ruptura: “Para eso la estoy lavando”

Así se despidieron los comediantes de ‘Sábados Felices’ de Alfonso Lizarazo: recordaron el legado de su director

Deportes

Once Caldas vs. América EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto en directo online del partido en el estadio Palogrande

Once Caldas vs. América EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto en directo online del partido en el estadio Palogrande

El preparador físico Hernando Arias habló de la negativa de James Rodríguez a montar bicicleta luego de entrenar: “Debería aprender de Haaland”

América de Cali no quiere perder puntos: esta sería su defensa en la Dimayor por el caso Yhormar Hurtado

Así fue la presentación de Leonai Souza, el fichaje brasileño de Millonarios: estos son los detalles de su contrato

Diego Rueda, pionero en el periodismo especializado en el mercado de pases, no seguirá en Caracol Radio