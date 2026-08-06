Pescado con ‘sorpresa’ ilegal: hallan casi 600 kilos de cocaína en camión que iba hacia Bogotá

El conductor del camión fue capturado mientras avanzan las investigaciones para establecer el origen y destino de la droga -crédito @DirectorPolicia/X

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Un operativo de control en una carretera del Huila permitió descubrir que un vehículo de carga transportaba mucho más que pescado. Entre las canastillas que llevaban el producto fueron encontrados 592,3 kilogramos de clorhidrato de cocaína, un cargamento que las autoridades consideran un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al narcotráfico.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 32+850 de la vía que conecta a Neiva, Huila, con Castilla, Tolima, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaban verificaciones a los automotores que circulaban por este corredor vial. Durante el procedimiento detuvieron un camión que cubría la ruta entre Villa Garzón, Putumayo, y Bogotá.

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La inspección detallada del vehículo permitió encontrar 600 paquetes rectangulares de color beige ocultos entre el cargamento de pescado. Luego de las pruebas preliminares, las autoridades confirmaron que el contenido correspondía a cocaína, con un peso cercano a los 600 kilogramos.

El cargamento incautado tenía un peso de 592,3 kilogramos de clorhidrato de cocaína, según las autoridades -crédito @DirectorPolicia/X

Según la Policía Nacional, con esta incautación se evitó que aproximadamente 1,5 millones de dosis de la sustancia llegaran al mercado ilegal. Además, el resultado representa una afectación económica para las organizaciones criminales que utilizan diferentes métodos para movilizar drogas por las principales vías del país.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía, coronel Jair Parra, destacó la importancia de mantener los controles en carretera para detectar las modalidades empleadas por los grupos dedicados al tráfico de estupefacientes.

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“Cada cargamento de droga que sacamos de circulación representa un golpe directo a las finanzas de las organizaciones criminales que pretenden utilizar las vías del país para fortalecer sus economías ilegales. No permitiremos que las carreteras de Colombia sean utilizadas como corredores del narcotráfico, dijo el coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía. Seguiremos incrementando los controles con todas nuestras capacidades para identificar, interceptar y judicializar a quienes insistan en cometer este delito. Este resultado demuestra que la ofensiva de la Policía Nacional contra el narcotráfico no se detiene”.

La Policía encontró 600 paquetes rectangulares ocultos entre las canastillas de pescado que transportaba el vehículo -crédito @DirectorPolicia/X

El conductor del camión fue capturado en el lugar de los hechos y quedó a disposición de las autoridades competentes. La droga incautada y el vehículo fueron entregados para continuar con el proceso judicial correspondiente, mientras avanza la investigación para establecer todos los detalles del caso. La Fiscalía General de la Nación asumió las diligencias con el objetivo de determinar el origen del cargamento, identificar la estructura criminal responsable del envío y establecer cuál era el destino final del alcaloide que era transportado bajo una fachada de mercancía legal.

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Las primeras investigaciones señalan que la sustancia habría salido desde el departamento del Putumayo y tendría como destino el centro del país. Para movilizarla, los responsables habrían utilizado un cargamento de alimentos como estrategia para intentar pasar desapercibidos durante los controles realizados por las autoridades en las carreteras.

Este tipo de modalidad consiste en mezclar o esconder sustancias ilícitas dentro de productos que cuentan con apariencia comercial, buscando dificultar la labor de los uniformados encargados de las inspecciones. En este caso, la revisión al vehículo permitió detectar la carga ilegal que permanecía oculta entre el pescado.

El operativo se realizó en el kilómetro 32+850 de la vía que conecta a Neiva con Castilla, Tolima -crédito @DirectorPolicia/X

Tras el procedimiento, el capturado deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Mientras tanto, los investigadores continúan recopilando información para conocer la cadena de responsables detrás del traslado de la droga y establecer si existe relación con alguna organización criminal. La Policía Nacional aseguró que mantendrá los operativos de control en los corredores estratégicos del país para impedir el transporte de sustancias ilícitas y afectar las finanzas de los grupos que dependen de estas actividades ilegales.

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El resultado del operativo se suma a las acciones que las autoridades adelantan para detectar nuevas formas de transporte utilizadas por las redes del narcotráfico. Los controles sobre vehículos de carga seguirán siendo una de las herramientas principales para interceptar envíos que buscan llegar a diferentes zonas del territorio nacional.