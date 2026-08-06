El abogado de Angie Rodríguez afirmó que hay elementos que apuntarían a un intento de envenenamiento: “Habría sido objeto del suministro de sustancias”

La exdirectora del Dapre denunció intento de envenenamiento - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El abogado Wilson Ruiz Orejuela, que representa los intereses de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre), informó sobre los resultados de una diligencia que se realizó en la Fiscalía General de la Nación. Esto, con respecto al presunto intento de envenenamiento que denunció la exfuncionaria.

Según el jurista, hay elementos que demostrían que Angie Rodríguez sí pudo haber sido víctima de un intento de envenenamiento.

“Durante la actuación y con fundamento en testimonios y además valoraciones técnicas que se practicaron por parte de la Fiscalía, se conoció que existen elementos muy importantes que apuntan a que habría sido objeto del suministro de sustancias que podrían tratarse de un posible envenenamiento en contra de la señora Angie Rodríguez”, precisó el abogado.

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Según detalló, en la diligencia estuvo una médica de la Fiscalía. Confirmó que la experta recomendó la práctica de una prueba toxicológica, con el fin de avanzar en la investigación.

“Todo este material probatorio, sumado a las denuncias ya presentadas, permitirá que la Fiscalía General de la Nación establezca con rigor qué fue lo que realmente ocurrió y además que determine las posibles responsabilidades a que haya lugar”, indicó.

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