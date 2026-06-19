Un niño muerto tras ataque con drones contra una iglesia cristiana en Colombia: la ONU se pronunció

El consejero Luis Fernando Niño López relató que el artefacto explotó en el lugar donde estaban los niños, causó daños estructurales en la casa del kilómetro 25 y produjo lesiones por esquirlas - crédito Suminsitrado

Un ataque con drones en una zona rural de Tibú, en Norte de Santander, dejó un menor de diez años muerto, varios civiles heridos y daños en una iglesia cristiana y una vivienda, en medio de enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el Catatumbo.

Los hechos ocurrieron en el sector conocido como kilómetro 25, donde explosivos lanzados desde drones impactaron una iglesia cristiana y una vivienda en la que estaba una familia.

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El ataque causó la muerte de un niño de diez años, varias víctimas civiles heridas y daños materiales.

“Condenamos el ataque indiscriminado en medio de combates entre dos grupos armados no estatales, con uso de drones, en la vereda Kilómetro 25 de municipio de Tibú, en Norte de Santander, que provocó la muerte de un niño de 13 años y heridas a 5 personas, entre ellas una niña de 3 años”, afirmó la ONU Colombia.

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Luis Fernando Niño López, consejero de Paz y Reconciliación de la Gobernación de Norte de Santander, dijo a El Tiempo que “unos ataques con drones en el kilómetro 25 afectaron a una iglesia cristiana”. El funcionario añadió: “Están atacando de manera indiscriminada”. Según mandos militares citados por El Tiempo, en ese sector se usaban fusiles y drones cargados con explosivos.

El impacto sobre la vivienda y los heridos

El episodio más grave ocurrió cuando uno de esos artefactos cayó sobre una vivienda.

La ofensiva impactó una iglesia cristiana y la casa donde estaba una familia en el sector kilómetro 25, dejó al menos seis lesionados, varios de ellos menores, y generó daños materiales - crédito captura de pantalla @ONUHumanRights

El consejero relató que “la bomba les cayó ahí (...) y destruyó la sala, ahí es donde estaban los niños”. Los informes preliminares señalaron que al menos 6 personas resultaron lesionadas durante el ataque. Entre las víctimas había varios menores de edad y personas con heridas por esquirlas.

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Heridos y traslado de las víctimas tras el ataque

Fuentes de la Policía de Norte de Santander dijeron a El Tiempo que entre los heridos estaban un hombre de 40 años, una mujer de 37, un adolescente de 17 años, una niña de dos años y otra mujer de 51 años.

El reporte policial citado por el diario enumera cinco lesionados, aunque los informes preliminares hablaban de al menos seis.

La Policía indicó que, hacia las 8.53 a.m., la estación de Tibú conoció la llegada al Hospital Regional del Norte de varias personas con lesiones en distintas partes del cuerpo por un dron. Tras ese aviso, las autoridades coordinaron con el Ejército y la Gobernación su remisión a Cúcuta.

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El consejero de Paz y Reconciliación Luis Fernando Niño López afirmó que los artefactos cayeron en el sector kilómetro 25 y señaló que los ataques se ejecutaron de manera indiscriminada en medio de combates - crédito Europa Press

El traslado se hizo por vía terrestre porque no había condiciones para evacuarlos de otra forma. Los heridos fueron remitidos al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.

Combates y uso de drones en una zona estratégica del Catatumbo

El kilómetro 25, según Niño López, es un pequeño caserío con valor estratégico porque quien controla ese punto controla el acceso a La Gabarda. Las autoridades recopilaron información que ubica los ataques en sectores rurales donde había combates entre estructuras armadas ilegales y presencia de población civil.

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La versión oficial apunta a que los hechos ocurrieron durante acciones ofensivas entre esos grupos. Tanto el ataque contra la iglesia como el impacto sobre la vivienda sucedieron en la tarde del jueves 18 de junio.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una vivienda con el techo destrozado, escombros en el suelo y una pared derribada. Según autoridades citadas por el periódico, ese registro correspondería a la casa civil alcanzada por la explosión.

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La jornada violenta que golpeó la zona rural de Tibú

Ese mismo jueves se registró otro hecho violento en Tibú con el asesinato de Israel Quintero Arévalo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda P30 Bajo El Milagro.

Niño López dijo que ese caso ocurrió en la mañana y fue el primer episodio reportado de la jornada. Indepaz señaló que la muerte del líder comunal sigue bajo investigación y citó versiones preliminares que ubican el crimen en el sector conocido como El Balancín.

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La organización también advirtió que en la zona tienen presencia el ELN, el Frente 33 Bloque Magdalena Medio-Embf y bandas de carácter local. La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana AT 013/25 para Tibú por los riesgos asociados a la presencia y actuación de grupos armados.