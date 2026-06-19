Colombia

Así fue el asesinato de Jesús María Valle, el homicidio de un defensor de derechos al que vinculan al expresidente Álvaro Uribe Vélez

El crimen de Valle ocurrió el 27 de febrero de 1998 en Medellín, cuando fue asesinado por un comando paramilitar. Aunque se identificó a los autores materiales, nunca fueron capturados, y los autores intelectuales no asumieron su responsabilidad

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Álvaro Uribe Vélez y Jesús María Valle - crédito Carolos Ortega/EFE y Colombia Informa
Álvaro Uribe Vélez y Jesús María Valle - crédito Carolos Ortega/EFE y Colombia Informa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó el jueves 18 de junio de 2026 que sus abogados le notificaron una citación dentro de investigaciones por las masacres de El Aro y La Granja, además del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la hacienda Guacharacas, expedientes que arrastran controversias judiciales desde hace casi tres décadas y que vuelven a poner bajo examen hechos ocurridos en Antioquia en los años noventa.

El crimen de Valle ocurrió el 27 de febrero de 1998 en Medellín, cuando fue asesinado por un comando paramilitar. Aunque se identificó a los autores materiales, nunca fueron capturados, y los autores intelectuales no asumieron su responsabilidad.

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Uribe Vélez también respondió públicamente a la acusación en su canal de YouTube. En el programa Los Cuchos, el exmandatario rechazó que se le vincule con el asesinato del abogado y sostuvo que no existe prueba testimonial que lo señale como autor de amenazas.

“Me acusan que yo pude haber inducido el asesinato del doctor Jesús María Valle. Lo asesinaron dos meses después que yo había salido de la gobernación”, dijo Uribe en ese espacio. En la misma intervención agregó: “Yo fui a Ituango con el doctor Jesús María. Lo recibí en la presidencia de la gobernación de Antioquia. Yo no tenía ninguna enemistad con él”, expreso el ex jefe de Estado.

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El video muestra a Jesús María Valle, defensor de derechos humanos. Valle hace una advertencia sobre la violencia paramilitar en el municipio de Ituango, Antioquia. El defensor de derechos humanos denuncia la falta de atención del entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, a sus quejas. Estas denuncias se referían a los hechos de violencia en la región - crédito Señal memoria/Instagram

Jesús María Valle denunció crímenes paramilitares en Ituango desde 1996

Jesús María Valle Jaramillo nació en 1943 en La Granja, Ituango, en una familia campesina que emigró para escapar de la violencia partidista. Se formó como abogado en la Universidad de Antioquia, donde fue dirigente estudiantil, y más tarde ejerció como penalista.

Su trabajo incluyó la defensa de personas que podían pagar por representación legal y también de quienes no tenían recursos. De acuerdo con su biografía, concentró su actividad en la defensa de los más humildes, los presos y los desplazados, y en la lucha contra la discriminación y la exclusión.

Valle también fue docente en varias universidades de Medellín y tuvo participación gremial y comunitaria. Ocupó cargos de liderazgo en asociaciones de abogados y en la Liga de Usuarios de Empresas Públicas.

El documento resalta que los autores materiales del homicidio de Jesús María Valle ya fueron identificados y condenados, desvinculando a Uribe del crimen - crédito X
El documento resalta que los autores materiales del homicidio de Jesús María Valle ya fueron identificados y condenados, desvinculando a Uribe del crimen - crédito X

Desde 1978 integró el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia. Allí asumió un papel central después de que varios de sus miembros fueran asesinados en los años ochenta.

A partir de 1996, Valle denunció ante las autoridades crímenes y desplazamientos cometidos por paramilitares en Ituango. En esas denuncias señaló complicidad u omisión de militares en la zona.

Esas advertencias le valieron acusaciones de oficiales del Ejército y del entonces gobernador de Antioquia, además de amenazas públicas. Esas denuncias fueron confirmadas más tarde por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medios periodísticos y testimonios de exjefes paramilitares.

La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por el asesinato del abogado. El texto fuente añade que su legado sigue presente en la memoria colectiva y en el trabajo de quienes defienden los derechos humanos en Colombia.

Jesús María Valle
La JEP aceptó el sometimiento de los responsables por el asesinato del defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, en 1998. Foto Grupo Interdisciplinario para los Derechos Humanos

Uribe y José Obdulio Gaviria negaron enemistad o presión contra el abogado

En su intervención en YouTube, el expresidente Uribe sostuvo que su relación con Valle no estuvo atravesada por conflictos personales. Presentó como argumento los encuentros que, según relató, mantuvo con él durante su paso por la Gobernación de Antioquia.

En esa conversación participó el exsenador y abogado José Obdulio Gaviria, que evocó su trato con Valle en la Universidad Autónoma. “Yo dictaba clase como a las ocho de la mañana y él llegaba a las nueve a dictar la siguiente en la Autónoma. Y hablábamos con mucha tranquilidad, mucha confianza”, afirmó.

Gaviria añadió que nunca percibió temor ni presión de parte del abogado en relación con la administración departamental de Uribe. “Yo nunca sentí como miedo, como un apremio frente a lo que era la gobernación suya de parte del profesor y además eso se lo podrían constatar a usted centenares de alumnos de la Autónoma”, dijo.

En otro pasaje del programa, Uribe mencionó un dato de violencia en Antioquia sin desarrollar su contexto en la intervención citada. Su referencia fue: “De 180 muertes”.

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