Colombia

Presidente del CNE, Cristian Quiroz, aseguró que este domingo los resultados de quién es el nuevo presidente se podrían conocer en menos de 40 minutos

El magistrado aseguró que el operativo incluye más de 15.000 personas desplegadas en 120 mil mesas en todo el país y que la misión es la más grande de la historia

Guardar
Google icon
Cristian Quiroz, magistrado presidente del CNE - crédito @CNE_COLOMBIA/X
Cristian Quiroz, magistrado presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) - crédito @CNE_COLOMBIA/X

En la instalación de la misión de observación internacional para la segunda vuelta presidencial en Colombia, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, afirmó que la votación de este domingo, 21 de junio de 2026, jornada en la que se llevará a cabo de segunda vuelta de las elecciones presdienciales en Colombia, se hará con “total transparencia” y que, como ocurrió en la jornada anterior, los resultados se conocerán en menos de 40 minutos.

Quiroz aseguró en entrevista en La FM que el operativo incluye “más de 15.000 personas” desplegadas en 120 mil mesas en todo el país y que la misión es “la más grande de la historia”, con cobertura en “32 departamentos, 1.104 municipios”, en coordinación con la Registraduría.

PUBLICIDAD

El presidente del CNE señaló que el objetivo es replicar la rapidez del proceso anterior: “Hace 20 días tuvimos resultados en 40 minutos. Esperamos hacerlo más rápido y más garantista”. Ante la pregunta sobre un tiempo exacto, agregó: “No te voy a decir un número, pero quiero decirte que hace veinte días tuvimos resultados en 40 minutos”.

El verdadero riesgo en las elecciones de Colombia reside en la compra de votos y la coacción armada, según el registrador nacional Hernán Penagos Giraldo - crédito Catalina Olaya/Colprensa
En la instalación de la misión de observación internacional para la segunda vuelta presidencial en Colombia, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, afirmó que la votación de este domingo, 21 de junio de 2026 se hará con “total transparencia” - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En su explicación sobre los controles en el cierre de la jornada, Quiroz indicó que habrá “más de 400 mil personas” vinculadas al seguimiento electoral y que en cada mesa se contará con presencia de los partidos “antes, durante y después de la jornada electoral”.

PUBLICIDAD

También detalló el mecanismo de verificación desde las campañas: “Cuatro de la tarde se cierra la jornada electoral y los testigos electorales, ¿qué van a hacer? Tomar una foto y reportarle, no al Consejo Nacional Electoral ni a la Registraduría, a su candidato”, dijo. Y añadió: “Las campañas en tiempo real van a saber cuántos votos tuvieron en cada una de las mesas”.

Sobre el balance del proceso anterior, el magistrado que “en el escrutinio nacional tuvimos cero reclamaciones. Cero”, y lo atribuyó al trabajo coordinado en las mesas: “Eso quiere decir que el trabajo en las mesas lo hacen muy bien los testigos, los jurados y los partidos”.

Según el presidente del CNE, ese resultado se dio “en presencia de la Procuraduría, en presencia de los partidos, sus abogados, sus auditores de sistemas”, y concluyó en La FM: “Las elecciones están garantizadas”.

Una pintura de acuarela profesional muestra un certificado electoral colombiano, con texto legible como 'Elecciones 2026' y 'Registraduría', sostenido por una mano.
Una acuarela profesional ilustra un certificado electoral colombiano para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes 2026-2030, con detalles de Medellín y una mano que lo sostiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registraduría anunció a qué hora los colombianos sabrán quién es el nuevo presidente

Colombia se prepara para una jornada decisiva, cuando más de 860.000 jurados de votación participarán en el proceso electoral que podría definir al nuevo presidente en cuestión de horas. La expectativa gira en torno a la rapidez del preconteo, respaldada por la experiencia de la primera vuelta, donde la tendencia se consolidó antes de las 6:15 p. m., según los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La autoridad electoral anticipa que entre el 70% y el 80% de las mesas podrían estar informadas hacia las 6:00 p. m. o 6:15 p. m. Este ritmo permitiría que el país conozca una tendencia clara sobre el resultado presidencial en un plazo cercano a dos horas tras el cierre de votación. La clave estará en la eficiencia de los jurados, responsables de consignar los datos correctamente en las actas.

“El preconteo depende de la agilidad con la que los jurados consignen correctamente la información en las actas”, explicó Hernán Penagos en entrevista con Semana. Para el funcionario, la rapidez del sistema no es automática, sino el reflejo del trabajo operativo en cada mesa.

Ilustración en acuarela del Registrador Nacional Hernán Penagos hablando ante un micrófono, con la bandera de Colombia de fondo y código fuente electoral.
Hernán Penagos, Registrador Nacional de Colombia. La expectativa gira en torno a la rapidez del preconteo, respaldada por la experiencia de la primera vuelta, donde la tendencia se consolidó antes de las 6:15 p. m., según los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Penagos enfatizó que la función de la Registraduría es “divulgar la información preliminar”. “La Registraduría no cuenta los votos ni declara ganadores”, aclaró el registrador, destacando que el resultado oficial surge únicamente del escrutinio realizado por jueces y notarios en los municipios.

El conteo oficial recae en los jurados de cada mesa, mientras que cerca de 9.300 funcionarios —entre jueces y notarios— se encargarán de verificar y consolidar las actas en el proceso de escrutinio. El resultado nacional será validado por el Consejo Nacional Electoral, única entidad con potestad para proclamar al ganador.

Temas Relacionados

Presidente CNEResutlados eleccionesElecciones 2026Nuevo presidenteColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

General retirado por participar en un presunto complot contra el presidente solicitó su reintegro a la Policía

Edwin Masleider Urrego, además, reclama una indemnización por el tiempo en el que permaneció fuera del servicio

General retirado por participar en un presunto complot contra el presidente solicitó su reintegro a la Policía

Karina habría confirmado su embarazo junto a Kris R con un mensaje en redes sociales: “Estos seis meses que nos quedan”

Los rumores sobre un tercer hijo de la empresaria paisa han sido alimentados por recientes declaraciones de Yina Calderón

Karina habría confirmado su embarazo junto a Kris R con un mensaje en redes sociales: “Estos seis meses que nos quedan”

El Brayan y Sofía Castro compartieron mensaje en contra de las apuestas durante el Mundial: “Me han ofrecido un montón de plata”

Las figuras digitales dijeron que han descartado ofertas de casinos y plataformas de juego pese a las sumas ofrecidas, y su postura abrió un debate en redes sobre la responsabilidad al aceptar publicidad

El Brayan y Sofía Castro compartieron mensaje en contra de las apuestas durante el Mundial: “Me han ofrecido un montón de plata”

Precio del oro en Colombia hoy, 19 de junio: Así se cotiza la compra y venta por gramo

El Banco de la República de Colombia actualiza todos los días el precio de los metales preciosos

Precio del oro en Colombia hoy, 19 de junio: Así se cotiza la compra y venta por gramo

De qué estaba hablando Iván Cepeda en ‘Por la ventana’, cuando se interrumpió la transmisión: “El juzgado donde a Álvaro Uribe le tocó el juicio”

El candidato presidencial del Pacto Histórico recordó el lugar donde se llevaron a cabo varias citaciones judiciales en el caso por fraude procesal y soborno en actuación penal

De qué estaba hablando Iván Cepeda en ‘Por la ventana’, cuando se interrumpió la transmisión: “El juzgado donde a Álvaro Uribe le tocó el juicio”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ENTRETENIMIENTO

Karina habría confirmado su embarazo junto a Kris R con un mensaje en redes sociales: “Estos seis meses que nos quedan”

Karina habría confirmado su embarazo junto a Kris R con un mensaje en redes sociales: “Estos seis meses que nos quedan”

El Brayan y Sofía Castro compartieron mensaje en contra de las apuestas durante el Mundial: “Me han ofrecido un montón de plata”

Shakira estableció un nuevo récord como la artista latina con más oyentes mensuales en la historia de Spotify: entró al top 10 global

Esposa de Luis Díaz mostró el detrás de cámaras de su llegada al Mundial 2026: terminó arreglándose en un restaurante antes del partido de Colombia

Éxito de Diomedes Díaz ya hace parte de la campaña de Abelardo de la Espriella: así suena la nueva versión de Álex Manga y Óscar Gamarra

Deportes

El presidente de la Fifa Gianni Infantino se refirió a la afición de Colombia en el Mundial 2026: “Un ambiente increíble”

El presidente de la Fifa Gianni Infantino se refirió a la afición de Colombia en el Mundial 2026: “Un ambiente increíble”

Estos son los ítems de desempate en caso de que Colombia iguale en puntos con sus rivales en la primera fase del Mundial 2026

La selección Colombia retomó entrenamientos en Guadalajara tras la victoria ante Uzbekistán: estas son las novedades

Figura de la selección de Portugal recibió fuertes críticas por sus declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: “No hay diferencia”

Falcao analizó la ventaja que tendría Luis Javier Suárez sobre Cristiano Ronaldo en el encuentro entre Colombia y Portugal: “Pueden aprovechar”