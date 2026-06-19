Presidente del CNE, Cristian Quiroz, aseguró que este domingo los resultados de quién es el nuevo presidente se podrían conocer en menos de 40 minutos

Cristian Quiroz, magistrado presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) - crédito @CNE_COLOMBIA/X

En la instalación de la misión de observación internacional para la segunda vuelta presidencial en Colombia, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, afirmó que la votación de este domingo, 21 de junio de 2026, jornada en la que se llevará a cabo de segunda vuelta de las elecciones presdienciales en Colombia, se hará con “total transparencia” y que, como ocurrió en la jornada anterior, los resultados se conocerán en menos de 40 minutos.

Quiroz aseguró en entrevista en La FM que el operativo incluye “más de 15.000 personas” desplegadas en 120 mil mesas en todo el país y que la misión es “la más grande de la historia”, con cobertura en “32 departamentos, 1.104 municipios”, en coordinación con la Registraduría.

PUBLICIDAD

El presidente del CNE señaló que el objetivo es replicar la rapidez del proceso anterior: “Hace 20 días tuvimos resultados en 40 minutos. Esperamos hacerlo más rápido y más garantista”. Ante la pregunta sobre un tiempo exacto, agregó: “No te voy a decir un número, pero quiero decirte que hace veinte días tuvimos resultados en 40 minutos”.

En la instalación de la misión de observación internacional para la segunda vuelta presidencial en Colombia, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, afirmó que la votación de este domingo, 21 de junio de 2026 se hará con “total transparencia” - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En su explicación sobre los controles en el cierre de la jornada, Quiroz indicó que habrá “más de 400 mil personas” vinculadas al seguimiento electoral y que en cada mesa se contará con presencia de los partidos “antes, durante y después de la jornada electoral”.

PUBLICIDAD

También detalló el mecanismo de verificación desde las campañas: “Cuatro de la tarde se cierra la jornada electoral y los testigos electorales, ¿qué van a hacer? Tomar una foto y reportarle, no al Consejo Nacional Electoral ni a la Registraduría, a su candidato”, dijo. Y añadió: “Las campañas en tiempo real van a saber cuántos votos tuvieron en cada una de las mesas”.

Sobre el balance del proceso anterior, el magistrado que “en el escrutinio nacional tuvimos cero reclamaciones. Cero”, y lo atribuyó al trabajo coordinado en las mesas: “Eso quiere decir que el trabajo en las mesas lo hacen muy bien los testigos, los jurados y los partidos”.

PUBLICIDAD

Según el presidente del CNE, ese resultado se dio “en presencia de la Procuraduría, en presencia de los partidos, sus abogados, sus auditores de sistemas”, y concluyó en La FM: “Las elecciones están garantizadas”.

Una acuarela profesional ilustra un certificado electoral colombiano para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes 2026-2030, con detalles de Medellín y una mano que lo sostiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registraduría anunció a qué hora los colombianos sabrán quién es el nuevo presidente

Colombia se prepara para una jornada decisiva, cuando más de 860.000 jurados de votación participarán en el proceso electoral que podría definir al nuevo presidente en cuestión de horas. La expectativa gira en torno a la rapidez del preconteo, respaldada por la experiencia de la primera vuelta, donde la tendencia se consolidó antes de las 6:15 p. m., según los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PUBLICIDAD

La autoridad electoral anticipa que entre el 70% y el 80% de las mesas podrían estar informadas hacia las 6:00 p. m. o 6:15 p. m. Este ritmo permitiría que el país conozca una tendencia clara sobre el resultado presidencial en un plazo cercano a dos horas tras el cierre de votación. La clave estará en la eficiencia de los jurados, responsables de consignar los datos correctamente en las actas.

“El preconteo depende de la agilidad con la que los jurados consignen correctamente la información en las actas”, explicó Hernán Penagos en entrevista con Semana. Para el funcionario, la rapidez del sistema no es automática, sino el reflejo del trabajo operativo en cada mesa.

PUBLICIDAD

Hernán Penagos, Registrador Nacional de Colombia. La expectativa gira en torno a la rapidez del preconteo, respaldada por la experiencia de la primera vuelta, donde la tendencia se consolidó antes de las 6:15 p. m., según los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Penagos enfatizó que la función de la Registraduría es “divulgar la información preliminar”. “La Registraduría no cuenta los votos ni declara ganadores”, aclaró el registrador, destacando que el resultado oficial surge únicamente del escrutinio realizado por jueces y notarios en los municipios.

El conteo oficial recae en los jurados de cada mesa, mientras que cerca de 9.300 funcionarios —entre jueces y notarios— se encargarán de verificar y consolidar las actas en el proceso de escrutinio. El resultado nacional será validado por el Consejo Nacional Electoral, única entidad con potestad para proclamar al ganador.

PUBLICIDAD