Colombia

Embajada de EE. UU. alertó a los norteamericanos por posible violencia tras la elección de presidente en Colombia y Gustavo Petro reaccionó: “Deje de asustar a los gringos”

A tres días de los comicios, el mandatario aseguró que serán los colombianos quienes definirán el rumbo del país. Además, rechazó cualquier señal de injerencia extranjera y garantizó una transición de poder conforme a la Constitución

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Gustavo Petro rechazó la alerta emitida por la Embajada de Estados Unidos sobre posibles protestas durante la segunda vuelta presidencial - crédito Presidencia de la República/Youtube

En medio de la recta final hacia la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio, el presidente colombiano Gustavo Petro rechazó de manera enérgica la alerta emitida por Estados Unidos a sus ciudadanos en Colombia sobre posibles protestas y hechos de violencia durante y después de los comicios, elevando el tono diplomático a pocos días de la votación.

El mandatario respondió directamente a la advertencia de la embajada norteamericana en Bogotá, que había recomendado precaución ante eventuales manifestaciones, afectaciones a la movilidad y posibles episodios de violencia relacionados con el proceso electoral.

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Según el comunicado citado, incluso se advirtió que podrían ocurrir protestas en distintas zonas del país antes y después de la elección.

Durante un acto público en Villavicencio, Meta, el presidente Petro cuestionó lo que calificó como intentos de injerencia extranjera en los asuntos internos de Colombia y defendió la capacidad del país para garantizar una transición democrática en medio de la intensa disputa electoral.

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Durante un acto en Villavicencio, Gustavo Petro lanzó críticas contra Donald Trump, Javier Milei y Juan Orlando Hernández, a quienes señaló al cuestionar lo que considera presiones externas sobre el proceso electoral colombiano - crédito Presidencia de la República/Youtube

En un mensaje directo a Washington, el jefe de Estado afirmó que serán los colombianos quienes decidan el rumbo político del país en las urnas y criticó el tono de la advertencia estadounidense, al considerar que genera una percepción equivocada sobre la situación de orden público en Colombia.

“El pueblo colombiano decidirá su destino”, sostuvo el mandatario, quien además pidió a la misión diplomática estadounidense abstenerse de emitir mensajes que, a su juicio, puedan interpretarse como una intervención en el proceso electoral.

Petro aseguró que la alerta representa una “grosería con Colombia” y solicitó a la embajada “dejar de asustar” a los ciudadanos estadounidenses que viven en el país. Según dijo, no existe riesgo para ellos ni durante la jornada electoral ni después del próximo 6 de agosto, fecha en la que concluirá su mandato presidencial.

Una de las declaraciones que más resonó durante su intervención fue la referencia a la soberanía nacional. “Tendrá cada colombiano y colombiana que decidir el día domingo si la cambia por una bandera norteamericana”, afirmó ante cientos de asistentes, una frase con la que buscó cuestionar lo que considera presiones externas sobre la decisión electoral de los colombianos.

La Embajada de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos en Colombia prever afectaciones a la movilidad y mantenerse atentos a posibles manifestaciones antes y después de la segunda vuelta presidencial - crédito Embajada de Estados Unidos en Colombia
La Embajada de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos en Colombia prever afectaciones a la movilidad y mantenerse atentos a posibles manifestaciones antes y después de la segunda vuelta presidencial - crédito Embajada de Estados Unidos en Colombia

Aunque aclaró que no tiene nada en contra de Estados Unidos ni de su pueblo, Petro insistió en que la definición del próximo gobierno corresponde exclusivamente a los ciudadanos colombianos y no a intereses extranjeros.

El presidente también aprovechó el escenario para responder a cuestionamientos sobre una eventual permanencia en el poder después del final de su periodo. Reiteró que dejará la Casa de Nariño el 6 de agosto, tal como lo establece la Constitución, y aseguró que no permanecerá “ni un segundo más” en la Presidencia.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión política y electoral. La segunda vuelta presidencial enfrenta a Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y respaldado por Petro.

Según los resultados de la primera vuelta, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,78%, mientras que Cepeda alcanzó 9,7 millones de sufragios, correspondientes al 40,98%.

La estrecha diferencia entre ambos candidatos ha llevado a distintos sectores a advertir sobre posibles tensiones posteriores a la divulgación de los resultados, especialmente si el margen de victoria resulta reducido.

En medio de su intervención, Petro elevó aún más el tono de sus críticas y lanzó cuestionamientos contra varias figuras internacionales.

Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán el próximo 21 de junio en la segunda vuelta presidencial, una elección que definirá al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030 - crédito Colprensa/Reuters
Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán el próximo 21 de junio en la segunda vuelta presidencial, una elección que definirá al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030 - crédito Colprensa/Reuters

El mandatario mencionó al presidente estadounidense Donald Trump, al presidente argentino Javier Milei y al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quienes señaló en medio de una dura crítica a lo que considera una alianza de sectores políticos que buscan influir en el rumbo de Colombia.

Asimismo, defendió las políticas de su administración y contrastó la situación económica colombiana con la de Argentina. Según afirmó, mientras en Colombia se crean decenas de empresas diariamente, el gobierno de Milei enfrenta un escenario de cierre masivo de compañías.

El presidente también vinculó el debate electoral actual con episodios históricos de violencia política en Colombia. Durante su discurso recordó los conflictos que marcaron al país durante décadas y sostuvo que la elección del domingo representa una decisión sobre el futuro político y social de la nación.

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