Colombia

Mario Díaz-Balart acompañó a ciudadanos que ejercen su derecho al voto en La Florida: “El futuro de Colombia es el futuro del hemisferio”

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, 1.414.661 colombianos están habilitados para sufragar fuera del país, con Estados Unidos a la cabeza donde hay 454.262 inscritos y 684 mesas distribuidas en doce consulados

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El congresista del partido Republicano estuvo con los connacionales que ejercen su derecho al voto en la Universidad de Miami, en el estado de La Florida - crédito @MarioBD/X

El sur del estado de La Florida, en donde reside una buena cantidad de ciudadanos colombianos, ha sido epicentro de la votación anticipada para elegir presidente de la República, entre el senador oficialista Iván Cepeda y el abogado de derecha Abelardo de la Espriella, en jornadas que se extenderán hasta el domingo 21 de junio, día clave en la segunda vuelta presidencial que definirá al sucesor de Gustavo Petro Urrego.

Desde el Watson Center de la Universidad de Miami, cientos de ciudadanos acudieron a ejercer su derecho, acompañados por el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, que expresó su respaldo a la movilización ciudadana y destacó la trascendencia del proceso electoral. “Me alegra ver a la comunidad colombo-estadounidense movilizarse para salvar a Colombia de una catástrofe”, expresó el representante.

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Díaz-Balart, de ascendencia cubana y cercano a los colectivos de oposición en Colombia, expresó una vez más su respaldo a la campaña de De la Espriella, así como otros de sus colegas, como los representantes Carlos Giménez y María Elvira Salazar, y el senador colombo-estadounidense Bernie Moreno, que están ‘jugados’ con la aspiración del autodenominado ‘Tigre’, que lidera las diferentes mediciones.

Mario Díaz-Balart con los colombianos que votan en La Florida
El congresista republicano Mario Díaz-Balart estuvo con los colombianos que ejercen su voto en La Florida, de cara a la segunda vuelta - crédito @MarioDB/X

Según el congresista, el ambiente en el claustro refleja el compromiso de una diáspora que, pese a la distancia, mantiene sus lazos con su país. Según las autoridades, 454.262 colombianos están habilitados para votar en los Estados Unidos durante la segunda vuelta, lo que convierte a la nación norteamericana en el principal afluente de electores en el extranjero, por encima de España, con 307.996 inscritos.

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Díaz-Balart reiteró la magnitud del momento que atraviesa la comunidad. “El futuro de Colombia es el futuro del hemisferio”, reiteró el congresista, que insistió en que el desenlace de estas elecciones podría depender en buena medida de la participación de los votantes en el exterior. “Es maravilloso ver la actitud de los colombianos al salir a votar para salvar a Colombia”, agregó, mientras estuvo presente en este centro.

Mario Díaz-Balart con colombianos en Estados Unidos
Al representante oficialista Mario Díaz-Balart se le vio complacido posando con los colombianos que acudieron a los puestos de votación con la camiseta de la Selección Colombia - crédito @MarioDB/X

¿Cuántos colombianos están inscritos para votar en el exterior?

De acuerdo con información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 1.414.661 colombianos están habilitados para participar en la segunda vuelta presidencial desde el exterior. Para garantizar la cobertura del proceso, se han habilitado 253 puestos de votación y 2.181 mesas electorales en los países con presencia diplomática y consular de Colombia, desde el pasado lunes 15 de junio, hasta el domingo 21.

En el caso de Estados Unidos, que como se mencionaba es el principal centro de votación fuera del territorio patrio, se instalaron 684 mesas distribuidas entre los doce consulados, con especial concentración en ciudades como Miami, Nueva York, Orlando y Houston, en donde opera el proceso de votación anticipada. Todo esto en medio de la Copa del Mundo de la FIFA de la cual es sede el país norteamericano, hasta el 19 de julio.

Para Díaz-Balart, es claro que el resultado de la contienda sin duda puede verse influenciado por los connacionales que residen en suelo estadounidense, especialmente la asentada en el sur de Florida, a la que describió como “comprometida con un proceso que busca salvar a Colombia”. Incluso, en sus imágenes, se puede ver cómo los votantes asisten con camisetas de la Selección, promovida por la campaña opositora.

El tarjetón de la segunda vuelta presidencial incluye a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes disputarán la Presidencia de Colombia tras los resultados del 31 de mayo - crédito Registraduría Nacional
Entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se conocerá el nuevo presidente de Colombia, para el periodo 2026-2030 - crédito Registraduría Nacional

¿Qué requisitos deben cumplir los colombianos que residen en el exterior para votar?

Los electores deben acudir con la cédula de ciudadanía original, ya sea la versión física con hologramas o la digital, como recordó la Registraduría, toda vez que el pasaporte, la contraseña o la libreta militar no son válidos para votar. Asimismo, solo podrán sufragar quienes hayan inscrito previamente su documento en la respectiva circunscripción consular, tal y como sucede en los puntos de votación en Colombia.

En vista de algunos hechos acontecidos en la primera vuelta, el 31 de mayo, algunos consulados trasladaron las urnas a recintos de mayor capacidad. En Washington D. C., por ejemplo, la votación se hará en la Universidad Católica de América, con el objetivo de facilitar la afluencia de votantes, por lo que las autoridades recomendaron verificar el puesto de votación exacto a través de los canales oficiales de la entidad.

El proceso de votación continuará en lo que resta de la semana, con estrictos horarios de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y concluirá el domingo con el cierre de las mesas en los distintos consulados. Como es de esperarse, las miradas de los veedores internacionales están puestas sobre Colombia, de cara a unos comicios que resultarán determinantes para definir el rumbo político del país, a 49 días del cambio de mando.

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