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Ley seca en Bogotá hasta el lunes 22 de junio: estas son las multas y sanciones para las personas y locales que incumplan la restricción

La prohibición por las presidenciales comenzará en la medianoche del viernes 19 de junio y cobija a toda la ciudad, con controles en las 20 localidades y sanciones para quienes no la acaten

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La Policía Metropolitana y la Secretaría de Gobierno harán inspecciones y atenderán denuncias por venta o consumo de alcohol en lugares públicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La Policía Metropolitana y la Secretaría de Gobierno harán inspecciones y atenderán denuncias por venta o consumo de alcohol en lugares públicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía Mayor de Bogotá ratificó la vigencia y el estricto cumplimiento de la ley seca en toda la ciudad, medida que comenzará a regir desde la medianoche del viernes 19 de junio y se extenderá hasta las 12:00 m. del lunes 22 de junio, en el contexto de las elecciones presidenciales del domingo 21.

La administración capitalina advirtió que quienes incumplan la restricción a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos o abiertos al público enfrentarán multas de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, cierre temporal de establecimientos y decomiso inmediato de licor, según lo dispuesto en la normativa nacional y distrital.

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El alcalde Carlos Fernando Galán enfatizó que la ampliación del horario de la ley seca responde a “las recomendaciones del Consejo de Seguridad Local y al análisis técnico de las condiciones de orden público”, con el fin de prevenir riesgos y preservar la convivencia durante la jornada electoral. “Estamos facultados por la ley para ampliar el horario de la ley seca cuando así lo recomiende el Consejo de Seguridad. Eso ocurrió en Bogotá y por eso la medida empieza a regir desde la medianoche del próximo viernes”, explicó el mandatario.

Puestos de votación en Bogotá-Colombia
El Decreto Nacional 612 de 2026 y la normativa sobre seguridad y convivencia respaldan la aplicación de la ley seca y las restricciones en Bogotá - crédito Colprensa

El sustento normativo para la aplicación de la ley seca en Bogotá se apoya en el Decreto Nacional 612 de 2026, expedido por el Ministerio del Interior, que autoriza a alcaldes y gobernadores a ampliar los horarios de la medida según las condiciones locales de orden público. La Constitución Política de Colombia otorga a los alcaldes la facultad de velar por la seguridad ciudadana (artículo 315), mientras que leyes como la 136 de 1994, la 1551 de 2012 y la 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) permiten imponer restricciones y sanciones para proteger el orden y la convivencia.

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La validez del decreto distrital se presume mientras no exista una decisión judicial en contrario, lo que hace obligatorio su acatamiento por parte de residentes, visitantes, propietarios y empleados de establecimientos donde normalmente se expenden bebidas alcohólicas.

¿A quiénes aplica la ley seca y qué está prohibido?

La ley seca aplica a toda la ciudadanía en Bogotá, incluidos propietarios, administradores y empleados de bares, restaurantes, discotecas, licoreras, expendios de licores y similares, así como a cualquier persona que consuma alcohol en espacios públicos o abiertos al público. Las actividades prohibidas bajo la medida son:

  • Venta o expendio de bebidas alcohólicas en cualquier establecimiento o espacio abierto al público.
  • Consumo de bebidas alcohólicas en parques, calles, plazas, eventos públicos, fiestas o celebraciones de acceso público.
La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Gobierno harán operativos de control en las 20 localidades para verificar la ley seca y atender denuncias ciudadanas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Gobierno harán operativos de control en las 20 localidades para verificar la ley seca y atender denuncias ciudadanas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El consumo en residencias privadas no está prohibido, salvo que derive en alteraciones al orden público o afecte la convivencia ciudadana.

Razones y objetivos de la restricción

La medida busca prevenir alteraciones del orden público, reducir el número de riñas, accidentes de tránsito y hechos violentos asociados al consumo de alcohol, y facilitar la labor de la policía y los servicios de emergencia durante eventos de alta concurrencia como las elecciones. Según el análisis técnico de la administración, durante fines de semana y en jornadas electorales, el consumo de licor incrementa la presión sobre la seguridad y los servicios médicos, por lo que la ley seca actúa como una herramienta preventiva clave.

Consecuencias legales y operativos de control

El incumplimiento de la ley seca está catalogado como un comportamiento contrario a la convivencia, sancionado por la Ley 1801 de 2016. Las consecuencias legales incluyen:

  • Multa económica: hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para personas que vendan o consuman licor en la franja horaria y zonas restringidas.
  • Cierre temporal de establecimientos: la Policía puede ordenar el cierre inmediato y temporal de bares, restaurantes, discotecas y licoreras que expendan licor durante la ley seca.
  • Decomiso de licor: las autoridades están facultadas para incautar las bebidas alcohólicas que se comercialicen o consuman ilegalmente.
La Alcaldía sostuvo que la ampliación del horario de la ley seca en Bogotá responde a recomendaciones del Consejo de Seguridad Local y a un análisis técnico sobre el orden público - crédito Secretaría de Gobierno
La Alcaldía sostuvo que la ampliación del horario de la ley seca en Bogotá responde a recomendaciones del Consejo de Seguridad Local y a un análisis técnico sobre el orden público - crédito Secretaría de Gobierno

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Secretaría de Gobierno y otras entidades distritales, desplegará operativos de inspección, vigilancia y control en las 20 localidades de la ciudad. Se verificarán establecimientos, espacios públicos y eventos para garantizar el cumplimiento de la medida, y se atenderán denuncias ciudadanas sobre posibles infracciones.

La Secretaría Distrital de Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía a acatar la ley seca con responsabilidad y civismo, subrayando que la finalidad de la restricción es contribuir a que las elecciones presidenciales se desarrollen en un ambiente seguro, pacífico y ordenado.

Se recomendó a los habitantes de la ciudad informarse sobre los horarios y alcances de la medida, evitar reuniones o celebraciones en espacios públicos durante la vigencia de la restricción y denunciar cualquier incumplimiento ante las autoridades.

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