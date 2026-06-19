Colombia

Iván Cepeda respondió a las críticas que han surgido sobre su apariencia física: “No me voy a hacer cirugía plástica”

El candidato presidencial ha sido cuestionado por su presentación personal y su dentadura. Los señalamientos han sido utilizados para poner en duda su idoneidad como eventual mandatario

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Iván Cepeda Castro aseguró que está dispuesto a usar peliquines o implantes para cambiar su apariencia - crédito Colprensa
Iván Cepeda Castro aseguró que está dispuesto a usar peliquines o implantes para cambiar su apariencia - crédito Colprensa

En El Boletín del Gomelo con Juanpis González, dirigido por el comediante Alejandro Riaño, el candidato presidencial Iván Cepeda Castro se refirió a las críticas que han surgido en su contra por su apariencia física.

Pues, en medio de la etapa electoral que se vive, la idoneidad del aspirante para gobernar Colombia ha sido puesta en duda debido a su físico. Algunos políticos se han pronunciado al respecto, entre ellos el congresista Miguel Polo Polo, que en más de una oportunidad se ha referido a su dentadura.

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En mayo de 2026, días antes de que se llevara a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales (31 de mayo), afirmó que los dientes del candidato presidencial están descuidados y que su presentación personal no es la mejor. Además, criticó su expresión oral y su ausencia en los debates –algo que también ha sido un punto de cuestionamiento para otros aspirantes, como Abelardo de la Espriella–.

Miguel Polo Polo criticó la apariencia de Iván Cepeda - crédito @MiguelPoloP/X
Miguel Polo Polo criticó la apariencia de Iván Cepeda - crédito @MiguelPoloP/X

Qué candidato tan malo tiene la izquierda. Su presentación personal es la peor entre todos los candidatos: se ve descuidado, tiene los dientes podridos, no sabe hablar en público y prácticamente todo le toca leerlo. No va a debates, no transmite emoción ni pasión y es aburridísimo”, señaló el congresista.

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En otra publicación, comparó la dentadura del también senador de la República con la trayectoria de la izquierda, corriente política a la que representa. “Su inocencia y su trayectoria política es tan limpia como sus dientes y muelas. ¡Izquierda mentirosa y puerca!”, aseveró.

Miguel Polo Polo se refirió a la dentadura de Iván Cepeda - crédito @MiguelPoloP/X
Miguel Polo Polo se refirió a la dentadura de Iván Cepeda - crédito @MiguelPoloP/X

Las declaraciones de Iván Cepeda sobre su presentación personal

Ante este tipo de señalamientos, el candidato presidencial dijo que no está dispuesto a pasar por ningún tipo de intervención, por lo menos quirúrgica, para verse mejor o como las demás personas quieren que luzca.

Yo no tengo ninguna pretensión de cirugía plástica, ni de peluquines, ni de prótesis que me hagan ver de una forma u otra, soy tal como soy”, aseguró el aspirante, luego de que “Juanpis González” sugiriera que podría acceder a un blanqueamiento dental, a un diseño de sonrisa o a un mejoramiento de su barba.

Ante la insistencia de González, aclaró: “Esa es su opinión, la respeto mucho, por supuesto, tal vez no estoy clasificando para el empleo, pero se lo digo con toda claridad: no me voy a hacer cirugía plástica”.

En la entrevista, también se refirió a los rumores que surgieron sobre una presunta recaída por cáncer, una enfermedad que ha enfrentado dos veces en su vida y por la que tuvo que someterse a una cirugía y a varias sesiones de quimioterapia.

El candidato presidencial recordó que tuvo que hacer una rueda de prensa para desmentir la información falsa al respecto. Durante su intervención, reveló un certificado médico fechado el 14 de junio, en el que se constata que se encuentra en un adecuado estado de salud.

El candidato Iván Cepeda tuvo cáncer de Colón. Ha estado en revisión médica desde 2022 - crédito Prensa Iván Cepeda
El candidato Iván Cepeda tuvo cáncer de Colón. Ha estado en revisión médica desde 2022 - crédito Prensa Iván Cepeda

“Desde el año 2022 se encuentra exclusivamente en seguimiento oncológico, con controles periódicos clínicos, estudios de laboratorio e imágenes, sin evidencia hasta el momento de nuevas recaídas de la enfermedad ni de complicaciones asociadas al tratamiento”, precisa el certificado.

En ese sentido, ante los medios de comunicación, aseguró que está plenamente capacitado para continuar con su campaña de cara a las elecciones del 21 de junio (segunda vuelta) y para ejercer la Presidencia de la República, si los ciudadanos lo apoyan en las urnas durante la jornada electoral.

“(...) hacer una campaña difamatoria absolutamente falaz con relación a mi condición médica y mi estado de salud, que como ustedes pueden ver, es óptimo en este momento (...). Estoy plenamente facultado, capacitado. Estoy en las mejores condiciones para ejercer, no solamente lo que quede de esta campaña, sino en el futuro la Presidencia de la República al ser elegido”, indicó.

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