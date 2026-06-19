Colombia

Interceptaciones a alias el Tío, líder de la Segunda Marquetalia, revelan presuntas maniobras electorales en el sur del Tolima

El expediente detalla presiones políticas, movimientos en municipios y el uso de redes para movilizar apoyos en la antesala a la votación presidencial en ese departamento

Guardar
Google icon
El procedimiento quedó avalado la noche del jueves 18 de junio, luego de una acción en esa población del sur del departamento, mientras el expediente reúne decenas de grabaciones sobre política local - crédito Daniel Becerril / Reuters
El procedimiento quedó avalado la noche del jueves 18 de junio, luego de una acción en esa población del sur del departamento, mientras el expediente reúne decenas de grabaciones sobre política local - crédito Daniel Becerril / Reuters

Las interceptaciones sobre las elecciones en 2026 quedaron en el centro del caso contra Luis Evelio Navarro, alias el Tío, cuya captura fue legalizada la noche del jueves 18 de junio tras un operativo en Coyaima, Tolima.

Los audios de este presunto operador político y líder de la Segunda Marquetalia lo muestran hablando de orientar políticamente a comunidades, organizar reuniones electorales y habilitar un equipo político en Ataco, según conoció El Tiempo.

PUBLICIDAD

Las interceptaciones atribuidas a alias el Tío revelan, según el medio mencionado, conversaciones sobre reuniones políticas en el sur del Tolima, contactos con militantes locales del Pacto Histórico y apoyos logísticos para la votación.

El material también incluye referencias a convocar población, evaluar si “la gente colabora” y dar orientación electoral, mientras las autoridades verifican esos audios para establecer su alcance.

PUBLICIDAD

Identificó al capturado como Luis Evelio Navarro, señalado como operador político y criminal de la Segunda Marquetalia, y precisó que fue judicializado junto con Yuritza Cabezas, alias Yuritza, y Nohora González, alias Gobernadora.

El expediente reúne decenas de interceptaciones y, de acuerdo con el diario, apunta a amenazas a votantes de cara a la primera y la segunda vuelta presidencial.

El caso ubica esa presunta presión en municipios como Coyaima, Natagaima y Ataco, en el sur del Tolima. La fuente también menciona homicidios, masacres y extorsiones a empresarios, aunque las conversaciones sobre elecciones concentran la atención del proceso.

¿Qué dicen las interceptaciones sobre reuniones políticas en Tolima?

En uno de los audios fechados el 26 de enero de 2026, la voz atribuida a Navarro habla de un equipo político en la zona. La grabación, recogida por el medio citado, lo muestra diciendo: “Miremos si hacemos una reunión un poco amplia, con los muchachos de Santa Rita, invitar a Jorge Ortiz; una reunión política ya de elecciones ... Porque ya tenemos un reunión cuadrada en Ataco, con ‘Victorino’, directamente del Pacto Histórico (...) cuadramos una junta municipal del Pacto Histórico”.

Esa referencia a una reunión con militantes locales del Pacto Histórico, según el periódico, está en verificación. El material también sitúa a alias el Tío como interlocutor entre comunidades e integrantes de esa estructura armada para “orientarlos políticamente”.

La presunta citación de población y la logística para la votación

En ese audio, la voz atribuida al señalado cabecilla afirma: “César es el que llama a toda la gente, a trabajadores, consigue los carros, coordina la comida para la votación el domingo”.

Las grabaciones también recogen alusiones a reuniones en veredas y a la respuesta de la población.

En una frase de construcción defectuosa, la voz atribuida al interlocutor dice: “Se la pasan hablando es del uribismo hasta la familia de él; esos de la familia son los primeros que por Abelardo y por Paloma. He estado haciendo reuniones en algunas veredas mirando a ver si la gente colabora o no colabora; que nada se pierde”, se escucha.

En otra conversación, el mismo interlocutor habla de orientar a la gente y de ordenar nuevos encuentros. “Hay gente que toca orientar para esa situación, pero como yo no he tenido quien oriente así nada, porque la gente si me ha preguntado. Yo le hago una llamadita el domingo por la noche para ver si organizamos algo para el sábado o el otro domingo”.

Verificaciones y reacciones por la presunta injerencia electoral

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, ya había denunciado la carnetización de campesinos por parte de disidencias de las Farc.

Esta sería la primera evidencia contra esa estructura armada por hechos ligados a amenazas a votantes de cara a las dos vueltas presidenciales. El senador Iván Cepeda, candidato de ese partido, rechazó cualquier constreñimiento electoral ejercido por grupos armados a favor de su campaña.

Aseguró que ya denunció ante la Fiscalía 2 casos que han llegado a su campaña. El expediente también atribuye a Navarro la elaboración de panfletos amenazantes distribuidos en comunidades para generar zozobra, facilitar extorsiones y ejercer constreñimiento político.

Tras la legalización de las capturas, las autoridades verificarán el contenido de los audios para decidir si abren un expediente paralelo por constreñimiento y amenazas al elector.

Temas Relacionados

Alias el TíoSegunda MarquetaliaElecciones Colombia 2026Amenazas a VotantesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caos vial en el ingreso a Bogotá: grave accidente en la autopista Norte generó un trancón de varios kilómetros

La Secretaría Distrital de Movilidad advirtió que el corredor presenta alto flujo tras el incidente ocurrido de madrugada del viernes 19 de junio y señaló que el Centro Estratégico mantiene un monitoreo constante para coordinar la atención en la zona

Caos vial en el ingreso a Bogotá: grave accidente en la autopista Norte generó un trancón de varios kilómetros

Falcao analizó la mejor virtud que tiene Luis Javier Suárez sobre Cristiano Ronaldo: “Pueden aprovechar”

El “Tigre” de Santa Marta realizó un análisis sobre las características de los goleadores del Sporting de Lisboa y de Al-Nassr previo al duelo que se jugará el 27 de junio, en el Mundial 2026

Falcao analizó la mejor virtud que tiene Luis Javier Suárez sobre Cristiano Ronaldo: “Pueden aprovechar”

Abelardo de la Espriella expuso de qué tratarán los primeros 90 decretos que firmaría si derrota a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial

El líder del movimiento Defensores de la Patria sostuvo que las decisiones por resolución servirán para actuar desde el Ejecutivo mientras prepara una agenda legislativa que luego deberá tramitarse en el Congreso de la República

Abelardo de la Espriella expuso de qué tratarán los primeros 90 decretos que firmaría si derrota a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial

Karol G reapareció con un consejo previo a la segunda vuelta presidencial: “Las elecciones duran un día, las consecuencias duran años”

En la antesala de los comicios del domingo 21 de junio de 2026, la cantante utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje enfocado en la importancia de la participación ciudadana y la responsabilidad en la elección del futuro presidente de Colombia

Karol G reapareció con un consejo previo a la segunda vuelta presidencial: “Las elecciones duran un día, las consecuencias duran años”

Embajada de EE. UU. alertó a los norteamericanos por posible violencia tras la elección de presidente en Colombia y Gustavo Petro reaccionó: “Deje de asustar a los gringos”

A tres días de los comicios, el mandatario aseguró que serán los colombianos quienes definirán el rumbo del país. Además, rechazó cualquier señal de injerencia extranjera y garantizó una transición de poder conforme a la Constitución

Embajada de EE. UU. alertó a los norteamericanos por posible violencia tras la elección de presidente en Colombia y Gustavo Petro reaccionó: “Deje de asustar a los gringos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ENTRETENIMIENTO

Karol G reapareció con un consejo previo a la segunda vuelta presidencial: “Las elecciones duran un día, las consecuencias duran años”

Karol G reapareció con un consejo previo a la segunda vuelta presidencial: “Las elecciones duran un día, las consecuencias duran años”

La ‘influencer’ Erika en Francia reveló por quién votará en la segunda vuelta presidencial y compartió sus razones para apoyar a ese candidato

Shakira sorprendió con el nuevo “merchandising” de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: incluye su propia camiseta de fútbol

Éxito de Diomedes Díaz ya hace parte de la campaña de Abelardo de la Espriella: así suena la nueva versión de Álex Manga y Óscar Gamarra

El romántico mensaje en Instagram con el que Falcao homenajeó a Lorelei Tarón en su cumpleaños

Deportes

Falcao analizó la mejor virtud que tiene Luis Javier Suárez sobre Cristiano Ronaldo: “Pueden aprovechar”

Falcao analizó la mejor virtud que tiene Luis Javier Suárez sobre Cristiano Ronaldo: “Pueden aprovechar”

Un jugador de la Selección Colombia apareció en el once menos deseado de la Copa del Mundo

Jhonny Ramírez sugirió cómo debe ser el mercado de pases para Millonarios: “Necesita jugadores de experiencia”

Jugador con pasado en Junior afirmó que Millonarios es el equipo más grande del fútbol colombiano: “Por su hinchada”

Hinchas de Atlético Nacional fueron por primera vez a un partido de Copa del Mundo como papá e hijo: esta es la historia