Murió Álvaro Uribe González, histórico locutor colombiano y una de las voces comerciales más influyentes del país

Álvaro Uribe González fue uno de los pioneros de la locución moderna en Colombia y una de las voces comerciales más reconocidas del país. - crédito captura de video ACL

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El locutor colombiano Álvaro Uribe González, considerado una de las voces comerciales más reconocidas e influyentes de la historia de la radio colombiana, falleció en Bogotá a los 86 años, según confirmó su hijo, el periodista Juan Uribe.

La noticia también fue lamentada por la Asociación Colombiana de Locutores (ACL), que destacó el vínculo que el comunicador mantuvo con la organización hasta los últimos años y recordó su participación en actividades académicas y de memoria de la radio nacional.

“Lamentamos el fallecimiento de nuestro colega y amigo Álvaro Uribe González, quien nos acompañó y lideró una de las charlas de la exposición ‘Radio Reliquias y Futuro’, que se realizó en el segundo semestre de 2024”, señaló la entidad a través de sus redes sociales.

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La organización también recordó unas palabras de Armando Plata Camacho, expresidente de la ACL, quien describió a Uribe González como “la voz comercial de mayor impacto en la publicidad colombiana entre las décadas de los 70 y los 2000, al punto de imponer sus propias tarifas”.

La Asociación Colombiana de Locutores expresó sus condolencias y destacó el legado de Álvaro Uribe González en la radio y la locución nacional. - crédito @aclcolombia/Instagram

Una trayectoria ligada a la transformación de la radio colombiana

Álvaro Uribe González fue uno de los pioneros de la locución moderna en Colombia. Inició su carrera en Radio Santa Fe, donde se consolidó como uno de los primeros disc jockeys (DJ) del país y contribuyó a la creación de espacios dirigidos al público juvenil, en un momento de transformación para la radiodifusión nacional.

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Durante su paso por esa emisora también impulsó cambios en el periodismo radial. Entre sus principales aportes estuvo la implementación de boletines informativos cada 15 minutos, un modelo que contrastaba con la programación de las grandes cadenas, que para entonces emitían noticias cada media hora o cada hora.

En una entrevista concedida al periodista Germán Posada, recordó el origen de esa iniciativa. “Yo me inventé lo del cuarto de hora y ese invento significó una revolución”, afirmó.

En la misma conversación explicó que el formato también buscaba fortalecer la calidad de quienes presentaban la información. “Para mí la radio es música y todos ellos tenían muy bonitas voces”, recordó al referirse al equipo periodístico que conformó durante esa etapa.

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La voz detrás de cientos de campañas publicitarias

Aunque desarrolló una amplia carrera en la radio, Álvaro Uribe González alcanzó un reconocimiento nacional gracias a la locución comercial.

Entre las décadas de 1970 y 2000 se convirtió en uno de los locutores comerciales de mayor impacto en Colombia, participando en campañas para cerca de 400 marcas nacionales e internacionales.

Su voz hizo parte de comerciales y campañas de entidades y empresas como Pensiones Porvenir, Bancafé, ISA y Conexión Colombia, entre muchas otras. Asimismo, durante varios años fue la voz institucional de las promociones del Canal Caracol, consolidándose como uno de los registros sonoros más reconocibles para varias generaciones de colombianos.

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Su trayectoria también incluyó trabajos para Caracol Radio, el Noticiero QAP TV y el prelanzamiento del Canal RCN. Además, participó en producciones de televisión como la novela Calamar y se desempeñó como editor, cronista y locutor deportivo en eventos como la Vuelta a Colombia.

El registro corresponde a una de las campañas realizadas por Álvaro Uribe González durante su paso por Radio Santa Fe, emisora en la que fue pionero como DJ y desde la que impulsó innovaciones que marcaron la evolución de la radio colombiana. - crédito @aclcolombia/Instagram

El homenaje de su familia

Tras conocerse el fallecimiento del locutor, Juan Uribe, su hijo, recordó el legado profesional y personal que dejó su padre.

“Lo que más me queda es agradecimiento, porque he sido muy afortunado con todo lo que me enseñó, todo lo que me quiso. Adoraba a mi mamá, a mis nietos y ha sido una maravilla estar con él hasta el último minuto”, expresó.

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Reconocimiento de colegas de la industria

La muerte de Álvaro Uribe González también generó mensajes de reconocimiento por parte de figuras de la locución colombiana.

Armando Plata Camacho manifestó que tuvo la oportunidad de compartir con él tanto en el ámbito personal como profesional y destacó la influencia que ejerció dentro del oficio.

“Me ha dado muy duro la muerte de Álvaro, con quien tuve el privilegio de compartir muchas veces a nivel personal, a nivel profesional y de admirar su talento y de conocerlo más como persona”, señaló.

El reconocido presentador agregó que “ha muerto uno de los locutores más grandes que ha dado Colombia y de habla hispana, con un registro formidable y con una cultura única”.

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Asimismo, resaltó que el estilo de Uribe González marcó una diferencia dentro de la locución comercial al privilegiar un tono conversacional e interpretativo, distinto al que predominaba en la publicidad de la época.

Durante más de cinco décadas, Álvaro Uribe González participó en la radio, la televisión y campañas publicitarias de cientos de marcas e instituciones. - crédito Redes sociales A. P. I.

Una trayectoria que trascendió la locución

Además de su carrera en los medios de comunicación, Álvaro Uribe González se graduó como economista y ejerció como docente universitario, actividad desde la que también participó en la formación de nuevas generaciones de profesionales.

Su trayectoria se extendió por más de cinco décadas y abarcó la radio, la televisión, la publicidad y el periodismo. A lo largo de ese recorrido, su voz estuvo presente en cientos de campañas comerciales, identificaciones institucionales y espacios informativos, convirtiéndose en una de las más reconocidas del país.

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