Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Murió Álvaro Uribe González, histórico locutor colombiano y una de las voces comerciales más influyentes del país

Fue pionero como DJ en Radio Santa Fe, impulsó innovaciones en el periodismo radial con boletines informativos cada 15 minutos y participó en campañas publicitarias de cientos de marcas e instituciones durante más de cinco décadas

Álvaro Uribe González fue uno de los pioneros de la locución moderna en Colombia y una de las voces comerciales más reconocidas del país. - crédito captura de video ACL
Álvaro Uribe González fue uno de los pioneros de la locución moderna en Colombia y una de las voces comerciales más reconocidas del país. - crédito captura de video ACL
Guardar

El locutor colombiano Álvaro Uribe González, considerado una de las voces comerciales más reconocidas e influyentes de la historia de la radio colombiana, falleció en Bogotá a los 86 años, según confirmó su hijo, el periodista Juan Uribe.

La noticia también fue lamentada por la Asociación Colombiana de Locutores (ACL), que destacó el vínculo que el comunicador mantuvo con la organización hasta los últimos años y recordó su participación en actividades académicas y de memoria de la radio nacional.

“Lamentamos el fallecimiento de nuestro colega y amigo Álvaro Uribe González, quien nos acompañó y lideró una de las charlas de la exposición ‘Radio Reliquias y Futuro’, que se realizó en el segundo semestre de 2024”, señaló la entidad a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La organización también recordó unas palabras de Armando Plata Camacho, expresidente de la ACL, quien describió a Uribe González como “la voz comercial de mayor impacto en la publicidad colombiana entre las décadas de los 70 y los 2000, al punto de imponer sus propias tarifas”.

La Asociación Colombiana de Locutores expresó sus condolencias y destacó el legado de Álvaro Uribe González en la radio y la locución nacional. - crédito @aclcolombia/Instagram
La Asociación Colombiana de Locutores expresó sus condolencias y destacó el legado de Álvaro Uribe González en la radio y la locución nacional. - crédito @aclcolombia/Instagram

Una trayectoria ligada a la transformación de la radio colombiana

Álvaro Uribe González fue uno de los pioneros de la locución moderna en Colombia. Inició su carrera en Radio Santa Fe, donde se consolidó como uno de los primeros disc jockeys (DJ) del país y contribuyó a la creación de espacios dirigidos al público juvenil, en un momento de transformación para la radiodifusión nacional.

PUBLICIDAD

Durante su paso por esa emisora también impulsó cambios en el periodismo radial. Entre sus principales aportes estuvo la implementación de boletines informativos cada 15 minutos, un modelo que contrastaba con la programación de las grandes cadenas, que para entonces emitían noticias cada media hora o cada hora.

En una entrevista concedida al periodista Germán Posada, recordó el origen de esa iniciativa. “Yo me inventé lo del cuarto de hora y ese invento significó una revolución”, afirmó.

En la misma conversación explicó que el formato también buscaba fortalecer la calidad de quienes presentaban la información. “Para mí la radio es música y todos ellos tenían muy bonitas voces”, recordó al referirse al equipo periodístico que conformó durante esa etapa.

La voz detrás de cientos de campañas publicitarias

Aunque desarrolló una amplia carrera en la radio, Álvaro Uribe González alcanzó un reconocimiento nacional gracias a la locución comercial.

Entre las décadas de 1970 y 2000 se convirtió en uno de los locutores comerciales de mayor impacto en Colombia, participando en campañas para cerca de 400 marcas nacionales e internacionales.

Su voz hizo parte de comerciales y campañas de entidades y empresas como Pensiones Porvenir, Bancafé, ISA y Conexión Colombia, entre muchas otras. Asimismo, durante varios años fue la voz institucional de las promociones del Canal Caracol, consolidándose como uno de los registros sonoros más reconocibles para varias generaciones de colombianos.

Su trayectoria también incluyó trabajos para Caracol Radio, el Noticiero QAP TV y el prelanzamiento del Canal RCN. Además, participó en producciones de televisión como la novela Calamar y se desempeñó como editor, cronista y locutor deportivo en eventos como la Vuelta a Colombia.

El registro corresponde a una de las campañas realizadas por Álvaro Uribe González durante su paso por Radio Santa Fe, emisora en la que fue pionero como DJ y desde la que impulsó innovaciones que marcaron la evolución de la radio colombiana. - crédito @aclcolombia/Instagram

El homenaje de su familia

Tras conocerse el fallecimiento del locutor, Juan Uribe, su hijo, recordó el legado profesional y personal que dejó su padre.

“Lo que más me queda es agradecimiento, porque he sido muy afortunado con todo lo que me enseñó, todo lo que me quiso. Adoraba a mi mamá, a mis nietos y ha sido una maravilla estar con él hasta el último minuto”, expresó.

Reconocimiento de colegas de la industria

La muerte de Álvaro Uribe González también generó mensajes de reconocimiento por parte de figuras de la locución colombiana.

Armando Plata Camacho manifestó que tuvo la oportunidad de compartir con él tanto en el ámbito personal como profesional y destacó la influencia que ejerció dentro del oficio.

“Me ha dado muy duro la muerte de Álvaro, con quien tuve el privilegio de compartir muchas veces a nivel personal, a nivel profesional y de admirar su talento y de conocerlo más como persona”, señaló.

El reconocido presentador agregó que “ha muerto uno de los locutores más grandes que ha dado Colombia y de habla hispana, con un registro formidable y con una cultura única”.

Asimismo, resaltó que el estilo de Uribe González marcó una diferencia dentro de la locución comercial al privilegiar un tono conversacional e interpretativo, distinto al que predominaba en la publicidad de la época.

Durante más de cinco décadas, Álvaro Uribe González participó en la radio, la televisión y campañas publicitarias de cientos de marcas e instituciones. - crédito Redes sociales A. P. I.
Durante más de cinco décadas, Álvaro Uribe González participó en la radio, la televisión y campañas publicitarias de cientos de marcas e instituciones. - crédito Redes sociales A. P. I.

Una trayectoria que trascendió la locución

Además de su carrera en los medios de comunicación, Álvaro Uribe González se graduó como economista y ejerció como docente universitario, actividad desde la que también participó en la formación de nuevas generaciones de profesionales.

Su trayectoria se extendió por más de cinco décadas y abarcó la radio, la televisión, la publicidad y el periodismo. A lo largo de ese recorrido, su voz estuvo presente en cientos de campañas comerciales, identificaciones institucionales y espacios informativos, convirtiéndose en una de las más reconocidas del país.

Temas Relacionados

Álvaro Uribe Gonzálezmurió Álvaro Uribe Gonzálezlocutor colombianopionero de la locución en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 3 de agosto de 2026

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 3 de agosto de 2026

Abelardo de la Espriella pide a la ADR frenar contrato de $10.500 millones con Aldesarrollo y advierte acudir a la Fiscalía

El gobierno entrante aseguró que vigilará las decisiones contractuales adoptadas en los últimos días de la administración saliente y anunció que solicitará la intervención de los organismos de control si identifica posibles irregularidades

Abelardo de la Espriella pide a la ADR frenar contrato de $10.500 millones con Aldesarrollo y advierte acudir a la Fiscalía

Lotería de Cundinamarca, resultados oficiales, hoy lunes 3 de agosto de 2026

Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Lotería de Cundinamarca, resultados oficiales, hoy lunes 3 de agosto de 2026

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 3 de agosto

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 3 de agosto

Procuraduría investiga contrato de $30.000 millones del Ministerio de Igualdad firmado durante su liquidación

El organismo de control ordenó recaudar pruebas, revisará un anticipo superior a $9.000 millones y verificará la legalidad de la vinculación de 1.270 personas para el programa Jóvenes en Paz

Procuraduría investiga contrato de $30.000 millones del Ministerio de Igualdad firmado durante su liquidación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Así se vivió la gala de ‘Yo me llamo’ el 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas y Sarah Brightman arrasó en la tarima

Así se vivió la gala de ‘Yo me llamo’ el 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas y Sarah Brightman arrasó en la tarima

Presentadora de ‘Yo me llamo’ reveló que estuvo a punto de morir tras quedarse dormida manejando: “Dios me levantó”

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

La fiesta de Juliana Calderón para revelar el sexo de su bebé terminó opacada por la reacción de su hermana: lloró, gritó y rompió la decoración

Entre lágrimas, Karol G se sinceró ante miles de seguidores durante su concierto en Washington: “Vivo una realidad diferente”

Deportes

Así quedó la tabla de reclasificación luego de los triunfos de Atlético Nacional y América: Santa Fe ‘se hunde’

Así quedó la tabla de reclasificación luego de los triunfos de Atlético Nacional y América: Santa Fe ‘se hunde’

Colombia sumó nuevas medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: jornada del martes 4 de agosto

Jhon Arias conquista a Palmeiras: recibió elogios en Brasil y tiene números que respaldan su gran momento

Julio Herrera dijo que le reclamó a Néstor Lorenzo por James Rodríguez y contó que el show de drones de Millonarios “parece ser que lo hackearon”

Análisis arbitral de las jugadas polémicas en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II: el penal que le quitaron a Once Caldas