Colombia

La rapera Kei Linch anunció que votará por Iván Cepeda en segunda vuelta y lanzó pullas a Abelardo de la Espriella: “Se parece a mí”

La artista nacida en Madrid (Cundinamarca) expresó varias razones por las que respaldará al candidato del Pacto Histórico en la segunda vuelta electoral, que se desarrollará el domingo 21 de junio

Guardar
Google icon

La artista cuyo verdadero nombre es Karla Lucía Cajamarca, expresó las razones por las que no votará por Abelardo de la Espriella - crédito @keilinchh/IG

En la antesala de la segunda vuelta presidencial en Colombia, pactada para el domingo 21 de junio de 2026, la rapera Karla Lucía Cajamarca, más conocida en el mundo artístico como Kei Linch, difundió un mensaje contundente a través de su cuenta de Instagram en el que, además de anunciar que votará por el candidato Iván Cepeda, cuestionó la raíz de los males sociales y políticos del país. Además, aprovechó la ocasión para mandarle varias pullas al aspirante Abelardo de la Espriella.

“Colombia no tiene un problema de falta de información. Colombia tiene un problema de admiración”, sentenció la artista, sumándose a la ola de músicos urbanos que, en los días previos al balotaje, se expresaron en público a favor del candidato Iván Cepeda.

PUBLICIDAD

El video fue publicado el jueves 18 de junio de 2026 por parte de la rapera oriunda de Madrid, Cundinamarca, y se conoció en medio de un ambiente político marcado por el alto nivel de polarización entre artistas del género.

¿La razón? Que días atrás el rapero colombo-estadounidense Crudo Means Raw expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella tras la primera vuelta del domingo 31 de mayo, y con esto se armó revuelo entre seguidores y colegas.

PUBLICIDAD

La artista publicó el video el jueves 18 de junio de 2026 - crédito @keilinchh/IG
La artista publicó el video el jueves 18 de junio de 2026 - crédito @keilinchh/IG

El problema no es la desinformación: “Colombia tiene un problema de admiración”

Kei Linch abrió su intervención en la primera parte del video señalando una idea que, según ella, incomodará a muchos y rechazó el diagnóstico repetido acerca de que la sociedad colombiana está confundida o carece de información frente a la nueva jornada electoral que se avecina.

“Nos han dicho que el problema de Colombia es que somos un pueblo confundido, y es mentira”, afirmó Kei Linch.

Para la artista, la información sobre la violencia, el abuso y la corrupción en Colombia está presente y es conocida por la mayoría.

“Aquí sabemos perfectamente lo que nos ha hecho daño. Llevamos generaciones enteras viviendo dentro de la violencia, el abuso, la corrupción, el clasismo”, sostuvo la cantante, y precisó que el verdadero obstáculo es cultural.

La rapera planteó una pregunta dirigida a quienes participarán en los comicios: “La pregunta en estas elecciones no es por qué seguimos encontrándonos con la miseria, es por qué seguimos admirando a quienes la causan”.

Por lo anterior, ella Insistió en que el problema no es de ignorancia, sino de reconocimiento y valoración de las figuras tradicionales.

Acuarela de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, con bandera colombiana de fondo. Abelardo con soldado, Cepeda con paloma y documentos de paz.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda definirán al próximo presidente de Colombia para el periodo 2026 - 2030 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Crítica a las élites y a la lógica de castas en Colombia

La declaración de Kei Linch apuntó a lo que ella denomina “la supuesta estirpe gobernante”, refiriéndose a las familias que históricamente han ocupado el poder político y económico en el país.

“Hoy no le hablo a las pocas familias que se han heredado este país como si fuera su finca. Ellos van a defender lo suyo, esa es su naturaleza”, expresó la cantante.

La artista describió la existencia de una “lógica de castas” en Colombia, una jerarquía social que, según ella, es negada en el discurso oficial pero internalizada en las prácticas cotidianas.

“Nos sembraron una tragedia invisible. Hacer que el pobre desprecie al pobre mientras sueña parecerse a quien jamás lo miraría como un igual”, denunció Kei Linch.

La cantante destacó cómo esta lógica lleva a que sectores populares aspiren a parecerse a quienes los desprecian, y lo ejemplificó con esta pregunta: “¿En qué momento nos convencieron de que el éxito era parecernos a nuestro opresor?”

La rapera Kei Linch votará por el candidato de izquierda Iván Cepeda - créditos Cristian Bayona / Colprensa | @keilinchh/IG
La rapera Kei Linch votará por el candidato de izquierda Iván Cepeda - créditos Cristian Bayona / Colprensa | @keilinchh/IG

Durante su mensaje, Kei Linch dirigió sus palabras a la clase trabajadora, a quienes “se levantan a las cuatro de la mañana, a los que manejan, limpian, construyen y sirven las mesas”, los que para ella “sostienen el país sin salir en las fotos”, y los calificó como los verdaderos protagonistas del desarrollo nacional, aunque pocas veces reconocidos.

La rapera sostuvo que la raíz del problema es la vergüenza impuesta sobre los orígenes humildes y los ancestros indígenas, campesinos y afrodescendientes. “Nos enseñaron a avergonzarnos de nuestros ancestros... Nos hicieron creer que es un pecado que la gente con las manos untadas de tierra y trabajo esté cerca del poder”, comentó la artista.

Ella propuso que la verdadera trampa de las élites no es la imposición de cadenas materiales, sino la siembra de una jerarquía mental.

En otro fragmento del mensaje, Kei Linch advirtió que el cambio político no puede limitarse a la alternancia de apellidos en el tarjetón electoral.

“Estas elecciones no se tratan de cambiar un apellido por otro. Se trata de recuperar la conciencia de clase, de entender quiénes somos, cuántos somos y de qué somos capaces si dejamos de mirar para arriba buscando salvadores”, remarcó la joven, que hizo una llamado a la acción colectiva y a la organización social, superando la lógica individualista del voto.

“La respuesta no es solo votar, es organizarnos, humanizarnos... tener un poquito más de lógica, un poquito más de corazón”, mencionó la artista, al expresar que el voto debe ser un acto de defensa propia y de reconocimiento de los propios orígenes.

El tarjetón de la segunda vuelta presidencial incluye a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes disputarán la Presidencia de Colombia tras los resultados del 31 de mayo - crédito Registraduría Nacional
El tarjetón de la segunda vuelta presidencial incluye a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes disputarán la Presidencia de Colombia tras los resultados del 31 de mayo - crédito Registraduría Nacional

El país no cambia solo con un nuevo presidente: las pullas a Abelardo de la Espriella

La rapera recordó que ningún país experimenta transformaciones profundas solo por el cambio de mandatario, frente a un posible cambio de gobierno, que en caso de que gane De la Espriella, pasaría a una línea de derecha y no de izquierda, como viene con Gustavo Petro, y que seguiría con Cepeda.

“Los países cambian cuando la gente deja de admirar lo que los mantiene arrodillados”, insistió la rapera al precisar en que es fundamental tomar una posición activa y rechazar la indiferencia: “No nos podemos quedar como si esto no tuviera que ver con nosotros”.

En el cierre de su intervención, instó a no entregar “respeto, admiración y mucho menos el voto a quienes jamás nos han tenido en cuenta para algo bueno”.

En la recta final de la grabación Kei Linch hizo varias alusiones al candidato De la Espriella, pero mencionó algunos episodios que se han revelado durante la carrera electoral.

“Este 21 de junio no le demos nuestro respeto ni nuestra admiración y mucho menos nuestro voto a quienes jamás nos han tenido en cuenta para algo bueno. Es hora de admirarnos a nosotros mismos. Yo voto por el que se parece a mí, por el que respeta a los animales, la vida, la clase trabajadora, el medio ambiente, los estudiantes, a las mujeres. Yo me la juego por la vida”, concluyó la rapera.

Temas Relacionados

Iván CepedaKei LinchAbelardo de la EspriellaElecciones presidenciales Colombia 2026Apoyo a candidato presidencialSegunda vueltaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Escocia vs. Marruecos, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo C del Mundial 2026

Los “Tartan Boys” y los “Leones del Atlas” jugarán en Boston en uno de los partidos claves de la zona que comparten junto a Brasil y Haití

Escocia vs. Marruecos, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo C del Mundial 2026

Exfuncionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá colaborará con la justicia por presunta corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero

La antigua servidora pidió un principio de oportunidad y entregará información sobre la red de contratos bajo investigación en la administración de Medellín

Exfuncionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá colaborará con la justicia por presunta corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero

Qué pasará con Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella si pierden las elecciones: el segundo lugar también gobierna

Sergio Andrés Morales-Barreto: profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana

Qué pasará con Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella si pierden las elecciones: el segundo lugar también gobierna

Martha Peralta se presentó ante la Corte Suprema de Justicia pero la audiencia fue suspendida: la senadora fue trasladada a la Dijín

La congresista comparecerá nuevamente ante la magistrada Cristina Lombana, mientras avanza la investigación por presunto tráfico de influencias y cohecho impropio relacionada con contratos de maquinaria amarilla en La Guajira

Martha Peralta se presentó ante la Corte Suprema de Justicia pero la audiencia fue suspendida: la senadora fue trasladada a la Dijín

Hija de exsargento linchado en Cartagena pidió justicia por el crimen: “La Policía todavía no nos ha brindado información certera”

Pérez Salas llegó al sector Rafael Núñez en busca de dos hombres que presuntamente habían atracado a un allegado suyo. Al encontrarse con esos sujetos cerca de la vía Perimetral, se produjo un altercado en el que, según versiones, hubo golpes y disparos

Hija de exsargento linchado en Cartagena pidió justicia por el crimen: “La Policía todavía no nos ha brindado información certera”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano sorprendió a un vendedor ambulante tras recibir una rosa en una transmisión en vivo: “Las compraré todas”

Aida Victoria Merlano sorprendió a un vendedor ambulante tras recibir una rosa en una transmisión en vivo: “Las compraré todas”

Murió la escultora Dalita Navarro, viuda del expresidente Belisario Betancur

Karol G reapareció con un consejo previo a la segunda vuelta presidencial: “Las elecciones duran un día, las consecuencias duran años”

La ‘influencer’ Erika en Francia reveló por quién votará en la segunda vuelta presidencial: “Baby, yo vengo de pueblo”

Shakira sorprendió con el nuevo “merchandising” de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: incluye su propia camiseta de fútbol

Deportes

Figura de la selección de Portugal recibió fuertes críticas por sus declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: “No hay diferencia”

Figura de la selección de Portugal recibió fuertes críticas por sus declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: “No hay diferencia”

Falcao analizó la ventaja que tendría Luis Javier Suárez sobre Cristiano Ronaldo en el encuentro entre Colombia y Portugal: “Pueden aprovechar”

Un jugador de la Selección Colombia apareció en el once menos deseado de la Copa del Mundo

Jhonny Ramírez sugirió cómo debe ser el mercado de pases para Millonarios: “Necesita jugadores de experiencia”

Jugador con pasado en Junior afirmó que Millonarios es el equipo más grande del fútbol colombiano: “Por su hinchada”