La rapera Kei Linch anunció que votará por Iván Cepeda en segunda vuelta y lanzó pullas a Abelardo de la Espriella: “Se parece a mí”

La artista cuyo verdadero nombre es Karla Lucía Cajamarca, expresó las razones por las que no votará por Abelardo de la Espriella - crédito @keilinchh/IG

En la antesala de la segunda vuelta presidencial en Colombia, pactada para el domingo 21 de junio de 2026, la rapera Karla Lucía Cajamarca, más conocida en el mundo artístico como Kei Linch, difundió un mensaje contundente a través de su cuenta de Instagram en el que, además de anunciar que votará por el candidato Iván Cepeda, cuestionó la raíz de los males sociales y políticos del país. Además, aprovechó la ocasión para mandarle varias pullas al aspirante Abelardo de la Espriella.

“Colombia no tiene un problema de falta de información. Colombia tiene un problema de admiración”, sentenció la artista, sumándose a la ola de músicos urbanos que, en los días previos al balotaje, se expresaron en público a favor del candidato Iván Cepeda.

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El video fue publicado el jueves 18 de junio de 2026 por parte de la rapera oriunda de Madrid, Cundinamarca, y se conoció en medio de un ambiente político marcado por el alto nivel de polarización entre artistas del género.

¿La razón? Que días atrás el rapero colombo-estadounidense Crudo Means Raw expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella tras la primera vuelta del domingo 31 de mayo, y con esto se armó revuelo entre seguidores y colegas.

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La artista publicó el video el jueves 18 de junio de 2026 - crédito @keilinchh/IG

El problema no es la desinformación: “Colombia tiene un problema de admiración”

Kei Linch abrió su intervención en la primera parte del video señalando una idea que, según ella, incomodará a muchos y rechazó el diagnóstico repetido acerca de que la sociedad colombiana está confundida o carece de información frente a la nueva jornada electoral que se avecina.

“Nos han dicho que el problema de Colombia es que somos un pueblo confundido, y es mentira”, afirmó Kei Linch.

Para la artista, la información sobre la violencia, el abuso y la corrupción en Colombia está presente y es conocida por la mayoría.

“Aquí sabemos perfectamente lo que nos ha hecho daño. Llevamos generaciones enteras viviendo dentro de la violencia, el abuso, la corrupción, el clasismo”, sostuvo la cantante, y precisó que el verdadero obstáculo es cultural.

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La rapera planteó una pregunta dirigida a quienes participarán en los comicios: “La pregunta en estas elecciones no es por qué seguimos encontrándonos con la miseria, es por qué seguimos admirando a quienes la causan”.

Por lo anterior, ella Insistió en que el problema no es de ignorancia, sino de reconocimiento y valoración de las figuras tradicionales.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda definirán al próximo presidente de Colombia para el periodo 2026 - 2030 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Crítica a las élites y a la lógica de castas en Colombia

La declaración de Kei Linch apuntó a lo que ella denomina “la supuesta estirpe gobernante”, refiriéndose a las familias que históricamente han ocupado el poder político y económico en el país.

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“Hoy no le hablo a las pocas familias que se han heredado este país como si fuera su finca. Ellos van a defender lo suyo, esa es su naturaleza”, expresó la cantante.

La artista describió la existencia de una “lógica de castas” en Colombia, una jerarquía social que, según ella, es negada en el discurso oficial pero internalizada en las prácticas cotidianas.

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“Nos sembraron una tragedia invisible. Hacer que el pobre desprecie al pobre mientras sueña parecerse a quien jamás lo miraría como un igual”, denunció Kei Linch.

La cantante destacó cómo esta lógica lleva a que sectores populares aspiren a parecerse a quienes los desprecian, y lo ejemplificó con esta pregunta: “¿En qué momento nos convencieron de que el éxito era parecernos a nuestro opresor?”

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La rapera Kei Linch votará por el candidato de izquierda Iván Cepeda - créditos Cristian Bayona / Colprensa | @keilinchh/IG

Durante su mensaje, Kei Linch dirigió sus palabras a la clase trabajadora, a quienes “se levantan a las cuatro de la mañana, a los que manejan, limpian, construyen y sirven las mesas”, los que para ella “sostienen el país sin salir en las fotos”, y los calificó como los verdaderos protagonistas del desarrollo nacional, aunque pocas veces reconocidos.

La rapera sostuvo que la raíz del problema es la vergüenza impuesta sobre los orígenes humildes y los ancestros indígenas, campesinos y afrodescendientes. “Nos enseñaron a avergonzarnos de nuestros ancestros... Nos hicieron creer que es un pecado que la gente con las manos untadas de tierra y trabajo esté cerca del poder”, comentó la artista.

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Ella propuso que la verdadera trampa de las élites no es la imposición de cadenas materiales, sino la siembra de una jerarquía mental.

En otro fragmento del mensaje, Kei Linch advirtió que el cambio político no puede limitarse a la alternancia de apellidos en el tarjetón electoral.

“Estas elecciones no se tratan de cambiar un apellido por otro. Se trata de recuperar la conciencia de clase, de entender quiénes somos, cuántos somos y de qué somos capaces si dejamos de mirar para arriba buscando salvadores”, remarcó la joven, que hizo una llamado a la acción colectiva y a la organización social, superando la lógica individualista del voto.

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“La respuesta no es solo votar, es organizarnos, humanizarnos... tener un poquito más de lógica, un poquito más de corazón”, mencionó la artista, al expresar que el voto debe ser un acto de defensa propia y de reconocimiento de los propios orígenes.

El tarjetón de la segunda vuelta presidencial incluye a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes disputarán la Presidencia de Colombia tras los resultados del 31 de mayo - crédito Registraduría Nacional

El país no cambia solo con un nuevo presidente: las pullas a Abelardo de la Espriella

La rapera recordó que ningún país experimenta transformaciones profundas solo por el cambio de mandatario, frente a un posible cambio de gobierno, que en caso de que gane De la Espriella, pasaría a una línea de derecha y no de izquierda, como viene con Gustavo Petro, y que seguiría con Cepeda.

“Los países cambian cuando la gente deja de admirar lo que los mantiene arrodillados”, insistió la rapera al precisar en que es fundamental tomar una posición activa y rechazar la indiferencia: “No nos podemos quedar como si esto no tuviera que ver con nosotros”.

En el cierre de su intervención, instó a no entregar “respeto, admiración y mucho menos el voto a quienes jamás nos han tenido en cuenta para algo bueno”.

En la recta final de la grabación Kei Linch hizo varias alusiones al candidato De la Espriella, pero mencionó algunos episodios que se han revelado durante la carrera electoral.

“Este 21 de junio no le demos nuestro respeto ni nuestra admiración y mucho menos nuestro voto a quienes jamás nos han tenido en cuenta para algo bueno. Es hora de admirarnos a nosotros mismos. Yo voto por el que se parece a mí, por el que respeta a los animales, la vida, la clase trabajadora, el medio ambiente, los estudiantes, a las mujeres. Yo me la juego por la vida”, concluyó la rapera.