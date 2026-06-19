Dos expresidentes, dos advertencias para el país: Juan Manuel Santos e Iván Duque expusieron sus visiones antes de la segunda vuelta presidencial

Los expresidentes publicaron columnas de opinión en The Economist, en las que analizaron el momento político que atraviesa Colombia y los retos del próximo gobierno - crédito Visuales IA

A pocos días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque publicaron artículos de opinión en The Economist, en los que expusieron sus reflexiones sobre el momento político que atraviesa Colombia y los desafíos que enfrentará el próximo gobierno.

Aunque ambos coincidieron en señalar la complejidad de la coyuntura nacional, sus análisis y advertencias difieren de manera sustancial en torno a las causas de los problemas actuales y las prioridades para el futuro.

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La contienda electoral enfrentará al candidato de derecha Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda, aliado político del presidente Gustavo Petro. En ese contexto, los dos exmandatarios plantearon visiones distintas sobre el significado de la elección y sobre el tipo de liderazgo que requerirá el país después de los comicios.

Santos pide acuerdos para superar la polarización

Juan Manuel Santos advirtió que Colombia atraviesa un escenario de profunda polarización política, en el que la confrontación y la retórica agresiva están sustituyendo la construcción de consensos democráticos - crédito EPA/EFE

En su artículo, Santos sostuvo que Colombia atraviesa un escenario de creciente división política y advirtió sobre los riesgos de convertir la confrontación en una forma de liderazgo. “La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia hizo más que enviar a candidatos de extrema derecha y extrema izquierda a una segunda vuelta. Expuso a un país dividido por el miedo, inflamado por la retórica y peligrosamente cerca de confundir la agresión con liderazgo”, afirmó.

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El exmandatario señaló que el próximo presidente deberá enfrentar retos relacionados con la seguridad, la situación fiscal, el sistema de salud y la confianza de los inversionistas. Sin embargo, aseguró que el principal desafío será la capacidad de gobernar y construir consensos.

Según Santos, el lenguaje utilizado durante la campaña presidencial ha dificultado ese propósito. En su análisis, tanto los sectores de derecha como de izquierda han recurrido a una retórica confrontacional que puede generar apoyos electorales, pero que posteriormente dificulta la construcción de mayorías políticas. “La ira ha sido presentada como autenticidad; el insulto, recompensado como valentía; y la moderación, caricaturizada como debilidad”, escribió.

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Como referencia histórica, Santos evocó la experiencia del expresidente estadounidense Abraham Lincoln y defendió la necesidad de incorporar diferentes sectores políticos en la toma de decisiones.

En la parte final de su texto, hizo un llamado tanto a los candidatos presidenciales como al presidente Gustavo Petro para evitar una profundización de las divisiones políticas tras la elección. “Una victoria electoral no otorga un mandato para profundizar la división, sino una obligación de comenzar a repararla”, señaló.

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Duque plantea una elección entre modelos de Estado

Duque sostuvo que el país debe priorizar el fortalecimiento del Estado de derecho y la sanción efectiva a los grupos armados, en lugar de nuevas negociaciones que, a su juicio, favorezcan a los actores ilegales - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Por su parte, Iván Duque presentó la segunda vuelta presidencial como una decisión que, a su juicio, va más allá de la tradicional disputa entre izquierda y derecha. “Lo que realmente está en juego es una disputa entre dos visiones irreconciliables del Estado: democracia o extralimitación del poder ejecutivo; Estado de derecho o impunidad; gobierno tecnocrático o improvisación”, sostuvo.

El exmandatario centró buena parte de su análisis en cuestionamientos al gobierno del presidente Gustavo Petro. Según Duque, durante los últimos cuatro años se han puesto a prueba los límites institucionales establecidos por la Constitución de 1991.

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En ese contexto, afirmó que Iván Cepeda representa una continuidad política de la actual administración, mientras que Abelardo de la Espriella encarna una alternativa orientada a la defensa de la democracia liberal y la independencia de los poderes públicos.

Otro de los puntos centrales de su artículo fue la crítica al acuerdo de paz firmado con las Farc durante el gobierno de Santos. Duque cuestionó los beneficios otorgados a antiguos integrantes de esa organización y aseguró que el país necesita fortalecer la aplicación de la justicia frente a los grupos armados.

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“Colombia no necesita una nueva negociación (...) que anteponga la comodidad de los actores armados a los derechos de sus víctimas. Lo que necesita es un Estado que castigue a los criminales en lugar de recompensarlos”, expresó.

Coincidencias en los desafíos, diferencias en las soluciones

Las intervenciones de Juan Manuel Santos e Iván Duque evidencian dos lecturas profundamente distintas sobre el momento político que vive Colombia de cara a las elecciones, pese a coincidir en la gravedad de los retos nacionales - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Aunque los dos expresidentes formularon diagnósticos distintos, ambos coincidieron en advertir sobre problemas relacionados con la seguridad, la situación fiscal y la capacidad de gobernar. Santos atribuyó parte de esas dificultades a la falta de implementación plena del acuerdo de paz y a la creciente polarización política, mientras que Duque señaló como principales causas las decisiones adoptadas por el actual gobierno y cuestionó la política de “Paz Total”.

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Mientras Santos concluyó su reflexión insistiendo en la necesidad de reconstruir puentes políticos después de la campaña electoral, Duque cerró su artículo señalando que el país enfrenta una decisión trascendental sobre el rumbo institucional, económico y de seguridad que seguirá durante los próximos años.

Ambos ex jefes de Estado coincidieron en que la elección presidencial definirá más que un cambio de gobierno. Sin embargo, sus mensajes reflejan visiones contrapuestas sobre las causas de los problemas actuales y sobre el camino que debería tomar Colombia una vez se conozca el resultado de la segunda vuelta presidencial.

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