Colombia

Denuncias por presunto perfilamiento a periodistas desde la campaña de De la Espriella elevan la tensión política a días de las elecciones

Una publicación en redes sociales por parte de una cuenta de seguidores del candidato de la extrema derecha desató una fuerte controversia tras revelar los movimientos del periodista Daniel Coronell

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Seguidores de Abelardo de la Espriella hablaron en nombre del abogado contra Daniel Coronell y desataron una fuerte polémica - crédito Europa Press
Seguidores de Abelardo de la Espriella hablaron en nombre del abogado contra Daniel Coronell y desataron una fuerte polémica - crédito Europa Press

Una discusión se intensificó en redes sociales tras las denuncias sobre un presunto seguimiento al periodista Daniel Coronell por parte de una cuenta de seguidores del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. El hecho provocó pronunciamientos de diferentes sectores políticos que señalaron riesgos para la seguridad de los comunicadores y el ejercicio de la prensa a pocos días de las elecciones de segunda vuelta.

El caso inició cuando una cuenta de simpatizantes de De la Espriella en la red social X publicó información sobre los movimientos del periodista y cuestionó su regreso al país: “El difamador empedernido, Daniel Coronel, viaja a esta hora en el vuelo 1123 de American Airlines de Miami a Bogotá. Algo trama a pocos días de las elecciones. No es coincidencia que hace pocos días estuviera reunido con el Tartufo de Santos. Están desesperados”.

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Daniel Coronell respondió por medio de sus redes sociales, donde defendió su derecho a viajar, rechazó los señalamientos y responsabilizó a la campaña por su integridad: “No tengo que pedirle permiso para ir a mi país. Tan no seré difamador que usted retiró la demanda civil que se atrevió a presentar contra mí cuando mi abogada le preguntó por sus relaciones con Alex Saab y Bruce Bagley, entre otras personas. Su señalamiento pone en riesgo mi vida”.

Daniel Coronell rechazó los señalamientos y aseguró que la información divulgada pone en riesgo su seguridad personal - crédito @DCoronell/X
Daniel Coronell rechazó los señalamientos y aseguró que la información divulgada pone en riesgo su seguridad personal - crédito @DCoronell/X

Ante esta situación, el mismo presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se pronunció en la misma plataforma digital y solicitó a la Fiscalía General de la Nación realizar una investigación sobre el candidato, pese a que fueron los seguidores de De la Espriella quienes divulgaron esa información delicada sobre el comunicador.

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Las posturas que surgieron por parte de distintos sectores políticos sobre el asunto

A la solicitud de investigación se sumaron integrantes del Congreso, como la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que rechazó los mensajes publicados contra el periodista por medio de la misma red social: “Ahora ningún periodista puede tomar un avión porque los seguidores @ABDELAESPRIELLA lo exponen a un linchamiento público, siguiendo el ejemplo del candidato, que promueve perfilar a los periodistas y ataca a quienes legítimamente lo cuestionan. Mi solidaridad con @DCoronell (sic)”.

Jennifer Pedraza advirtió sobre el riesgo de estigmatización a comunicadores en medio del proceso electoral y criticó el tono de la campaña - crédito @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza advirtió sobre el riesgo de estigmatización a comunicadores en medio del proceso electoral y criticó el tono de la campaña - crédito @JenniferPedraz/X

El pronunciamiento de Pedraza no terminó ahí; en otra respuesta dirigida a la cuenta que habla en nombre del abogado, criticó los respaldos del candidato de la extrema derecha: “¿A este matoneador le van a entregar la presidencia? Dónde están los que se rasgaban las vestiduras por la libertad de prensa antes pero ahora los veo encampañados promoviendo a la peor amenaza para Colombia: la candidatura de Abelardo de la Espriella (sic)”.

Jennifer Pedraza cuestionó los apoyos políticos del aspirante de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, y elevó el tono del debate - crédito @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza cuestionó los apoyos políticos del aspirante de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, y elevó el tono del debate - crédito @JenniferPedraz/X

Por su parte, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico y jefa de debate de Iván Cepeda, expresó su preocupación por las críticas y señalamientos dirigidos a los periodistas que investigan a integrantes de la campaña de oposición.

“Siendo candidato, ya perfila, señala y estigmatiza a quienes se atreven a investigarlo y cuestionarlo. Esto debe encender las alarmas en Colombia. Toda mi solidaridad con @federicogomezla, @estoescambio, @DCoronell y con los medios y periodistas que hoy enfrentan el acoso y las intimidaciones de la campaña opositora (sic)”, posteó la legisladora en X.

La senadora María José Pizarro manifestó su preocupación por los señalamientos contra periodistas que investigan a actores políticos de oposición - crédito @PizarroMariaJo/X
La senadora María José Pizarro manifestó su preocupación por los señalamientos contra periodistas que investigan a actores políticos de oposición - crédito @PizarroMariaJo/X

Asimismo, Roy Barreras expresó un mensaje de apoyo a Daniel Coronell y puso el caso en contexto con situaciones políticas en otros países de la región, al mencionar especialmente la reciente detención del activista de izquierda Beto Coral por parte del ICE, un hecho que fue cuestionado por sectores que lo califican como un posible abuso de poder.

“El perfilamiento, la persecución y la venganza han iniciado. Solo en los últimos dos días han perfilado a @DCoronell @federicogomezla @Betocoralg y la “lista” poniendo a colombianos en manos de agentes extranjeros es larga. Ya todos los medios de comunicación lo han percibido (sic)“, escribió Barreras en X.

Roy Barreras planteó varios interrogantes sobre lo que podría ocurrir con distintos activistas, especialmente jóvenes y opositores, en un contexto en el que se han formulado críticas contra Abelardo de la Espriella: “Si se persigue con saña a Directores de medios que al menos tienen cómo denunciar, qué pueden esperar los campesinos despojados de sus tierras? ; Los jóvenes que protesten?; Los líderes sociales?; Los dirigentes políticos que se atrevan a oponerse ? Anuncian el fin de las libertades? El fin de la democracia? Es Abelardo quien nos convertirá en Nicaragua donde desaparecieron a toda la oposición? (sic)”.

Roy Barreras también se pronunció y respaldó a Daniel Coronell, advirtiendo sobre escenarios similares en otros países de la región - crédito @RoyBarreras/X
Roy Barreras también se pronunció y respaldó a Daniel Coronell, advirtiendo sobre escenarios similares en otros países de la región - crédito @RoyBarreras/X

Además, la creadora de contenido y congresista electa Lalis se pronunció para cuestionar el uso de cuentas afines a la campaña del candidato de la extrema derecha, a las que señaló de divulgar información sensible de periodistas y generar posibles riesgos para su seguridad: “La campaña de Abelardo de la Espriella utiliza cuentas como esta para señalar, intimidar y poner en riesgo a periodistas, opositores y medios de comunicación”.

En su mensaje, la influenciadora se refirió específicamente a la difusión de datos relacionados con el vuelo del periodista Daniel Coronell, información que —según dijo— no debería ser de acceso público: “Hoy exponen información sensible de un vuelo privado de @DCoronell, datos que solo deberían conocer él y la aerolínea. ¿Quién entregó esa información? ¿Con qué propósito? (sic)”.

Lalis señaló el peligro de los seguidores de Abelardo de la Espriella; evidenciaba un futuro del candidato en la Casa de Nariñño - crédito @smilelalis/X
Lalis señaló el peligro de los seguidores de Abelardo de la Espriella; evidenciaba un futuro del candidato en la Casa de Nariñño - crédito @smilelalis/X

“Esto ya no se trata de una diferencia política. Se trata de sembrar miedo, de castigar a quienes investigan y de enviar un mensaje a cualquiera que se atreva a cuestionarlos”, señaló, al tiempo que expresó su solidaridad con el periodista y rechazó la normalización del miedo en el debate público.

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