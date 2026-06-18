Qué pasa si gana el voto en blanco en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, según la ley

La casilla de voto en blanco estará disponible en la segunda vuelta presidencial colombiana, permitiendo a los ciudadanos expresar su desacuerdo con las candidaturas finalistas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de marcar el voto en blanco en la segunda vuelta presidencial en Colombia reavivó las dudas sobre su verdadero impacto y sentido en la definición del próximo jefe de Estado.

Aunque la casilla estará disponible en la jornada del 21 de junio de 2026, el alcance de esta alternativa varía en forma sustancial, en comparación con la primera ronda electoral.

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En la segunda vuelta, el voto en blanco funciona como una herramienta de expresión política. Permite a los ciudadanos manifestar su rechazo o desacuerdo frente a los dos nombres que disputan la Presidencia, sin que esa decisión beneficie o perjudique directamente a ninguno de los contendientes. El sistema electoral colombiano reconoce la validez de este sufragio, lo contabiliza de forma independiente y le otorga un peso simbólico en el balance de resultados.

En el balotaje del 21 de junio de 2026, el voto en blanco se contabilizará de manera independiente, sin beneficiar ni afectar a ninguno de los dos aspirantes a la Presidencia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el balotaje, los votos en blanco se suman por separado y no se transfieren a ninguno de los candidatos. La Registraduría Nacional asegura que este conteo independiente elimina cualquier ventaja indirecta para los finalistas. No importa la magnitud del respaldo que obtenga esta opción: la Presidencia siempre quedará en manos de quien obtenga más votos válidos entre los dos postulantes.

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Este matiz diferencia la segunda vuelta de la primera. En la ronda inicial, si el voto en blanco supera el 50% de los sufragios válidos, la ley exige repetir la elección con candidatos totalmente nuevos, según lo establece artículo 258 de la Constitución Política de Colombia.

Sin embargo, esa posibilidad desaparece en la segunda vuelta, donde el mecanismo solo refleja el nivel de inconformidad de la ciudadanía sin modificar la competencia.

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El voto en blanco en Colombia es reconocido como una expresión política legítima, aunque su alcance jurídico solo permite repetir elecciones en primera vuelta y nunca en balotaje - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, el voto en blanco constituye una alternativa legítima para quienes no se sienten representados por las fórmulas presidenciales en disputa. A diferencia de los votos nulos o las tarjetas no marcadas, tiene reconocimiento legal y es incluido en el resultado oficial. Su presencia constante en el tarjetón busca garantizar el derecho a disentir de las propuestas políticas presentadas.

Esta situación ha generado confusión entre los electores, especialmente en un contexto marcado por la polarización y la desconfianza hacia las alternativas políticas. El voto en blanco, aunque nunca ha superado el 6% en elecciones presidenciales anteriores, continúa siendo interpretado como una expresión de descontento o distanciamiento respecto a las opciones ofrecidas.

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Contexto de la elección de 2026 y resultados de la primera vuelta

En la actual contienda, la segunda vuelta enfrenta a Iván Cepeda Castro, abanderado del Pacto Histórico, y a Abelardo de la Espriella, líder de Defensores de la Patria. Ambos representan proyectos de país opuestos y han dejado fuera de competencia a las fuerzas tradicionales del centro y la derecha moderada.

En la primera vuelta de 2026, el voto en blanco representó solo el 1,71 % del total, mientras que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la definición presidencial en una jornada marcada por la polarización - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La votación del pasado 31 de mayo dejo estos resultados: De la Espriella obtuvo el 43,74% de los votos (10.361.499 sufragios) y Cepeda el 40,90 % (9.688.361 votos). Otras candidaturas, como las de Paloma Valencia y Sergio Fajardo, quedaron muy por detrás, y el voto en blanco alcanzó solo el 1,71 % del total emitido.

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El proceso de validación electoral fue completado el 3 de junio, según comunicó la Registraduría, que también reiteró que las reclamaciones presentadas no afectaron el resultado general. Este clima de tensión y confrontación ha alimentado el debate sobre el sentido y la utilidad del voto en blanco en la fase definitiva de la elección.

En la primera vuelta presidencial de 2026 participaron 23.978.304 votantes, lo que representó el 57,88% del las personas habilitadas, compuestas por 41.421.973 ciudadanos habilitados. Adicional a esto, el candidato que resulte ganador el 21 de junio tomará la posesión presidencial en Colombia el 7 de agosto, una tradición establecida en la Constitución de 1886, reemplazando la antigua fecha del 1 de abril fijada en 1832.

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