Petro afirmó que la captura de Beto Coral hace parte de un plan para desestabilizar la segunda vuelta presidencial: “Para que tengamos miedo”

El jefe de Estado afirmó que rechaza cualquier tipo de intervención extranjera en las elecciones - crédito Presidencia

El 17 de junio de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo en Medellín, Antioquia, para presentar el balance de su gobierno. En su intervención, se refirió a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y las acciones ilegales desde el extranjero para influir en el resultado de los comicios.

“Ecuador, como el Perú, como Costa Rica, que traspasan a fondos con los que están financiando la campaña negra, pero ya no por la piel, sino oscura, oscura, que está inundando los hogares de Colombia con brutalidad. Nos están embruteciendo con dinero, con miedo y con mentira”, expuso en el evento.

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En su análisis, el jefe de Estado sostuvo que una prueba de la estrategia para desestabilizar la contienda electoral es la detención del activista Beto Coral por el Homeland Security Investigations (HSI), agencia federal estadounidense vinculada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El jefe de Estado reiteró su rechazo a cualquier intervención extranjera en los comicios 21 de junio de 2026 - crédito Juan David Duque/Reuters

Es importante aclarar que el Departamento de Seguridad Nacional señaló que Coral ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2, la cual le permitía permanecer legalmente en territorio estadounidense durante un período de seis meses. Sin embargo, según el Gobierno de Estados Unidos, permaneció en el país durante aproximadamente diez años después del vencimiento de ese permiso.

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Por este caso, el jefe de Estado colombiano aseguró: “Por eso apresaron a Beto, para que tengamos miedo. Por eso publican listas de exterminio con mi nombre encabezando, de simplemente gente que piensa diferente al candidato de los Estados Unidos, cuya bandera no es Colombia, la colombiana, la de la libertad”.

El desacato judicial de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro durante su intervención se refirió a críticas del aspirante Abelardo de la Espriella y respondió a señalamientos sobre su gestión. - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Durante su intervención en Medellín, el presidente Petro dedicó parte del discurso a responder críticas personales y políticas contra su gobierno. En ese contexto, dijo: “Yo le voy a decir al señor Abelardo que me atacó personalmente, y que no me venga un juez a censurar, porque tengo el derecho fundamental de la Constitución de defender mi buen nombre y de denunciar el crimen”.

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La declaración cuestionó, al mismo tiempo, los señalamientos en su contra y los límites judiciales impuestos a sus intervenciones públicas en este caso. Más adelante, el mandatario añadió: “Entonces dice, en video de su propia voz, que yo odio a Colombia, y le tengo que decir en su propia cara al que ama a Estados Unidos y a su gobierno…”.

En ese tramo de la exposición, el mandatario rechazó la acusación de “odiar a Colombia” y la vinculó con una postura política opuesta a su gobierno en asuntos del modelo económico y social. A propósito, Petro defendió los resultados sociales de su administración, señalando: “…que sacar de 6 a 7 millones de personas de la pobreza en Colombia, que no hizo ninguno de sus amigos…”.

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Petro también dedicó unas palabras a la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, el economista José Manuel Restrepo, a quién acusó de “mandar a la gente a la pobreza”, dijo.

En su intervención, el presidente se refirió a críticas dirigidas contra su gestión y respondió a señalamientos personales relacionados con su postura frente al país. - crédito Ovidio González/Presidencia

En su pronunciamiento, el gobernante de los colombianos hizo referencia a los logros de su Gobierno en materia de educación superior en el departamento de Antioquia.

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“Hemos invertido casi 3 billones de pesos del presupuesto nacional en Antioquia, beneficiando especialmente a la educación y permitiendo que más de 119.000 jóvenes estudien gratis en universidades públicas. Ayudando a sacar de la pobreza a millones de personas. A diferencia de gobiernos anteriores, nuestro enfoque es amar y apoyar al pueblo, no perseguirlo ni marginarlo”, explicó Petro.

El jefe de Estado hizo énfasis en la inversión de su administración en salud e informó inversiones por $1,316 billones entre 2022 y 2026 para fortalecer la red hospitalaria, financiar equipos básicos de salud y ejecutar proyectos de infraestructura y dotación médica. Según la información presentada, también se incluyó la adquisición de 203 vehículos de transporte asistencial y programas de atención para poblaciones vulnerables.

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La mayor asignación, de $660.727.000.000, se destinó a la atención en salud a través de equipos básicos, y se ejecutan 95 proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria por $412.683.000,000.

Por otra parte, Petro respondió a las críticas del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a quien señaló como uno de sus cuestionadores públicos. El líder del Ejecutivo defendió su gestión y afirmó que su administración contribuyó a sacar de la pobreza a entre seis y siete millones de personas.

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“Un país donde se sacan de 6 a 7 millones de personas de la pobreza no se odia, se ama”, dijo, quien agregó que tiene derecho a defender su buen nombre y reiteró que su Gobierno ha priorizado la inversión social, la educación y la salud para reducir la pobreza y ampliar oportunidades.