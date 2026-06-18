Alcalde de Soacha confirmó horario de ley seca para la jornada de elecciones, prohibición de armas de fuego y uso de drones

Una ilustración acuarela muestra el impacto de la ley seca en Colombia, con barreras amarillas bloqueando el acceso a productos alcohólicos como botellas de cerveza Corona, reflejando las restricciones durante las elecciones presidenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía de Soacha decretó ley seca y nuevas restricciones de seguridad para las elecciones del 21 de junio de 2026, con medidas que comenzarán el sábado anterior: “Tendremos ley seca a partir del sábado 20 de junio desde las seis de la mañana hasta el lunes 23 de junio a las once y cincuenta y nueve de la noche”, afirmó el alcalde Víctor Julipan Sánchez.

El mandatario explicó que la decisión busca asegurar el orden público durante la jornada. “Desde la ciudad de Soacha garantizamos y nos preparamos para la jornada electoral del 21 de junio de este año 2026”, dijo Sánchez.

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En su declaración, el alcalde también anunció la prohibición de portar armas en todo el municipio. “Se prohíbe el porte de armas en todo el territorio de la ciudad de Soacha, sus seis comunas y sus dos corregimientos”, señaló.

Sánchez enmarcó el paquete de medidas en el tamaño del censo electoral local. “Hemos tomado las decisiones en orden público que garanticen una participación efectiva de los más de trescientos sesenta mil ciudadanos que tienen derecho a votar el 21 de junio”, sostuvo.

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La restricción de la Ley Seca se aplica en todos los barrios y sectores de Bogotá, sin excepciones para zonas de entretenimiento nocturno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La administración municipal también restringirá el uso de dispositivos aéreos no tripulados. “Se está prohibido volar cualquier tipo de artefacto, como drones o similares, en todo el territorio de la ciudad de Soacha”, afirmó el alcalde.

Sobre la coordinación institucional, Sánchez dijo que la vigilancia del proceso tendrá apoyo policial y del comité encargado del seguimiento electoral. “Garantizamos que desde la Policía Metropolitana y todas las instituciones que hacen parte del Comité de Garantías Electorales estemos cien por ciento activos en la observancia de la transparencia electoral en nuestro territorio”, indicó.

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