Colombia

Alcalde de Soacha confirmó horario de ley seca para la jornada de elecciones, prohibición de armas de fuego y uso de drones

La restricción al expendio y consumo de alcohol regirá desde el sábado 20 de junio a las 6:00 a. m. y se mantendrá hasta el lunes 23 del mismo mes a las 11:59 p. m.

Guardar
Google icon
Ilustración acuarela de una persona intentando alcanzar botellas de cerveza Corona bloqueadas por dos cintas amarillas cruzadas.
Una ilustración acuarela muestra el impacto de la ley seca en Colombia, con barreras amarillas bloqueando el acceso a productos alcohólicos como botellas de cerveza Corona, reflejando las restricciones durante las elecciones presidenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía de Soacha decretó ley seca y nuevas restricciones de seguridad para las elecciones del 21 de junio de 2026, con medidas que comenzarán el sábado anterior: “Tendremos ley seca a partir del sábado 20 de junio desde las seis de la mañana hasta el lunes 23 de junio a las once y cincuenta y nueve de la noche”, afirmó el alcalde Víctor Julipan Sánchez.

El mandatario explicó que la decisión busca asegurar el orden público durante la jornada. “Desde la ciudad de Soacha garantizamos y nos preparamos para la jornada electoral del 21 de junio de este año 2026”, dijo Sánchez.

PUBLICIDAD

En su declaración, el alcalde también anunció la prohibición de portar armas en todo el municipio. “Se prohíbe el porte de armas en todo el territorio de la ciudad de Soacha, sus seis comunas y sus dos corregimientos”, señaló.

Sánchez enmarcó el paquete de medidas en el tamaño del censo electoral local. “Hemos tomado las decisiones en orden público que garanticen una participación efectiva de los más de trescientos sesenta mil ciudadanos que tienen derecho a votar el 21 de junio”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La restricción de la Ley Seca se aplica en todos los barrios y sectores de Bogotá, sin excepciones para zonas de entretenimiento nocturno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La restricción de la Ley Seca se aplica en todos los barrios y sectores de Bogotá, sin excepciones para zonas de entretenimiento nocturno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La administración municipal también restringirá el uso de dispositivos aéreos no tripulados. “Se está prohibido volar cualquier tipo de artefacto, como drones o similares, en todo el territorio de la ciudad de Soacha”, afirmó el alcalde.

Sobre la coordinación institucional, Sánchez dijo que la vigilancia del proceso tendrá apoyo policial y del comité encargado del seguimiento electoral. “Garantizamos que desde la Policía Metropolitana y todas las instituciones que hacen parte del Comité de Garantías Electorales estemos cien por ciento activos en la observancia de la transparencia electoral en nuestro territorio”, indicó.

<br>

Temas Relacionados

Alcalde de SoachaLey secaProhibición de porte de armasUso de dronesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Turista quedó atrapada en Palomino, La Guajira, tras cierres viales por enfrentamientos entre un grupo armado y la fuerza pública: “Pasé miedo”

La mujer aseguró que no pudo continuar su trayecto por la interrupción del tránsito en el departamento, y dijo que tuvo que buscar alojamiento ante la falta de una fecha clara para reabrir las carreteras

Turista quedó atrapada en Palomino, La Guajira, tras cierres viales por enfrentamientos entre un grupo armado y la fuerza pública: “Pasé miedo”

Gustavo Petro designó a Javier Pava como director encargado de la Ungrd: estuvo presente al inicio del gobierno

El ingeniero asume el desafío de liderar acciones ante fenómenos como El Niño y ciclones tropicales, en un contexto de transición gubernamental y urgencia climática

Gustavo Petro designó a Javier Pava como director encargado de la Ungrd: estuvo presente al inicio del gobierno

Petro afirmó que la captura de Beto Coral hace parte de un plan para desestabilizar la segunda vuelta presidencial: “Para que tengamos miedo”

El jefe de Estado colombiano reiteró su rechazo a cualquier intervención extranjera en los comicios 21 de junio de 2026

Petro afirmó que la captura de Beto Coral hace parte de un plan para desestabilizar la segunda vuelta presidencial: “Para que tengamos miedo”

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 18 de junio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 18 de junio

Disidencias de las Farc estarían imponiendo restricciones para el fin de semana electoral en Nariño: “Que no haya excusa de que no salí a votar”

En un audio difundido por el grupo armado, un cabecilla del frente Franco Benavides, que hace parte del Estado Mayor Central, reconoció la veracidad de las medidas y advirtió sobre multas económicas para las personas que decidan no votar

Disidencias de las Farc estarían imponiendo restricciones para el fin de semana electoral en Nariño: “Que no haya excusa de que no salí a votar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz se pronunció sobre las fotografías de Aida Cortés en ropa interior en una iglesia: “Blasfemia”

Yaya Muñoz se pronunció sobre las fotografías de Aida Cortés en ropa interior en una iglesia: “Blasfemia”

Así fue la celebración de Falcao García por los goles de la selección Colombia en su debut en el Mundial 2026

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros

Se viraliza canción dedicada a Luis Díaz y sus raíces en medio de su paso por el Mundial 2026

Músico de Yeison Jiménez rechazó oferta laboral de Jhonny Rivera: “Yo intenté adoptar uno y no quiso”

Deportes

Usuarios en redes sociales le pusieron el toque de humor a la durísima entrada que recibió el camarógrafo por parte de Abdukodir Khusanov tras la barrida a Luis Díaz

Usuarios en redes sociales le pusieron el toque de humor a la durísima entrada que recibió el camarógrafo por parte de Abdukodir Khusanov tras la barrida a Luis Díaz

Así celebraron Maluma, Ryan Castro, Karina García y otros famosos el triunfo de la selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026

Así reaccionaron las figuras de la selección Colombia tras el triunfo ante Uzbekistán en el debut del Mundial 2026

Luis Díaz fue escogido como el MVP del partido con la selección Colombia ante Uzbekistán en el debut mundialista: esto es lo que dicen del colombiano

Colombia derrota a Uzbekistán: las calificaciones 1x1 de todos los jugadores tras el debut en el Mundial 2026