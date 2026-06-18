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Luis Díaz fue escogido como el MVP del partido con la selección Colombia ante Uzbekistán en el debut mundialista

El marcador de 3-1 en el estadio Azteca de México reflejó la superioridad de la Tricolor durante todo el encuentro, en el que los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz sellaron el resultado

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Luis Díaz, de Colombia, celebra el segundo gol de su selección. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Uzbekistán vs Colombia - Estadio Azteca, Ciudad de México - crédito Eloisa Sánchez/Reuters
Luis Díaz, de Colombia, celebra el segundo gol de su selección. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Uzbekistán vs Colombia - Estadio Azteca, Ciudad de México - crédito Eloisa Sánchez/Reuters

El debut de la selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 terminó con una victoria sólida ante el seleccionado de Uzbekistán.

El marcador de 3-1 en el estadio Azteca de México reflejó la superioridad de la Tricolor durante todo el encuentro, en el que los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz sellaron el resultado.

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El primer tiempo estuvo marcado por el constante asedio colombiano, aunque el equipo uzbeko logró contener las arremetidas durante buena parte de la etapa inicial. La defensa rival, sostenida en un bloque bajo, exigió creatividad a los dirigidos por el técnico colombiano para abrir el marcador.

Luis Díaz: figura clave y el MVP del partido

La actuación de Luis Díaz resultó decisiva y, tras su aporte en ataque, el guajiro fue elegido por la FIFA como la figura del partido y recibió el premio al MVP (mejor jugador del partido) en su debut mundialista.

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El atacante, que actualmente milita en el Bayern Múnich, generó la primera jugada de peligro con un remate cruzado que terminó en el palo. Su influencia quedó comprobada minutos después, cuando asistió a su compañero, y jugador del Crystal Place, Daniel Muñoz, con un pase filtrado, permitiendo que el lateral abriera el marcador momentos antes del entretiempo.

En el arranque de la segunda mitad, Uzbekistán logró igualar el partido tras un error del arquero Camilo Vargas. Sin embargo, la reacción colombiana no tardó en llegar. El propio Díaz, asistido por Gustavo Puerta, remató cruzado y, tras la colaboración del portero rival, devolvió la ventaja a la Tricolor.

Para quienes se preguntan por el desempeño de Colombia en su primer partido del Mundial 2026, la selección mostró un dominio claro sobre Uzbekistán, con Luis Díaz como máximo referente ofensivo y una capacidad de reacción inmediata tras el empate parcial.E

El debut de la selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 terminó con una victoria sólida ante el seleccionado de Uzbekistán - créito Henry Romero/Reuters
El debut de la selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 terminó con una victoria sólida ante el seleccionado de Uzbekistán - créito Henry Romero/Reuters

En conversación con los medios de comunicación al terminó del partido, Lucho celebró la victoria de Colombia por 3-1 ante Uzbekistán y enfatizó que el debut dejó un objetivo inmediato cumplido en el torneo: “Es muy importante este primer partido ganarlo para estar en primer lugar”.

Tras el encuentro, el delantero puso el foco en el resultado y en la intención con la que el equipo salió a jugar: “Muy feliz, muy contento por el resultado. Era lo que veníamos a buscar”.

Al describir el desarrollo del partido, Díaz diferenció lo hecho en cada tiempo y destacó el control del arranque: “Creo que hemos hecho un partido correcto. Hemos controlado la primera parte”.

Sobre la reacción del rival después del descanso, el atacante explicó que el equipo lo tenía previsto: “Ellos luego en la segunda mitad mejoraron muchísimo. Sabíamos que podía pasar. Es normal, es el primer partido”.

Con la mirada puesta en lo que viene, Díaz planteó el trabajo para el próximo compromiso: “Ahora tenemos que tratar de corregir lo no tan bueno, ir paso a paso, mantener los pies sobre la tierra”.

Antes de cerrar, el futbolista insistió en el nivel de exigencia del certamen: “El mundial tiene estos partidos, todos van a ser difíciles, todos. Entonces, nada, hay que estar consciente de eso”.

Este video presenta al futbolista Luis Díaz con la camiseta de la selección Colombia. Se destacan sus 89 minutos jugados, una asistencia clave para el primer gol y su primer gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El jugador fue escogido como el mejor del partido ante Uzbekistán - crédito @FCFSeleccionCol/X

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