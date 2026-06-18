Colombia

El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia enfrentados con Gustavo Petro por los bonos pensionales: “No mientas más”

El presidente colombiano acusó a Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón de supuestamente atribuirse logros que corresponden al Gobierno nacional

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Federico Gutiérrez - Gustavo Petro - Andrés Julián Rendón
Las respuestas de los mandatarios regionales fueron dadas a través de sus cuentas oficiales de X - crédito AP/Colprensa

El presidente Gustavo Petro criticó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por, según él, atribuirse logros que corresponden al Gobierno nacional.

Según el jefe de Estado, supuestamente se ordenó colocar anuncios en los lugares donde se entregan los bonos pensionales a personas de la tercera edad, con el propósito, según Gustavo Petro, de atribuirse el esfuerzo que realiza el Gobierno nacional.

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“La instrucción que recibieron los alcaldes de Antioquia, y seguramente también algunos aquí en Medellín, es afirmar que los resultados se deben al gobernador y al alcalde de Medellín, aunque este último no aportó recursos. Además, se pidió colocar anuncios en los lugares donde se entregan los bonos pensionales a las personas mayores, para atribuirles nuestro esfuerzo de brindar soluciones y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores”, indicó el mandatario.

Por estas declaraciones, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que el departamento logró avanzar pese a las “mentiras” del mandatario colombiano.

Andrés Julián Rendón - crédito @AndresJRendonC/X
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que el departamento logró avanzar pese a las “mentiras” del mandatario colombiano - crédito @AndresJRendonC/X

Según el mandatario departamental, el presidente Gustavo Petro va a Antioquia a hablar de lo que nunca se realiza, reordenando el acueducto que prometió en el Urabá.

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“Antioquia avanzó a pesar de Usted y de sus mentiras. Como ya es costumbre, Usted viene a Antioquia a señalar, a entorpecer; a prometer con resoluciones sin fondos. A hablar de lo que nunca se concreta. En Urabá, por ejemplo, se quedaron esperando el acueducto (sic)“, indicó Rendón .

El gobernador le pidió al presidente Petro que no se atribuya logros ajenos y afirmó que Antioquia beneficia a alrededor de 3 mil personas mayores con recursos propios de la Gobernación.

“No se cuelgue medallas ajenas: Antioquia beneficia a cerca de 3 mil personas mayores con recursos provenientes del ahorro en gastos burocráticos de la Gobernación. Ni un peso de los $70 mil millones invertidos en este frente proceden de su gobierno (sic)“, indicó el funcionario.

Además, señaló que al presidente Gustavo Petro supuestamente no le interesa la Universidad de Antioquia, cuestionando a Wilmar Mejía como representante del Consejo Superior de la institución.

“La Universidad de Antioquia le importa tan poco, que dejó como su representante ante el Consejo Superior a Wilmar Mejía, alias Chulo, señalado por tener presuntos vínculos con su protegido, Calarcá (sic)”, afirmó.

- crédito Gobernación de Antioquia
Andrés Julián Rendón señaló que al presidente Gustavo Petro supuestamente no le interesa la Universidad de Antioquia, cuestionando a Wilmar Mejía como representante del Consejo Superior de la institución - crédito Gobernación de Antioquia

Andrés Julián Rendón señaló que el presidente Gustavo Petro “se la pasó sembrando odio” y afirmó que en Antioquia solo se han dedicado a resistir.

“Se la pasó todo su gobierno echando globos y sembrando odio. En Antioquia lo resistimos y hacemos que las cosas pasen (sic)”, indicó.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que el presidente Gustavo Petro se ve “desesperado” y aseguró que el jefe de Estado solo va a la capital de Antioquia, supuestamente, a “sacar bandidos” y ponerlos en una tarima.

“Petro te veo muy desesperado. Medellín y Antioquia avanzan, pese a vos. Solo venís a Medellín a sacar a tus amigos bandidos de las cárceles y ponerlos a tu lado en una tarima o a mentir y generar odio (sic)“, señaló.

Según Federico Gutiérrez, durante el gobierno del mandatario, al que calificó de “desgobierno”, se dejó abandonada a la gente de Medellín y Antioquia.

Por este motivo, el alcalde Federico Gutiérrez le pidió dar explicaciones a Gustavo Petro y no acusar “con mentiras”.

Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez afirmó que el presidente Gustavo Petro se ve “desesperado” y aseguró que el jefe de Estado solo va a la capital de Antioquia, supuestamente, a “sacar bandidos” y ponerlos en una tarima - crédito @FicoGutierrez/X

“En tu desgobierno dejaste tirada a la gente de Medellín y Antioquia. Deberías estar dando explicaciones no acusando con mentiras. Ya cesará la horrible noche. No mientas más. Por el momento me veré el partido de Colombia con mi familia. Ni creas que nos vas a amargar el rato”, afirmó el alcalde de Medellín en su cuenta oficial de X.

El presidente Gustavo Petro no ha respondido a ninguno de los dos mandatarios en su cuenta oficial de X.

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