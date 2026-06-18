Armando Benedetti confirmó que liderará el empalme con Abelardo de la Espriella si gana las elecciones: “No seré obstáculo”

El ministro del Interior sostuvo que cumplirá sus funciones a cabalidad durante el empalme sin importar si el vencedor es De la Espriella o Cepeda - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que no se interpondrá en un eventual proceso de empalme con un gobierno de Abelardo de la Espriella y que está dispuesto a ayudar “con todo lo que ellos necesiten”, conforme a sus declaraciones a Semana.

“Cuando ellos ganen la voluntad popular, dirán qué se hace. Yo no voy a ser un obstáculo ni piedra para la campaña de Abelardo de la Espriella si mañana él es el presidente. Yo no voy a estar fregando la vida; al contrario, les deseo que les vaya bien y que al país le vaya bien. Yo haré el empalme que ellos necesiten”, afirmó en la entrevista.

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El jefe de la cartera política del Gobierno Petro sostuvo que no tiene intención de “pelear con nadie” que resulte ganador en las elecciones, señalando que ese poder lo otorga el pueblo. En esa línea, afirmó que su tarea es ayudar en el empalme y que incluso está dispuesto a dar consejos al funcionario que asuma ese ministerio.

“Yo tengo que ayudar y hacer el empalme aquí y explicarle las cosas y las verdades y, si acepta un consejo, también se lo doy (…) al que venga de ministro, uno tiene que aprender a recibir consejos del que estuvo a donde uno viene”, dijo.

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El ministro Benedetti sostuvo que el Gobierno Petro reconocerá los resultados de la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio de 2026 si el escrutinio refleja de manera transparente la voluntad popular, una definición que buscó despejar dudas en medio de la tensión política previa a la jornada electoral y de las advertencias públicas sobre posibles disturbios si vence uno de los candidatos.

Armando Benedetti afirmó que reconocerá los resultados de las votaciones si se demuestra que fueron trasparente - crédito Luisa González/Reuters - Hugo Sierra/Presidencia

En paralelo, el Ejecutivo expidió el decreto de orden público para la elección, que impone Ley seca desde las 6:00 p.m del sábado 20 de junio hasta las 12:00 p. m. del lunes 22 y permite a alcaldes y gobernadores ampliar la restricción si consideran que existen riesgos para el orden público. El mismo texto ordena a los sistemas de transporte público y a las empresas de movilidad operar con el 100% de su capacidad durante la jornada.

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Benedetti formuló esa posición durante la presentación del decreto. “Hemos hecho una articulación impresionante para que quede nítida la voluntad popular. Si queda nítida la voluntad popular, el Gobierno claro que tiene que reconocer esa voluntad popular”, afirmó el ministro.

La declaración llegó después de que figuras afines al oficialismo agitaran el clima político con mensajes sobre lo que podría ocurrir tras la votación,. De igual manera, Benedetti pidió prudencia a los actores políticos y remarcó que las instituciones democráticas son sólidas.

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El Gobierno nacional rechazó condicionar la aceptación del resultado electoral

Benedetti enfatizó la solidez de las instituciones democráticas y solicitó prudencia a los actores políticos, luego de que Gustavo Bolívar advirtiera que una eventual victoria del candidato Abelardo de la Espriella podría desencadenar disturbios sociales - crédito Colprensa

El ministro del Interior del Gobierno Petro respondió a las declaraciones de Gustavo Bolívar, quien advirtió que una eventual victoria del candidato Abelardo de la Espriella podría desencadenar disturbios sociales. Benedetti rechazó ese tipo de mensajes y marcó distancia con cualquier planteo que sugiera escenarios de ruptura tras el conteo.

“No me gustan esas declaraciones que están llamando a hacer algún tipo de amenaza o de presagios apocalípticos de qué pasa o qué no sucede en la democracia, o qué sucede el día de elección. Lo que es claro es que hay unas instituciones fuertes”, puntualizó el titular de la cartera en diálogo con Blu Radio.

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En esta controversia, que escaló con críticas de distintos sectores políticos y gremiales a las declaraciones de Bolívar, exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, hoy vinculado a la campaña de Iván Cepeda, candidato del oficialismo. Benedetti dijo que no hablaba de una amenaza coordinada, sino de una lectura sobre el clima social. Aun así, mantuvo que la estabilidad dependería de la continuidad de determinadas políticas públicas impulsadas por el Gobierno.

Benedetti insistió en el rechazo a cualquier intento de condicionar la aceptación de los resultados e hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para preservar el equilibrio democrático - crédito Joel González/Presidencia/Colprensa

A su juicio, ninguna fuerza política debe condicionar de antemano la aceptación del resultado. “Estamos en democracia y muchas veces, de forma infundada, se le acusa al presidente de muchas situaciones y amenazas que son completamente infundadas”, agregó el ministro Benedetti.

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